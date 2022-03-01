«Деньги улетят в трубу». Чем грозит уход иностранных энергогигантов из России

Уход ряда западных компаний из совместных с Россией проектов ударит в большей степени по самим энергогигантам. В случае прекращения совместного сотрудничества Shell, BP и другие мировые концерны потеряют более $30 млрд, считают эксперты. Москве же, напротив, не стоит сильно беспокоиться. Благодаря уходу с российского рынка ряда западных компаний Кремль сможет провести национализацию энергетических мега-проектов. Заместить же европейские технологии России поможет Китай.

Западный энергобойкот

Вслед за британской British Petroleum (BP) об уходе с российского энергетического рынка заговорили и в британо-голландской Shell. По словам главного исполнительного директора компании Бена ван Бердена, концерн «не может стоять в стороне» от конфликта на Украине, продолжая сотрудничество с «Газпромом» по проекту «Северный поток — 2».

Shell взаимодействует с Россией не только по европейскому трубопроводу. Компания также кооперирует с Москвой в масштабном проекте по разработке нефтегазовых месторождений «Сахалин — 2», в котором ей принадлежит 27,5% акций. Кроме британо-голландской фирмы ценными бумагами проекта также владеют японские «Мицуи» (12,5%) и «Мицубиси» (10%). Впрочем, азиатские компании о своем окончательном уходе из «Сахалина — 2» официально пока не заявляли.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России, запретив поставлять в страну западные технологии, которые могут быть задействованы в нефтяной отрасли. Это решение будет действовать вплоть до 31 июля 2022 года с возможностью продления ограничений. Однако ущерб от всех вышеперечисленных энергетический ограничений затронет не только Россию, но и сам Запад.

Финансовые потери

Уход с российского энергетического рынка обойдется западным компаниям в десятки миллиардов долларов. Об этом, в том числе, писал Bloomberg. Власти западных стран могут надавить на свои компании, чтобы те отказались от сотрудничества с российскими партнерами, не взирая на потери. Если говорить о BP, то Лондон, как пишет агентство, уже оказывает давление на концерн. BP в итоге может безвозмездно передать российскому государству свою долю.

Совместные с Москвой проекты были в числе самых значимых для европейских и американских гигантов, а альтернативы взаимовыгодному сотрудничеству в мире будет найти довольно сложно, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Если BP решится расстаться с 19,75% в портфеле ценных бумаг «Роснефти», по оценкам зарубежных аналитиков, это будет стоить британскому гиганту как минимум $25 млрд.», — отметил он.

Подобное давление со стороны властей на компании — чтобы те отказались от сотрудничества с «нерукопожатными» лицами — вполне укладывается в распространенную на Западе «культуру отмены». Она, в частности, применялась к экс-президенту США Дональду Трампу. После штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года на Трампа фактически возложили вину за разжигание протестов. После чего банки и другие компании начали отказываться от сотрудничества с бизнесом Трампа во всем мире. Например, немецкий Deutsche Bank «простил» экс-президенту кредитов в общей сумме на $300 млн — лишь бы как можно быстрее не ассоциироваться с оскандалившимся Трампом.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов не стал списывать со счетов и потери британо-голландской Shell. С учетом ухода французской Total из проекта «Арктик СПГ-2» и продажи акций BP совокупные потери западных компаний могут перевалить за $30 млрд.

«Изначально у Shell были доли в компании Nord Stream 2 AG, однако из-за санкционного давления компания вышла из состава акционеров, став крупным инвестором.

Общие инвестиции в СП-2 составили порядка $10 млрд, несколько из которых вложила Shell. Теперь, по всей видимости, эти деньги улетят в трубу», — предположил аналитик.

Какие проблемы возникнут у BP

Правительство России объявило о временном запрете для иностранных компаний выходить из отечественных компаний. Постановление направлено в первую очередь на минимизацию ущерба для котировок российских фирм на биржевых площадках. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, западные компании, принимая подобные решения, зачастую руководствуются не экономическими, а политическими мотивами.

По словам Митраховича, помимо этого постановления еще одним препятствием по выходу с российского энергорынка для BP станет ограничение на вывод валюты из России за рубеж. Данная мера стала ответом Западу на замораживание активов Центробанка.

«При желании, Путин может ответить зеркально британской компании, заморозив ее долю в портфеле российского нефтяного гиганта. К тому же, продавать свои акции BP сейчас просто некому — это прямое следствие той истерии, которая сейчас сложилась вокруг конфликта на Украине», — пояснил Митрахович.

С ним не согласился Фролов. По его словам, самым очевидным покупателем британских акций сейчас выглядит российское государство.

«BP, сама того не желая, своим уходом из России поможет Кремлю провести тотальную национализацию крупнейших энергетических проектов. Британцы могли бы получать порядка 10% чистой прибыли от продажи своих акций. Теперь эти деньги достанутся государству.

Это выглядит более чем иронично, ведь санкции ЕС против Москвы не затрагивали акционерный капитал западных фирм», — резюмировал эксперт.

Китай придет на помощь России

Намного более серьезной проблемой для России может стать не уход западных компаний с нашего энергетического рынка, а запрет на поставки европейского технологического оборудования для углеводородных проектов на Дальнем Востоке. Однако в случае усиления санкционного давления Москва, скорее всего, перейдет на более тесную кооперацию с Китаем, подчеркнул Митрахович.

По его мнению, технологическое эмбарго Запада больше всего скажется на реализации масштабных проектов России по производству СПГ. Среди них — «Арктик СПГ-2», «Сахалин — 2» и «Ямал СПГ».

«До недавнего времени необходимое оборудование на Дальнем Востоке поставляли Shell, французская Total и американская Air Products. В свою очередь, у немецкой Linde была технологическая монополия в проекте «Газпрома» в Усть-Луге. В силу импортной ориентированности по СПГ китайцы не смогут в полной мере заместить западных гигантов. Но в случае с нефтью Москва уже сейчас может смело рассчитывать на помощь Пекина», — объяснил аналитик. «России давно пора обратить внимание на биотопливо. За ним — будущее» Строительство СПГ-терминалов, использование древесных щеп и ветряной генерации стало бы наиболее эффективным... 09 февраля 21:26

В свою очередь, Фролов не стал излишне драматизировать уход европейских технологий из производства российского СПГ. У Москвы, например, есть технология сжижения топлива с использованием полярного климата — «Арктический каскад».

«В 2014-15 годах одной топовой западной фирме уже пришлось уйти с российского рынка из-за санкционного давления. Ничего, справились. Разработка Чаяндинского газового месторождения не только не остановилась, но и успешно продолжилась. Трубопровод «Сила Сибири», основной ресурсной базой которого является Чаянда, в итоге запустили в конце 2019 года», — резюмировал он.

Иными словами, уход западных технологий с российского энергетического рынка не станет катастрофой, добавил Фролов. Просто теперь Москве придется замещать «очень хорошее» оборудование просто «хорошим».

«В нефтяном секторе бурить скважины станет чуть дольше, финансовые затраты вырастут на несколько десятков процентов. Однако это не кратная разница, о которой нам говорят западные аналитики. К тому же, Halliburton и Schlumberger, как и раньше, наверняка, продолжат работать «под шумок», несмотря ни на какие санкции», — заключил эксперт.