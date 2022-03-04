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Бизнес

На что нужно обращать внимание при покупке валюты

Финансисты рассказали об особенностях покупки долларов и евро в текущих условиях

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
ЦБ решил снизить с 30 до 12% комиссию для граждан при покупке валюты через брокера, сообщила пресс-служба регулятора 4 марта. В крупных кредитных организациях, но не во всех, разница между покупкой и продажей доллара и евро меньше. Стоит ли покупать доллары и евро, каждый инвестор должен решить сам, взвесив все «за» и «против» в своем конкретном случае. Пока «еще не поздно прыгнуть в уходящий поезд», если решение будет принято в пользу покупки валюты, отметили аналитики в беседе с «Газетой.Ru». Но большинство экспертов уверены: нужно подождать.

Центробанк 4 марта опубликовал пресс-релиз о снижении комиссии для граждан при покупке долларов, евро и британских фунтов через брокера на 18 процентных пунктов.

«Банк России дополнительно проанализировал ситуацию. Решение принято для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности. Новые комиссии действуют с 4 марта 2022 года. Комиссия для физических лиц на операции по покупке валюты через брокеров снижена с 30% до 12%», — следует из пресс-релиза.

Комиссия в 30% была установлена 3 марта. Как уточнял регулятор, она выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами. Потому что у банков есть возможность использовать спред (разницу) между курсом покупки и продажи валюты.

«Комиссии при покупке – это традиционный инструмент для снижения ажиотажного спроса. И то, что ЦБ пошел на снижение, выступает косвенным свидетельством того, что спрос уже не является ажиотажным. Поэтому отпала необходимость в высокой комиссии, установленной изначально», — пояснил кандидат экономических наук, доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Брокер или банк?

Брокеры совершают операции с валютой по курсу, максимально приближенному к биржевому. По данным на 13.00 мск в пятницу доллар на Московской бирже стоил 110 руб., евро – 125,9 руб. Крупные брокеры отменили комиссию за операции с валютой.

Если у инвестора есть 100 тыс. руб., он может купить у брокера $909. Комиссия составит $109. Итого клиент получит на руки $800. В случае с евро – €698.

«В крупных банках — но не во всех — спред составляет менее 12%. Поэтому я бы сейчас скорее склонялся к покупке валюты у кредитных организаций», — отметил аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В среднем спред в банках сейчас составляет около 20-25%, уточнил старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

«Поэтому, конечно, нужно внимательно изучить условия разных банков перед тем, как покупать или продавать доллары и евро. И принять решение – банк или брокер», — добавил Суверов. Быков уверен, что Банк России обязует банки и брокеров сузить спреды до более вменяемых значений — 2-3 рубля, — если динамика курса рубля на бирже стабилизируется в течение месяца.

Стоит ли покупать валюту сейчас

По словам Суверова, в данный момент еще не поздно покупать валюту. «Сейчас еще можно так сказать запрыгнуть в уходящий поезд. Курс вырос. Но пока еще не поздно. Если будут введены новые жесткие финансовые санкции, и за этим последует фиксированный курс, то тогда уже покупать-продавать валюту будет совсем невыгодно», — указал эксперт.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин пояснил, что все зависит от ожиданий инвестора по поводу дальнейшей динамики рубля.

«За последние две недели рубль подешевел к доллару и евро примерно на 40% (по состоянию на утро пятницы, 4 марта). Поэтому ставка по банковским вкладам размером около 20% пока не компенсирует снижения рубля. Перспективы его сложно предсказать сейчас. По оценкам рейтингового агентства S&P Global Ratings, международные санкции сократили доступные резервы РФ примерно наполовину. Это может серьезно затруднить поддержку рубля со стороны регулятора. В ответ на это ЦБ обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки для стабилизации валютного рынка. Однако сами перспективы получения экспортерами этой валютной выручки и ее объем остаются непредсказуемыми. В частности, многие трейдеры начали сторониться российских экспортных товаров, опасаясь вторичных санкций. Например, вчера Trafigura не смогла продать партию российской нефти Urals даже с рекордным дисконтом в $22,7 за баррель к бенчмарку Dated Brent», — уточнил Сыроваткин.

Твердохлеб из РАНХиГС не рекомендует бросаться скупать валюту.

«Курс, который складывается сейчас, в большей степени носит конъюнктурно-спекулятивный характер. Я бы предложил просто остановиться и посмотреть, в каком направлении и где будет точка стабилизации», — пояснил он.

С ним согласен первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Сейчас на бирже колебания курса валют очень значимые. Рубль находится не в самой сильной позиции. Однако его падение имеет пределы. Покупать валюту в расчете на дальнейший рост курса, чтобы получить прибыль, достаточно опасно», — предостерег он.

Если речь идет о покупке валюты как средства сбережения, сейчас точно не подходящее для этого время, уверен Быков.

«Реакция на введение «ядерных» санкций уже произошла. Текущий курс отражает все ограничения и даже часть возможного эмбарго на поставки российских энергоносителей. Во-вторых, запретительный спред и комиссия на покупку иностранной валюты как в российских банках, так и через брокера, слишком велики и сделают любые попытки защитить свои сбережения от дальнейшего ослабления курса рубля бесполезными. Покупая доллар, вы фактически покупаете американскую валюту с уже введенным эмбарго на экспорт нефти и газа в западные страны. Нужно также учитывать, что последует геополитическая разрядка. Ее итогом станет коррекция рубля и рынка ценных бумаг», — пояснил Быков.

По словам эксперта, если действительно очень нужно купить валюту, то делать это стоит как раз в период разрядки. Сигналом к этому станет завершение военной спецоперации и откат биржевого курса рубля к 85-90 за доллар. Это может произойти в период со второй половины марта по июнь 2022 года.

Не верьте нелегалам

Суверов рассказал, что «ходят разговоры о появлении черного рынка обменников с выгодным курсом, но пока на практике их нет». Твердохлеб с ним согласен. По его словам, в ситуации неопределенности рынка часто возникают участники, пытающиеся заработать на предложении товаров — в данном случае валюты. Однако эксперт не уверен, что это явление будет носить массовый характер.

«Риски для покупателя от нелегальных обменников крайне серьезные. Вплоть до покупки поддельной валюты и потери денег. Возможны и менее криминальные схемы. Однако покупатель должен понимать, что он рискует, обращаясь к неофициалам», — уточнил Сигал.

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