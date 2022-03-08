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Бизнес

«Российский народ имеет такое же право на жизнь, как и мы». Какие бренды останутся в РФ

Японская Yamaha отказалась уходить с российского рынка

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Закрытый магазин H&M в Москве

Закрытый магазин H&M в Москве

Юрий Воронцов/«Газета.Ru»
События на Украине привели не только к волне антироссийских санкций, но и к массовому уходу международных брендов с российского рынка. Отказываются работать в РФ Adidas, Nike, Puma, Levi`s, Intel, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder и многие другие. Но некоторые компании объявили, что останутся в стране. Что это за бренды, читайте в материале «Газеты.Ru».

Основатель и глава японской Fast Retailing Co. (владеет торговыми марками Uniqlo и Theory) Тадаси Янаи объявил накануне, что компания будет работать на российском рынке, несмотря на массовый уход западных брендов и международное давление.

«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», – сказал Янаи (цитата по Bloomberg).

Бизнесмен-миллиардер выступил резко против военных действий на Украине и призвал все страны выступить против спецоперации. Тем не менее, он раскритиковал ситуацию, в которой международные компании вынуждены делать выбор, обусловленный политикой.

Fast Retailing Co., как сообщается на ее сайте, уже перевела $10 млн Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и пожертвовала 200 тыс. предметов одежды и одеял HEATTECH украинским беженцам в Польше и других странах.

Остальная Япония

Другая крупнейшая японская компания Japan Tobacco Inc., которой принадлежит 37% российского табачного рынка, заявила, что «полностью привержена» соблюдению национальных и международных санкций, но продолжит работу в России. Ранее она была вынуждена остановить производство на своем предприятии в украинском Кременчуге. «Операции на российском рынке осуществляются в обычном режиме, мы принимаем меры в соответствии с планом обеспечения непрерывности ведения бизнеса. Мы продолжим внимательно следить за тенденциями в этом вопросе», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Японский автопроизводитель Mitsubishi также продолжает работу в России. ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси, заявил, что на данный момент все процессы, включая отгрузку машин дилерам и сервисное обслуживание, «работают в штатном режиме».

О желании продолжать работу на российском рынке также заявила японская Yamaha. В компании признали, что испытывают проблемы с поставками музыкальных инструментов из-за ситуации вокруг Украины. Как отмечает Reuters, японские компании, которые ушли из России, чаще объясняли этот шаг нарушениями в цепочке поставок, а не политическими причинами.

США

Американская компания-разработчик продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare отказалась отключать российских пользователей. Администрация сервиса ранее получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять услуги на территории РФ.

«Мы внимательно рассмотрели эти запросы и обсудили их с экспертами правительства и гражданского общества. Наш вывод — России нужно больше доступа к интернету, а не меньше. По мере продолжения конфликта мы наблюдаем резкое увеличение запросов от российских сетей к мировым медиа, что показывает желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России», — написал в блоге гендиректор Cloudflare Мэттью Принц.

Американская The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua) продолжает работать на российском рынке несмотря на то, что украинские сети Novus, Varus и «Сільпо» объявили бренду бойкот.

«Все операционные, производственные и логистические мощности Coca-Cola в России работают. Мы несем полную ответственность перед партнерами, обществом и тысячами наших сотрудников в России», — подчеркнули в Coca-Cola.

Не уходит с рынка и PepsiCo (Pepsi, Mirinda, 7up, Lay'S, «Фруктовый сад», «Домик в деревне», «Агуша», «ХрусТеам», «Чудо»). Также продолжают работу в России такие известные бренды, как Herbalife, McDonaldʼs, Mars, Papa John's, Philip Morris, Starbucks и Hilton. Сеть Burger King объявила, что не только не уйдет, но и откроет новые рестораны в 2022 году.

Страны Евросоюза

Немецкий ретейлер Metro Cash&Carry рассчитывает продолжать вести бизнес в России и поддержать клиентов, в первую очередь малый бизнес. «Поставки стабильные, нехватки продуктов не предвидим. Наша основная работа и ответственность — следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров», — заявили в Metro.

Французский строительный ретейлер Leroy Merlin также заявил, что все 112 магазинов в России работают в стандартном режиме. «Мы не планируем каких-либо изменений», — пообещали в компании.

Продолжает работу и швейцарская Nestle («Россия — щедрая душа», «Быстров», «Бон Пари», Maggi, Friskies, Felix, Purina ONE, Gourmet). «Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель — обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания», — сообщили ТАСС в пресс-службе Nestle.

Французская продовольственная компания Danone (Простоквашино», «Активия», Actimel', Evian, «Растишка») также заявила, что не планирует прекращать работу, инфраструктура и логистика производителя работают в штатном режиме.

Финский девелопер Hansa Group (крупнейшие заказчики — РЖД и «Северсталь») тоже остается в России. «Российское представительство Hansa Group работает более 20 лет и финансово не зависит от финской материнской компании. Все взаиморасчеты мы проводим через российские банки», — подчеркнули в компании.

Возможность камбэка

Согласно опросу SuperJob, почти половина россиян (49%) готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Каждый четвертый респондент (24%) заявил, что полностью откажется от товаров таких производителей. Еще 25% в случае возвращения зарубежных компаний будут покупать только то, чему не смогут найти замену.

Пользоваться товарами и услугами западных компаний в случае их возвращения продолжит каждый третий россиянин. Среди опрошенных моложе 34 лет — каждый второй (52%).

Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (55 и 43% соответственно).

После начала спецоперации на Украине приостановили работу в России или ушли с российского рынка более 250 зарубежных компаний, подсчитали в Йельском университете. Audi, BMW, General Motors, Honda Motor, Mazda Motor, Porsche, Suzuki и Mercedes-Benz приостановили поставки автомобилей в Россию. Магазины на территории РФ закрыли IKEA, Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti), Mango, H&M, Nike, Swarovski, Cartier и другие. Британский бренд одежды Marks & Spencer остановил поставки. Кинокомпании Disney, Paramount, Sony и Warner Bros. сняли свои фильмы с проката. Activision Blizzard, Electronic Arts, Rockstar Games и CD Projekt RED приостановили продажи своих игр. Booking.com и Airbnb ограничили работу для российских пользователей. Британско-нидерландская Shell закрывает все заправки в России.

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