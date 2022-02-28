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Бизнес

Турция, Египет, ОАЭ. Куда еще могут поехать россияне на фоне ограничений

Туроператоры рассказали о доступных россиянам направлениях

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Сергей Бобылев/ТАСС
Несмотря драматичность геополитической ситуации и санкции против России из-за спецоперации на Украине, россияне все еще надеются попасть на запланированный заграничный отдых. Некоторые направления гражданам все еще доступны. Среди них — Турция, Египет и Объединенные арабские эмираты, рассказали «Газете.Ru» туроператоры. Российские курорты работают в прежнем режиме, хотя спрос немного снизился. Перетока туристов с зарубежных направлений в Россию не наблюдается.

Российским туристам сейчас недоступны многие зарубежные направления из-за ограничений, которые были введены после начала военной спецоперации на Украине. В частности, свое воздушное пространство решили полностью закрыть все 27 членов ЕС, а также не входящие в блок Великобритания, Исландия, Канада, Молдавия, Албания, Норвегия, Северная Македония.

Всего в списке государств, куда россияне не могут в данный момент полететь, — 35 стран. Россия в качестве ответной меры закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний из 36 государств.

Также сообщалось, что россияне временно не смогут летать в страны Карибского бассейна: рейсы в Мексику, Кубу и Доминикану будут только вывозными. В посольстве России в Мексике отметили, что это не связано с решениями местных властей. Причина может быть в запретах со стороны Европы, уточнили там.

В пресс-службе AnexTour сообщили «Газете.Ru», что российским туристам из зарубежных направлений сейчас доступны Турция, Египет, Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), Мальдивы, Вьетнам, Шри-Ланка, Сейшелы. Массовых аннуляций туров в эти страны сейчас нет, по открытым направлениям «все работает штатно», добавили там.

В «Интуристе» подтвердили, что россияне могут улететь в Турцию, ОАЭ, Мальдивы и Шри-Ланку. В компании среди доступных россиянам направлений назвали также Бахрейн, Катар и Армению.

«Спросом пользуется Стамбул и ближневосточные направления – Шарджа, Дубай, Абу-Даби, Манама, Доха. По открытым направлениям пока аннуляции минимальны», — сообщили в пресс-службе «Интуриста».

В европейские страны россиянам сейчас попасть напрямую не получится. «В Европу можно улететь только на стыковочных рейсах зарубежных перевозчиков — например, через Стамбул или Дубай», — пояснили в туроператоре.

О том, как дальше будет развиваться ситуация, какие направления будут пользоваться спросом, пока говорить рано. «Туристы в шоке и ждут развития событий, как и весь рынок», — подчеркнули в «Интуристе».

Какова ситуация на российских курортах

Паники на туристическом рынке сейчас нет, заявил «Газете.Ru» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский. Есть некоторые сложности, которые связаны с доступностью авиасообщения на курорты Краснодарского края . Аэропорты южных городов были закрыты из-за проведения военной операции. Но в связи с тем, что аэропорт в Сочи работает, проблема сейчас «не такая острая», добавил он.

«Сейчас все в целом нормально. Брони идут на летний период, начиная с мая. На ближайшие даты их немного. Это связано с тем, что непонятно, как добираться», — пояснил Уманский.

По его словам, в Сочи загрузка достаточно высокая. В первую очередь это касается горнолыжных курортов. Но это традиционная ситуация для февраля-марта из-за праздников.

Количество бронирований на лето сократилось, но незначительно, говорит Илья Уманский. По его оценке, их число уменьшилось в пределах 10-15% на разных курортах. «Туристы бронируют Краснодарский край, Крым. Мы не наблюдаем какого-то нежелания или отказа от поездок», — рассказал он.

Перетока туристов с зарубежных направлений пока тоже не наблюдается, сообщил Уманский. «Они пока либо в режиме ожидания, либо ориентируются на доступные направления. Самые популярные – это Турция, Египет, юго-восточная Азия. Доступных направлений пока остается много», — добавил вице-президент АТОР.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что пока еще прошло не так много времени с момента закрытия некоторых стран, и туристы еще не успели переориентироваться. Организация поездки требует времени, изменения планов, добавил он.

По его словам, снижение спроса со стороны туристов на российские курорты сейчас довольно заметное. «Начиная с 25 февраля, мы теряем где-то 40-45% продаж по сравнению с предыдущей пятницей», — сообщил Ромашкин.

Он полагает, что туристы сейчас не уверены в том, смогут ли они спокойно улететь, вернуться обратно. Поэтому не хотят рисковать. Бронирования на летний период снизились меньше – примерно на 30%, добавил Ромашкин. «Туристам сейчас некомфортно этим заниматься и думать о летнем отдыхе», — считает он.

Пока ситуация с Украиной не нормализуется, продажи будут составлять примерно половину от докризисных, полагает глава компании.

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