«Тотальная экономия на отоплении домов вернет Европу на несколько веков назад»

Европа столкнется с серьезными трудностями будущей зимой, если последует стратегии Международного энергетического агентства по ослаблению газовой зависимости от России. Ни один из мировых поставщиков, включая Норвегию и Азербайджан, не сможет заместить объемы газа, которые поставляет в Европу РФ, считают эксперты. Кроме того, чтобы заполнить подземные хранилища до 80% уже к осени, европейским странам придется дополнительно выделить из бюджетов $60-70 млрд. Но даже эти субсидии не спасут конечных потребителей от сверхвысоких тарифов на электроэнергию.

Амбициозный план МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило план по ослаблению газовой зависимости Европы от России. В стратегию вошли десять пунктов. Главные из них — акцент на альтернативных поставщиках и увеличение заполняемости подземных хранилищ (ПХГ) до 80% от их общего объема уже к началу октября. Также — субсидирование странами ЕС трейдеров, закачивающих в ПХГ газ.

В МЭА посоветовали европейцам обратить внимание на транзитные возможности Норвегии и Азербайджана. По оценкам экспертов ведомства, эти страны уже в следующий отопительный сезон смогут поставить на континент около 30 млрд кубов газа. А более мощная выработка солнечной и ветряной генераций (альтернативные источники энергии) должна ослабить топливные узы Москвы и Брюсселя, считают в агентстве.

Кроме того, европейским странам предложили отказаться от долгосрочных контрактов с «Газпромом», часть которых истекает уже в 2022 году. Также конечным европейским потребителям рекомендуется снижать среднюю температуру домов. Эксперты МЭА уверены, что каждый сэкономленный градус позволит ЕС снизить ежегодное газовое потребление на 10 млрд кубов.

В МЭА утверждают, что стратегия поможет европейцам уже следующей зимой сократить импорт газа более чем на 50 млрд кубов. В 2021 году ЕС ввез по трубопроводам около 140 млрд кубов. Еще 15 млрд топлива пришли в европейские терминалы в виде сжиженного природного газа (СПГ). При этом доля российского топлива по итогам 12 месяцев прошлого года составила примерно 45%.

Без госсубсидий не обойтись

Рекомендации МЭА по увеличению уровня заполняемости ПХГ к октябрю 2022 года с текущих 29% до 80% невозможны без государственных субсидий европейских стран. В условиях либеральной рыночной системы частные трейдеры не станут работать себе в убыток, закачивая газ в подземные хранилища по заведомо более низким ценам, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. «Европейцев перехлестывают эмоции». Откажется ли ЕС от услуг «Газпрома» Геополитическая ситуация усилит тревожные настроения трейдеров на европейских сырьевых биржах. Если Киеву... 03 марта 19:05

По его словам, в этом году в Европе может повториться двухсезонная система усиленного потребления газа — зимой и летом. Технически резко увеличить закачку газа в ПХГ реально. Но проблема в том, что требуемые объемы с большой долей вероятности придется закачивать по ценам выше $1-1,2 тыс. за тысячу кубов.

«В этом году закачка осуществлялась летом по цене в $300-500 за тысячу кубов. Последнее время спот был на уровне $1,5-2,2 тыс.

Трейдеры не будут субсидировать потребителей. Это бремя ляжет на плечи государств ЕС. При таких ценах из бюджетов придется выделить минимум $60-70 млрд», — предположил эксперт.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что отмена платы компаний за хранение газа в ПХГ вместе с бюджетными доплатами за закачку топлива будут полностью противоречить основополагающему принципу работы энергетической системы ЕС — конкуренции.

«Из отопительного сезона ЕС выйдет с уровнем газа в хранилищах порядка 24 млрд кубов.

Для реализации рекомендаций МЭА европейцам потребуется до октября заполнить хранилища дополнительными 60 млрд кубами. Без России их попросту неоткуда будет взять.

Если же повторится летний пиковый спрос на газ, большая часть предложений МЭА нецелесообразны», — объяснил аналитик. «Страшнее нефтяного эмбарго 1973-го»: что ждет ЕС без экспорта российских металлов Усиление санкционного давления западных стран против России может привести к отказу Москвы от поставок... 03 марта 11:49

В отопительный сезон 2021-22 европейцы вошли с уровнем заполненности подземных хранилищ в 75-78 млрд кубов. МЭА предлагает увеличить эти показатели до 84-85 млрд. Как дополнительные 6-7 млрд кубов смогут обеспечить энергорынку ЕС большую устойчивость — непонятно, резюмировал Фролов.

