«Сейчас компенсации маловероятны». Что будет с персоналом иностранных компаний в РФ

Ряд западных компаний объявили об уходе из России или приостановке своей деятельности на неопределенный срок. Счет «отменившихся» перевалил уже за две сотни. Под угрозой потери работы оказались сотни тысяч человек. Сохранить персонал, хотя бы временно, и выплачивать зарплату твердо обещают лишь Ikea и McDonald`s. Какими могут быть варианты взаимодействия российских сотрудников с западным работодателем, выясняла «Газета.Ru».

Одной из первых еще 3 марта заявила о новых планах шведская IKEA — производитель и продавец мебели. Она приостанавливает работу. Apple сначала объявила о приостановке деятельности, но вскоре открыла свои магазины, переписав ценники.

В списке уходящих или приостанавливающих работу немало глобальных игроков — Microsoft (приостанавливает продажи продуктов и предоставление услуг), IT-гиганты Oracle и SAP. Онлайн сервисы eBay, PayPal приостановили доставку заказов в РФ. О сворачивании работы на российском рынке объявили также группа LVMH (продажа люксовых товаров Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Cartier, Gucci, Saint Laurent и другие). Японский производитель строительной техники Komatsu (бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики) останавливает поставки продукции в страну. Стриминговый сервис Spotify закрыл свой офис в РФ.

Большинство иностранных автоконцернов также сделали заявления о приостановке работы. Популярные во всем мире сервисы бронирования жилья Airbnb и Booking сворачивают работу, но не полностью. Booking оставил доступным для россиян сервис по аренде жилья за рубежом.

Также в самые прибыльные даты — накануне праздника 8 Марта — заявила об уходе испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, В 2020-м «Зара СНГ» не исключала временную приостановку работы своих торговых площадок, но мотив был иным — пандемия.

Вечером 8 марта сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s сообщила, что закроет 850 заведений в России. На утро 9 марта рестораны еще работали в разных российских регионах.

Закрываемся, но даем зарплату

«Газета.Ru» попыталась выяснить, какая судьба ждет сотрудников западных компаний в случае закрытия или временного простоя. Более или менее понятен алгоритм действий только двух компаний — Ikea и McDonald`s. Российские и белорусские магазины Ikea, как было официально объявлено, будут закрыты до мая. Сотрудники — 12 тыс. человек — остаются в штате и будут получать зарплату.

Как рассказал зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, приостановлен весь экспорт и импорт Ikea, а также все производственные операции в РФ.

Сеть McDonald`s также сообщила, что временно закроет свои 850 ресторанов, в которых работают 62 тыс. сотрудников. Все они продолжат получать зарплату. «Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их, так же, как и наших украинских коллег. В том числе мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald`s в России»,— сказано в заявлении компании.

Как пояснили «Газете.Ru» в российском офисе маркетплейса товаров категории «люкс» Farfetch, компания временно не доставляет заказы в Россию. «Но пока что доступен ассортимент локальных бутиков», — пояснили «Газете.Ru» в компании. О судьбе персонала — информации нет.

В головном офисе компании H&M (приостанавливают работу 155 торговых точек по продаже одежды) на запрос «Газеты.Ru» предложили изучить отчет о работе компании за 2020 год.

Получить оперативные комментарии от других западных компаний (запросы были направлены в десяток компаний различного профиля) «Газете.Ru» не удалось.

Предупреждение под роспись

Отказ от детализации своей позиции вполне объясним, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Сейчас возможно только эмоциональное реагирование на все происходящее, а ключевая задача компании состоит в обеспечении безопасности и спокойствия сотрудников, партнеров, в налаживании рабочих процессов», — говорит Сигал.

В Американской торговой палате в России не смогли ответить на вопрос «Газеты.Ru», сколько российских граждан занято в бизнесе, представленном в РФ.

Десятки, если не сотни тысяч россиян могут быть задействованы в работе на автомобильные автоконцерны.

«В представительствах и дилерских центрах автомобильных компаний, то есть только в офисах, работает от тысячи до двух-трех тысяч человек. Но если учесть сервисные центры и производство автокомпонентов по программам локализации, то с работой на автоконцерны так или иначе могут быть связаны около 200 тысяч человек»,

— говорит автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» и Игорь Моржаретто.

Смогут ли россияне продолжить работу в западных компаниях или будут уволены, во многом будет зависеть от мотива самой компанией — политического или экономического, — считает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Это может быть нежелание работать в РФ из-за опасения за свою репутацию и санкционных рисков, или невозможность осуществления деятельности из-за сбоев в цепочках поставок», — говорит Гусятникова.

Многие иностранные компании уходят из России не по каким-то идейным соображениям, а под серьезным политическим давлением у себя на родине, считает заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин. «Соответственно, допускаем, что многие компании были бы рады продолжить работу в России», — говорит он.

Эксперты единодушны во мнении, что политический мотив переформатирования работы иностранной компании в России несет для сотрудников больше рисков, чем экономический.

Банкротство не выгодно

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала о возможных механизмах прекращения трудовых отношений россиян с иностранной компанией. «Это расторжение трудового договора в связи с ликвидацией организации (то есть прекращением ее деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам). Причем, это единственное основание увольнения по инициативе работодателя, при котором увольнению подлежат все работники, в том числе нетрудоспособные, находящиеся в отпусках, несовершеннолетние и беременные женщины», — поясняет Нечаева.

По общему правилу об увольнении в связи с ликвидацией организации, работники должны быть предупреждены персонально и под роспись не менее чем за два месяца до прекращения трудового договора, уточняет эксперт.

Кроме того, работник по своему усмотрению вправе принять предложение о досрочном расторжении договора, но в этом случае работодатель заплатит дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до окончания срока предупреждения об увольнении. Как уточняет Нечаева,

при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации увольняемому работнику по общему правилу выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

Трудовым договором или коллективным договором могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. Автоэкперт Моржаретто напоминает, что во время закрытия General Motors в 2015 году (компания закрыла завод в Шушарах под Санкт-Петербургом из-за спада продаж) сотрудникам выплачивали выходные пособия в размере до шести окладов. «Сейчас такие компенсации маловероятны», — считает эксперт.

Если организация не закрывается, а всего лишь останавливает деятельность на некоторое время, то сотруднику необходимо оплатить время простоя в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада. Но если иностранные организации начнут банкротиться, то требования о выплате выходных пособий удовлетворяются во вторую очередь после требований по текущим долгам, добавляет юрист Нечаева.

«Преднамеренное банкротство возможно, но оно уголовно наказуемо в нашей стране. К сожалению, при банкротстве, будь оно преднамеренное или обычное, риски сотрудников на несвоевременное получение заработной платы становятся выше», — подчеркивает эксперт.