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Бизнес

Ограничения в Apple Pay, сложности с Samsung и Google Pay. Какая есть альтернатива

Банкиры рассказали о сложностях у россиян при оплате телефоном

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
Платежный сервис Apple Pay ограничил работу в России, сообщила компания Apple. Пользователи сталкиваются с проблемами при оплате также Google Pay и Samsung Pay. Конечно, можно носить с собой карту несанкционного банка, но «пластик» можно потерять или его могут украсть. Как платить в это непростое время с помощью смартфона – в материале «Газеты.Ru».

Компания Apple объявила, что ограничит работу Apple Pay и других своих сервисов в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы приняли ряд шагов в ответ на военную операцию. Мы приостановили продажи всех продуктов в России. На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну. Apple Pay и другие сервисы были ограничены», — говорится в заявлении компании.

В беседе с «Газетой.Ru» пользователи сообщали, что столкнулись также со сбоями при оплате с помощью Google Pay и Samsung Pay. В частности, не было возможности оплатить покупки на заправке и в магазине (терминалы принадлежали разным банкам).

«По всей видимости наиболее распространенные Pay-сервисы – Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay – прежде всего не будут работать с приложениями банков под блокирующими санкциями», — уточнил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

Пока корреспонденты «Газеты.Ru» смогли расплатиться картой Сбербанка с помощью Apple Pay. Знакомые корреспондентов также смогли с помощью этого Pay-сервиса оплатить покупки картой госбанка.

Какие банки под прицелом

США в ответ на военную операцию России на Украине ввели санкции против ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Они фактически изолированы от долларовой системы: их счета и активы в американской валюте заблокированы. Картами этих пяти банков нельзя расплатиться с помощью Apple Pay и Google Pay.

Ограничения против Сбербанка мягче. Активы банка в юрисдикции США не замораживаются. Финансовым институтам дается 30 дней, чтобы закрыть любые корсчета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его «дочек». Аналогичные санкции ввела против Сбербанка Великобритания.

Ограничения против Газпромбанка, РСХБ, Альфа-банка и Московского кредитного банка действуют на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Также — с размещением новых акций.

В ЦБ «Газете.Ru» посоветовали носить с собой карту для оплаты. Тем не менее «пластик» можно потерять, его могут украсть. Телефон же всегда под рукой.

Возникают еще две проблемы. Одной картой могут пользоваться несколько человек с помощью Pay-сервисов — например, муж и жена или родители и дети. В этом случае физический «пластик» сможет носить только кто-то один. Кроме того, виртуальные карты, которые уже занимают почти четверть рынка банковских карт в России, выпускаются без физического носителя.

«Газета.Ru» выяснила, какие альтернативные сервисы оплаты с помощью смартфона работают прямо сейчас.

Mir Pay

Mir Pay – приложение платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Приложение доступно только владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC. В Mir Pay нужно отсканировать карту или добавить ее вручную, затем – активировать ее. Для оплаты достаточно поднести телефон к POS-терминалу и пройти проверку по лицу или отпечатку пальца.

ЮMoney

Можно скачать в App Store и Google Play кошелек ЮMoney (бывший «Яндекс.Деньги»). После регистрации в ЮMoney. у вас сразу появится виртуальная карта — она бесплатная. Работает в интернете и в офлайне — ее можно добавить в Apple Pay или Google Pay или другой сервис.

Кошелек Pay

Сервис работает на смартфонах Android. В приложении нужно активировать банковскую карту. Затем можно оплачивать через приложение покупки на кассах магазинов: вывести смартфон из спящего режима, поднести к терминалу, дождаться сообщения на экране телефона и следовать инструкциям по оплате.

CБПЭй

СБПэй – мобильное приложение для оплаты товаров и услуг в розничных магазинах и сети интернет c использованием всех поддерживаемых в СБП способов оплаты (QR-код, кнопка на сайте и т.д.). Платежный функционал NFC должен появиться в 2022 году, сообщали «Газете.Ru» в Национальной системе платежных карт. Установить приложение СБПэй можно на смартфоны с операционной системой Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13-й версии.

Garmin Pay

Это беспроводной способ оплаты через терминал в магазине с помощью часов марки Garmin, но работает он только с картами системы ЮMoney. Для оплаты с помощью часов нужно установить приложение Garmin Connect Mobile. Привязать часы к своему смартфону (работает и с IOS, и с Android). В приложении Garmin на смартфоне нужно выбрать Garmin Pay, создать кошелек и придумать пароль для оплаты. Добавить карту ЮMoney. Затем можно в одно касание оплачивать покупки с помощью часов.

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