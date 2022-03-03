«Европейцев перехлестывают эмоции». Откажется ли ЕС от услуг «Газпрома»

Геополитическая ситуация усилит тревожные настроения трейдеров на европейских сырьевых биржах. Если Киеву и Москве не удастся договориться о прекращении военной операции, цены на газ в Евросоюзе могут пробить критическую отметку $3 тыс. за тысячу кубометров. Снижение спроса со стороны европейских стран и частичное вытеснение российского топлива норвежским и алжирским вынудит «Газпром» в ближайшие годы переориентироваться на азиатский рынок. Впрочем, определенных трудностей монополисту не избежать и там.

Газовые антирекорды

Стоимость газа в Европе бьет биржевые рекорды второй день подряд. В ходе утренних торгов 3 марта на лондонской ICE цены апрельских фьючерсов превысили отметку $2300 за тысячу кубов.

На нидерландском хабе TTF к 11:29 мск также был зафиксирован исторический максимум газовых котировок. Они достигли €180 или $2346 за тысячу кубов. После этого трейдеры чуть сбавили обороты, опустив планку к 14:21 мск до $1808. Правда, к 16:32 мск котировки вновь отыграли падение, достигнув $1907 за тысячу кубов.

Острое ценовое ралли международные аналитики объясняют неспокойной геополитической ситуацией из-за военной операции на Украине. В ответ на это США и европейские страны ввели против России секторальные, экономические, финансовые и другие санкции. Не добавляют спокойствия газовым трейдерам и недавний призыв премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к прекращению поставок российского топлива в Европу.

Пока энергетические ограничения Евросоюза в отношении Москвы затронули только нефтяную отрасль. До 31 июля 2022 года ЕС не будет поставлять России технологии и товары для нефтепереработки. Однако, что будет с Европой, если Кремль последует «совету» Джонсона, — по-прежнему остается главным страхом сырьевых трейдеров по всему миру.

$3 тыс. за тысячу кубов — не предел

Если России и Украине не удастся прийти к перемирию, биржевые цены на газ в Европе пробьют новые рекорды уже в этом месяце. Охладить кризисную ситуацию с поставками российского топлива в ЕС могли бы новые партии американского сжиженного природного газа (СПГ), однако их объемов все равно не хватит для полного замещения трубопроводного газа «Газпрома», подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, в прошлый раз — в конце декабря 2021 года — именно разворот 34 танкеров с сжиженным природным газом из Азии помог европейцам сбить биржевые топливные котировки. В то время тысяча кубометров топлива на европейских площадках вплотную приближалась к немыслимой ранее отметке — $2,2 тыс. за тысячу кубов.

«В январе 2022 года благодаря приему СПГ на европейские терминалы ценники опустились более чем в 2 раза — ниже $1000 за тысячу кубометров. Сейчас ситуация может повториться. Но возможное перекрытие поставок нефти и газа из России может свести все усилия европейцев к нулю», — отметил Пикин.

При таком раскладе котировки моментально подскочат до $3000 за тысячу кубов и даже выше, добавил он. Главный же вопрос — коснется ли остановка топливного транзита из России всего газа или только СПГ.

«Я ставлю на то, что ограничения Кремля затронут только сжиженное топливо. Долгосрочные европейские контракты по трубопроводному газу останутся в силе. Но запасы подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС все равно остаются на минимальных значениях — порядка 25-28 млрд кубов. С учетом этого ценники рискуют пробить $2,4-2,5 тыс. уже в ближайшее время», — резюмировал аналитик.

Что делать ЕС без российского газа

Без новых поставок российского газа у европейских стран в арсенале остаются четыре варианта действий, указали Пикин. Среди них — замещение топлива «Газпрома» из Норвегии и Алжира, увеличение поставок СПГ из США и Катара. Кроме того — усиление объемов отбора газа из ПХГ и максимальное задействование украинского транзита.

«Главная проблема ЕС — неравномерное распределение запасов газа по странам. В условных Нидерландах топлива может быть много, в то время как в Австрии объемы могут быть на нуле.

