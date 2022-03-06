Важно помнить о значимости своего труда. Как продолжать работать при тревожности от новостей

Многим россиянам сейчас стало сложно концентрироваться на работе из-за событий, которые происходят на Украине и в России. Поток тревожных новостей мешает им выполнять текущие задачи. «Газета.Ru» попросила экспертов дать пять советов, как справиться со своими переживаниями и сохранить работоспособность.

Совет №1: четко понимать, зачем вы работаете

Когда мир начинает стремительно меняться, важно помнить, для чего вы работаете «здесь и сейчас», отмечает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Не стоит забывать, какую миссию несет компания, и какова ваша роль в ней.

Руководителям также нужно доносить до сотрудников, что их работа имеет значимость и ценность: причем не только для компании, но и для поддержки равновесия и спокойствия в обществе. «Такой подход помогает коллективу сосредоточится на текущих задачах и не делать долгосрочных прогнозов и планирования, эффективно работать и быстрее адаптироваться к новым реалиям рынка», — сказала эксперт.

Облегчить переживания можно, если напоминать себе о роли вашей профессии на рынке труда, а также о своих навыках и умениях. Например, можно подумать, чем вы можете быть полезны, если даже вообще уйдете из нынешней сферы. Будет также спокойнее, если создать финансовую подушку безопасности, говорит психолог Алена Ал-Ас.

«Главное помнить, что все относительно. Не бывает идеального времени. И человек имеет очень хорошую способность к адаптации», — посоветовала она.

Совет №2: больше личного общения

Кроме того, нужно больше общаться со своими коллегами, а не отдаляться от них, говорит Санина. По ее мнению, важно увеличить количество очных встреч. Это позволит вести открытые рабочие дискуссии, быстрее принимать решения, вносить изменения в проекты.

«Офлайн-формат взаимодействий помогает больше погрузиться в рабочие задачи, в то время как онлайн-коммуникация наоборот может стать для работников своеобразным «пузырем тревожности» наедине с собой», — пояснила она.

Совет №3: боремся со стрессом

Работодателям стоит следить за эмоциональным состоянием сотрудников. Это позволит оказывать им оперативную психологическую помощь, если это необходимо, и сохранять их работоспособность. Также нужно постараться оградить коллектив от сильных эмоций.

«Важно понимать, что испытывать стресс в кризисных ситуациях — это нормальная реакция человека. Руководителю нужно не допустить того, чтобы сотрудник выплескивал свои негативные эмоции на коллег. Такому работнику стоит предложить помощь специалиста-психолога», — отметила Юлия Санина.

Совет №4: купируем тревоги

Понятия «тревога» и «тревожность» стоит различать. Тревога вызвана конкретным событием, у нее есть причины, и она обоснована, поясняет руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксения Степанова. А вот тревожность – это устойчивая характеристика личности, и во многом она имеет генетическую предрасположенность. У нее нет явной причины, и она не проходит в течение длительного времени.

«При этом тревога и тревожность взаимосвязаны. Если сотрудник изначально тревожен, то и любую ситуацию он встретит в ожидании угрозы. Нужно осознать эту особенность и сознательно разбирать, обоснованы ли его переживания. Если сотрудник или рабочий коллектив привык по каждому поводу кричать «караул», то каждый сотрудник в нем становится более тревожным», — отметила эксперт.

Повышенная тревожность истощает ресурсы организма, снижает внимание. В итоге сотрудник совершает ошибки, и еще сильнее «питает» свою тревожность – а это мешает работе и карьере.

Чтобы справиться с тревожностью и в, частности, со страхом потерять работу, можно делать дыхательные упражнения, вести дневник своего эмоционального состояния, устраивать «цифровой» детокс, искать для себя творческие хобби, привела примеры Степанова.

Совет №5: следим за здоровьем

Сохранить работоспособность также помогает физическая нагрузка, качественный сон и режим дня, добавляет психолог Алена Ал-Ас. По ее словам, нужно по максимуму придерживаться привычной очередности действий – это важно для самоподдержки.

Сотрудникам стоит сконцентрироваться на выполнении текущей работы, которая проста и понятна, ограничить для себя информационный поток. Кроме того, иногда нужно уметь «плыть по течению», а не «барахтаться, теряя силы», отметила психолог. К кризису можно попытаться относиться как ко времени, которое открывает новые горизонты.