Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Пресняков-старший: вероятно, я был не прав, считая, что Ваноли —... 22:41
Бастрыкин поручил проверить сведения о создании биологического... 22:35
Быстров о поражении «Динамо» от... 22:33
Путин присвоил звание героя России погибшему командиру батальона... 22:26
В Штабе по гуманитарному реагированию заявили об этнических... 22:23
Канделаки считает обвинения в свой адрес со стороны генпрокурора... 22:11
TikTok ограничил работу в России из-за нового закона... 22:04
Деменко: после удаления «Спартак» совсем по-другому стал... 22:02
Магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein в России закрываются... 21:52
Тренер «Динамо» Шварц поделился мыслями о поражении... 21:52
Бизнес

Важно помнить о значимости своего труда. Как продолжать работать при тревожности от новостей

Эксперты дали пять советов по сохранению работоспособности

Слушать
Остановить
close
100%
Getty Images
Многим россиянам сейчас стало сложно концентрироваться на работе из-за событий, которые происходят на Украине и в России. Поток тревожных новостей мешает им выполнять текущие задачи. «Газета.Ru» попросила экспертов дать пять советов, как справиться со своими переживаниями и сохранить работоспособность.

Совет №1: четко понимать, зачем вы работаете

Когда мир начинает стремительно меняться, важно помнить, для чего вы работаете «здесь и сейчас», отмечает директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Не стоит забывать, какую миссию несет компания, и какова ваша роль в ней.

Руководителям также нужно доносить до сотрудников, что их работа имеет значимость и ценность: причем не только для компании, но и для поддержки равновесия и спокойствия в обществе. «Такой подход помогает коллективу сосредоточится на текущих задачах и не делать долгосрочных прогнозов и планирования, эффективно работать и быстрее адаптироваться к новым реалиям рынка», — сказала эксперт.

Облегчить переживания можно, если напоминать себе о роли вашей профессии на рынке труда, а также о своих навыках и умениях. Например, можно подумать, чем вы можете быть полезны, если даже вообще уйдете из нынешней сферы. Будет также спокойнее, если создать финансовую подушку безопасности, говорит психолог Алена Ал-Ас.

«Главное помнить, что все относительно. Не бывает идеального времени. И человек имеет очень хорошую способность к адаптации», — посоветовала она.

Совет №2: больше личного общения

Кроме того, нужно больше общаться со своими коллегами, а не отдаляться от них, говорит Санина. По ее мнению, важно увеличить количество очных встреч. Это позволит вести открытые рабочие дискуссии, быстрее принимать решения, вносить изменения в проекты.

«Офлайн-формат взаимодействий помогает больше погрузиться в рабочие задачи, в то время как онлайн-коммуникация наоборот может стать для работников своеобразным «пузырем тревожности» наедине с собой», — пояснила она.

Совет №3: боремся со стрессом

Работодателям стоит следить за эмоциональным состоянием сотрудников. Это позволит оказывать им оперативную психологическую помощь, если это необходимо, и сохранять их работоспособность. Также нужно постараться оградить коллектив от сильных эмоций.

«Важно понимать, что испытывать стресс в кризисных ситуациях — это нормальная реакция человека. Руководителю нужно не допустить того, чтобы сотрудник выплескивал свои негативные эмоции на коллег. Такому работнику стоит предложить помощь специалиста-психолога», — отметила Юлия Санина.

Совет №4: купируем тревоги

Понятия «тревога» и «тревожность» стоит различать. Тревога вызвана конкретным событием, у нее есть причины, и она обоснована, поясняет руководитель направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксения Степанова. А вот тревожность – это устойчивая характеристика личности, и во многом она имеет генетическую предрасположенность. У нее нет явной причины, и она не проходит в течение длительного времени.

«При этом тревога и тревожность взаимосвязаны. Если сотрудник изначально тревожен, то и любую ситуацию он встретит в ожидании угрозы. Нужно осознать эту особенность и сознательно разбирать, обоснованы ли его переживания. Если сотрудник или рабочий коллектив привык по каждому поводу кричать «караул», то каждый сотрудник в нем становится более тревожным», — отметила эксперт.

Повышенная тревожность истощает ресурсы организма, снижает внимание. В итоге сотрудник совершает ошибки, и еще сильнее «питает» свою тревожность – а это мешает работе и карьере.

Чтобы справиться с тревожностью и в, частности, со страхом потерять работу, можно делать дыхательные упражнения, вести дневник своего эмоционального состояния, устраивать «цифровой» детокс, искать для себя творческие хобби, привела примеры Степанова.

Совет №5: следим за здоровьем

Сохранить работоспособность также помогает физическая нагрузка, качественный сон и режим дня, добавляет психолог Алена Ал-Ас. По ее словам, нужно по максимуму придерживаться привычной очередности действий – это важно для самоподдержки.

Сотрудникам стоит сконцентрироваться на выполнении текущей работы, которая проста и понятна, ограничить для себя информационный поток. Кроме того, иногда нужно уметь «плыть по течению», а не «барахтаться, теряя силы», отметила психолог. К кризису можно попытаться относиться как ко времени, которое открывает новые горизонты.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+