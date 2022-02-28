Минфин обязал экспортеров продавать валюту. Поможет ли это курсу рубля

Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в России. Это поможет стабилизировать курс рубля, надеются в ведомстве. Если компании-экспортеры не будут уклоняться от репатриации доходов, полученных за рубежом, то денег на поддержку рубля должно хватить, отмечают эксперты.

Минфин России 28 февраля сообщил, что экспортеры в обязательном порядке будут продавать большую часть заработанной ими валюты на внутреннем рынке. Эта часть составляет 80% от выручки, полученной российскими компаниями в рамках всех внешнеторговых договоров.

«Сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — говорится на официальном сайте министерства.

Этот механизм рассматривается Минфином как стабилизирующий. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что его ведомство совместно с Центробанком и дальше «при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности».

Сколько валюты переведут в рубли

В февральском докладе о денежно-кредитной политике Центробанк прогнозирует экспортную выручку в этом году в размере $526 млрд.

Экспертные оценки иные. Компания «ВТБ Капитал» оценивает экспорт российских товаров и услуг в 2022 году в $650 млрд. В эту оценку не заложены риски снижения экспорта из-за обострившейся геополитической ситуации.

По расчетам директора по инвестициям компании «Локо-Инвест» Дмитрия Полевого, суммарный экспорт в 2022 году по товарам и услугам при цене на нефть $95-100 за баррель и исходных прогнозах по объемам поставок основных сырьевых товаров можно оценить приблизительно в $660-700 млрд или $55-58 млрд в месяц.

После продажи экспортерами 80% валюты это обеспечит приток на внутренний рынок примерно $44-46 млрд ежемесячно.

«Это выглядит достаточным, чтобы стабилизировать рынок в течение ближайших недель», — пояснил «Газете.Ru» Полевой.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин напоминает, что в первый день военной операции российских войск на Украине ЦБ (по собственным оценкам) потратил на стабилизацию курса рубля почти 85 млрд руб., в эквиваленте это примерно около $1 млрд.

«Объем валютной выручки, по нашим подсчетам, может составить примерно $500 млрд. 80% от этой выручки — это около $330 млрд. Если тратить по $1 млрд в день на валютные интервенции, то на оставшиеся 300 дней «экспортных денег» Центробанку хватит, чтобы укрепить рубль», — уточняет Потавин.

Так как объемы конвертации достаточно велики, а при необходимости ЦБ и сам может провести прямые интервенции по продаже долларов и евро, «многие спекулянты перестанут активно торговать против рубля, что постепенно приведет к его укреплению», отмечают аналитики компании «Фридом Финанс».

Компания «БКС Мир инвестиций» называет решения Минфина и ЦБ оправданными. «Это обеспечит устойчивое предложение валюты на рынке, помешает развитию девальвационных настроений», — поясняют в БКС.

Но если спрос на валюту будет оставаться высоким, а санкции запада и дальше будут ужесточаться, то у регуляторов есть возможность вводить дополнительные ограничения на движение капитала, на вывод его за рубеж, отмечают эксперты. «Например, запрет или ограничение на выплату дивидендов в компаниях-экспортерах», — не исключает Полевой.

Экспортеры ускорятся в импортозамещении

Для компаний-экспортеров предложение Минфина несет очевидный минус. «Обязательная продажа значительной части выручки приведет к сокращению закупок импортного оборудования, на котором базируются многие технологические и производственные процессы. А это, в свою очередь, скажется на инвестпрограммах экспортеров, поскольку доля импортных закупок, например, в сталелитейной отрасли достигает 30-40%», — говорит ведущий эксперт компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Экспортерам теперь придется активнее вкладывать в разработку отечественного оборудования, форсировать импортозамещение, считают в «Фридом Финанс». Или переориентироваться на закупки в Китае, рассчитываясь с партнерами в национальных валютах. «При условии, что китайский бизнес захочет и будет готов к таким расчетам», — добавляет Суверов.

Впрочем, эксперты говорят, что у компаний всегда сохраняется возможность не показывать часть выручки, полученной за рубежом.

«Они могут использовать подконтрольные иностранные компании-трейдеры, покупающих сырье у российских экспортеров по минимальным ценам и перепродающих по рыночным. Чтобы коммерческая наценка, выраженная в иностранной валюте, оставалась за рубежом на счетах такой компании-посредника», — поясняет старший юрист юридической фирмы «Клифф» Карэн Айвазян.

Однако если компания-экспортер решится нарушить правила трансфертного ценообразования, это чревато большими неприятностями от ФНС России, предупреждает Айвазян.

«Не думаю, что экспортеры станут «прятать» выручку в больших объемах. Эта тема очень легко отслеживается со стороны ФНС, «Росфинмониторинга» и обслуживающих их банков», — считает Потавин из «Финам».

Наказание за нарушение обязанности по репатриации валютной выручки предусмотрена статьей 15.25 КоАП РФ, отмечает партнер юридической фирмы «ФБК Legal» Сергей Ермоленко. «Административный штраф за нарушение может достигать 100% от суммы, не зачисленной в Россию выручки. Плюс 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки исполнения обязательства по репатриации», — говорит Ермоленко.

Также статьей 193 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанности по репатриации валютной выручки.

Регуляторы довольно часто выявляют проблемы с репатриацией капитала, отмечает Ермоленко. «В похожем на нынешний 2014 году арбитражными судами было рассмотрено 195 дел по репатриации капиталов», — уточняет юрист.

В кризисные годы (в 1998-м, в 2008-м и 2014-м) российские власти вводили обязательную продажу экспортной выручки, или устанавливали «коридор» для курса рубля.