То есть 28 млрд кубов в европейских ПХГ — средняя температура по больнице», — объяснил эксперт.

При такой системе распределения топлива единственной возможностью для европейских стран остаться на плаву в ближайшие месяцы станут поставки российского газа по долгосрочным контрактам. Никто кроме Польши их не собирается разрывать в одностороннем порядке, уверен профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

«Сейчас европейцев перехлестывают эмоции. Но они не будут рубить сук, на котором сидят. Не нужно воспринимать всерьез высказывания Польши и Прибалтики о разрыве отношений с «Газпромом». Пример. Я родился в Эстонии. В советское время у страны была современная энергетика. Сейчас же они приостанавливают даже производство шпрот», — отметил эксперт. Brent выше $100. Кто выиграет от подорожания нефти Российский бюджет может стать бенефициаром спецоперации на Украине. При стоимости барреля нефти... 28 февраля 18:15

В отличие от Польши и стран Балтии, ключевые экономики ЕС — Германия и Франция — продолжают зависеть от поставок российского газа. Без трубопроводного топлива встанет производство минеральных удобрений, поэтому Берлин и Париж пока придерживаются более умеренной позиции в отношении Москвы, подчеркнул Бессель.

«Германия и Франция, конечно, до поры до времени послушают Польшу и Прибалтику, а потом заплатят им. В этом и заключается феномен консенсусной европейской демократии. Ведущим экономикам ЕС не нужен энергетический и аграрный хаос, который может захлестнуть континент без российского топлива», — резюмировал аналитик.

Китай — единственная соломинка «Газпрома»

Снижение спроса со стороны европейских стран вместе с частичным вытеснением российского газа норвежским и алжирским вынудит «Газпром» в ближайшие 5-10 лет переориентироваться на азиатский рынок. Однако сейчас объемы поставок российского топлива по азиатскому направлению почти в 18 раз уступают европейскому маршруту, отметил Пикин.

«Маршрут «Силы Сибири — 2» — сложнейший. Логистические издержки поставок топлива «Газпрома», наверняка, сильно возрастут. К тому же Пекин сейчас не может на равных конкурировать с ЕС. В 2021 году Китай получил порядка 10 млрд кубов. Европейцы с учетом Турции — 178 млрд», — объяснил эксперт. «Самый мучительный вопрос». Сколько заплатит РФ за углеродные выбросы Как указал спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, «самый мучительный» вопрос в низкоуглеродной... 14 февраля 13:32

Он добавил, что даже при наличии двух российских трубопроводов к 2030 году азиатская страна сможет получать около 60 млрд кубометров. Однако монополист не должен ставить упор на кратное увеличение поставок. Вместо этого «Газпрому» стоит всерьез задуматься об изменении нефтяной привязки по «Силе Сибири — 2». Только так России можно будет изменить расклад сил в сырьевой торговле с Китаем.

«Помню, как мы радовались в мае 2014 года заключению газового контракта с Китаем. В итоге спустя шесть лет после истории с Крымом нефтяные котировки рухнули ниже плинтуса, а в Пекине жадно потирали руки.

Сейчас Китай по сути — единственная соломинка «Газпрома». Но эта «тростинка» все равно продолжит искать выгодные для себя ценовые условия. России нужно быть здесь максимально осторожной», — заключил аналитик.

С ним не согласился Бессель. С учетом санкционного давления Европы на Россию Пекин уже в обозримом будущем станет для Москвы гораздо более надежным партнером. В свою очередь, для КНР усиление торговли с монополистом помогло бы с решением давней проблемы Ормузского пролива, через который в Азию поступает катарский СПГ.

«Этот пролив — всего 18 км в ширину. Если там взорвется танкер, маршрут закроется на несколько месяцев. В регионе произойдет серьезная техногенная катастрофа. Китаю подобные проблемы не нужны. Сейчас у Пекина есть две альтернативы — Россия и Иран. Однако Москва представляется гораздо более удобным логистическим партнером», — резюмировал Бессель.