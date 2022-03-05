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Бизнес

«У закона нет обратной силы». Чего ждать россиянам с микрозаймами на руках

Сенатор Журавлев: ставки по действующим договорам микрозайма не поменяют

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Госдума 4 марта приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий снижение максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день. «Газета.Ru» выясняла, что будет с действующими заемщиками микрофинансовых организаций.

Одобренный в первом чтении в пятницу законопроект изменяет федеральный закон «О потребительском кредите (займе)». Согласно ему, максимальное значение стоимости микрозайма будет уменьшено с 365% до 292% годовых от суммы предоставленного кредита. В то же время максимальный размер суммы всех платежей по договору займа сроком до года составит до 130% от его суммы.

Законопроект подготовила группа авторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. По замыслу авторов, новая норма снизит закредитованность россиян. Она сильно выросла на фоне пандемии, следует из пояснительной записки к документу.

«На фоне пандемического кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%. При ограничении ставки по микрозаймам 0,8% в день общая экономия может составить около 5 млрд рублей в год. Это окажет позитивное влияние на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан», — отмечается в записке.

С 28 января 2019 года по 30 июня 2019 года максимальный размер ежедневной ставки по займам был ограничен 1,5% в день. С 1 июля 2019 года — 1%. Тогда же было введено максимальное значение полной стоимости микрозайма — 365% годовых.

Снижение максимальной ставки по микрозаймам оказалось эффективным, следует из записки.

«За 2020 год на 14% снизилось количество жалоб на деятельность микрофинансовых организаций (МФО). По итогам 2020 года рост объемов выданных займов в сегменте займов «до зарплаты» (небольшие суммы под 1% в день – «Газета.Ru») замедлился», — говорится в записке.

«Закон не имеет обратной силы»

Как пояснил «Газете.Ru» один из авторов законопроекта – член Совета Федерации Николай Журавлев, — закон не имеет обратной силы. Поэтому ставки по действующим договорам микрозайма изменять не планируется.

«Но клиенты смогут перекредитоваться — то есть оформить новый заем по новым условиям и закрыть с помощью него действующий заем», — уточнил Журавлев.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников уточнил, что авторы законопроекта еще могут прописать в нем норму, которая позволит уменьшить ежедневную процентную ставку по ранее заключенному договору.

«Законопроект прошел только первое чтение. Конкретика по данному вопросу пока отсутствует. Внести изменения в действующий договор не получится, если это не пропишут в законе. Поэтому самый простой способ — оформить заем под новый процент и погасить предыдущий», — уточнил он.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что можно попробовать подать ходатайство в суд о снижении процентов по микрозайму. «Обосновать это можно личными обстоятельствами: потеря работы, санкции, болезнь и другие причины, которые напрямую влияют на платежеспособность человека», — указал он. Но нужно доказать такое ходатайство – предоставить справку из медучреждения, подтверждение увольнения.

Гендиректор микрофинансовой компании «Займер» Роман Макаров рассказал, что займы с дневной ставкой 0,8% будут предложены клиентам в день вступления в силу поправок. «Снижение процентной ставки по уже действующим договорам может быть продиктовано только личной инициативой кредиторов», — указал он.

Экономия – несколько сотен рублей

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил, что договоры, которые будут заключаться после вступления закона в силу, окажутся менее затратными для заемщиков.

«Однако существенно сэкономить не получится. Основная часть микрозаймов берется на месяц, средний размер займа составлял в феврале 11,1 тыс. руб. Если предположить, что по такому займу ставка уменьшится с 1% в день до 0,8% в день, экономия для заемщика составит 669 рублей», — пояснил Волков.

Учитывая небольшой размер и срок микрозаймов, снижение суммы начисленных процентов составит всего несколько сотен рублей при добросовестном исполнении договора займа, подтвердил Макаров.

«При образовании просрочки — немногим больше. Основная масса заемщиков выплачивает долги в течение полутора-двух месяцев. Соответственно, существенного влияния на кредитную нагрузку заемщика снижение ставки не окажет», — резюмировал он.

Несмотря на незначительную экономию, число обращений в микрофинансовые организации возрастет в ближайшее время. «Возможен скачок безработицы из-за ухода многих иностранных организаций с российского рынка, чьи сотрудники лишатся работы и будут вынуждены обратиться за займами в формате «до зарплаты»», — пояснила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

МФО окажутся в убытке

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева не исключила, что снижение ставки может пагубно сказаться на самих МФО.

«1% — это психологическая отметка, ниже которой бизнес МФО становиться менее прибыльным. Снижение ставки приведет к тому, что МФО ужесточат риск-политику и требования к заемщикам. Это в конечном итоге приведет к снижению доступности микрокредитования. Также есть вероятность, что в таких условиях с рынка начнут уходить компании. Вымывание может носить массовой характер — свернутся от 25% до 40% игроков. А вместо них на рынок хлынут «серые» схемы»,— пояснила Артемьева.

По оценке Сигала, с рынка может уйти 30% МФО – около 300 компаний.

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