Смогут ли Норвегия и Азербайджан потеснить Россию

Сейчас Норвегия и Азербайджан практически полностью исчерпали внутренние ресурсы для увеличения газовой прокачки в Европу. 30 млрд кубов Осло и Баку смогут поставить на континент только на горизонте нескольких лет, но не к следующему отопительному сезону, подчеркнул Кондратьев.

По его словам, единственными доступными маршрутами по увеличению газовых поставок должны стать действующие трубопроводы Норвегии в Западную Европу. На юге континента прокачка топлива может осуществляться через Турцию с дальнейшим транзитом в Балканы и Грецию.

«К следующей зиме Норвегия может поставить дополнительно в ЕС до 10 млрд кубов. Баку — 5-7 млрд при условии сохранения растущих темпов добычи. Но в случае с Азербайджаном проблемы может создать Турция, которая также претендует на новые партии из Баку», — объяснил эксперт.

С ним не согласился Фролов. Он назвал планы МЭА по замещению российского газа норвежским и азербайджанским оторванными от реальности.

«30 млрд кубов взяты с потолка. Норвегия производит в год около 125 млрд кубометров газа. Из них на внешние рынки идут до 120 млрд. Даже Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубов не сможет решить эту проблему, полякам самим нужны эти объемы», — отметил аналитик. «Деньги улетят в трубу». Чем грозит уход иностранных энергогигантов из России Уход ряда западных компаний из совместных с Россией проектов ударит в большей степени... 02 марта 09:46

С Азербайджаном у европейцев возникнут еще большие трудности, добавил Фролов. Баку и ЕС связывает единственная труба общей мощностью 16 млрд в год, 6 млрд из которых предназначаются Турции. 2 млрд идут на Балканы и 8 млрд — в Италию.

«Баку не инвестировал столько средств в месторождение Шах-Дениз, чтобы резко нарастить поставки топлива в ЕС. Даже если бы Азербайджан нашел дополнительные 10 млрд, они все равно были бы из России», — резюмировал эксперт.

Разрыв контрактов и экономия на отоплении домов

Наиболее выполнимыми рекомендациями МЭА для ЕС станет постепенный отказ от пролонгации долгосрочных соглашений с «Газпромом» и экономия конечных потребителей на отоплении домов. Уже в этом году многие жители стран Восточной Европы стали снижать среднюю температуру помещений на 1-2 градуса по Цельсию. Это может помочь европейским государствам сэкономить до 10 млрд кубометров газа в год, считает Кондратьев.

По его словам, Польша под давлением Еврокомиссии в конце 2022 года не станет подписывать новый газовый контракт с Россией. Вероятно, этому же примеру последуют и в других странах ЕС.

«У «Газпрома» очень большой пул долгосрочных контрактов с немецкими компаниями. Ряд соглашений заканчиваются уже в этом году. На фоне роста геополитических рисков российские контрагенты могут прервать топливное сотрудничество с Москвой», — предположил эксперт. Brent выше $100. Кто выиграет от подорожания нефти Российский бюджет может стать бенефициаром спецоперации на Украине. При стоимости барреля нефти... 28 февраля 18:15

Он добавил, что более вероятным сценарием поведения ЕС в ближайшем отопительном сезоне станет тотальная экономия домохозяйств на отоплении. Этот шаг поможет сократить импорт российского топлива, но приведет к росту гриппозных заболеваний.

«Тотальная экономия на отоплении домов вернет ЕС в XVII-XVIII века», — предостерег аналитик.

Фролов усомнился в пользе меры по сокращению импорта российского газа. По логике МЭА, отметил он, европейцы должны были бы преодолеть газовую зависимость от России уже прошлой зимой.

«В МЭА пишут, что средние показатели отопления домов в Европе этой зимой составляли 22°С. Зимой 2021-22 поступала куча жалоб потребителей на гораздо более низкие температуры. Если бы все было так просто, европейцы могли бы снизить температуры в домах на 17-18°С, сократив топливный импорт из России до нуля. Но этого, как мы видим, сейчас нет», — заключил Фролов.