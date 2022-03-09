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Бизнес

ЦБ ввел временный порядок операций с валютой. Что нужно знать

Аналитики посчитали, что новые правила оборота валюты не затронут большинство россиян

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ЦБ ввел временный порядок операций граждан с наличностью в валюте. Клиент может снять до $10 тыс. в иностранной валюте. Остальную сумму — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. «Газета.Ru» разбиралась, как это отразится на россиянах.

Особый порядок операций с наличными действует с 9 марта по 9 сентября 2022 года, следует из пресс-релиза Банка России, опубликованного на его сайте.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада. Клиент может снять до $10 тыс. в наличной валюте. Остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — отмечается в сообщении.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в американских долларах независимо от валюты счета. Как пояснил регулятор, рыночный курс будет определяться на основе данных о средневзвешенном курсе валют, в которых клиент снимает деньги. Рассчитывается он по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка.

По данным ЦБ, в российских банках 90% валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс. Это означает, что большинство россиян смогут полностью получить свои деньги в наличной валюте без всяких ограничений, резюмировал регулятор.

В Банке России отметили, что россияне смогут продолжать хранить деньги на валютных депозитах. Условия по вкладу или счету не изменятся. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Можно будет открыть и новый валютный вклад, отметили в ЦБ. Однако снять с него деньги, пока действует временный порядок, можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Кроме того, в течение срока действия особого порядка банки не будут продавать наличную валюту гражданам. Поменять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

«Это неприятная новость для состоятельных россиян»

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», на 1 февраля 2022 года валютные остатки граждан составили 7,05 трлн в рублевом эквиваленте или $91 млрд (при курсе ЦБ на эту дату — 77,47 рубля за 1 доллар).

«При этом значительная часть данных средств была снята физлицами в 20-х числах февраля и в начале марта», — уточнил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

По мнению аналитиков, большинство россиян нововведение не затронет.

«Новая мера от ЦБ — неприятная новость только для держателей крупных вкладов в валюте (на сумму более $10 тыс.). Для состоятельных россиян — топ-менеджеров, например. Большинство граждан изменений не почувствуют»,

— отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

С ним согласен главный инвестиционный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич. «Держать средства в валюте на вкладах было невыгодно из-за очень низких ставок. В результате большинство граждан предпочитало хранить средства на вкладах в рублях», — пояснил он.

Суверов уточнил, что в основном граждане снимают валюту как средство сбережения или на турпоездки. Зварич согласен, что в основном валюта снималась в рамках зарубежного туризма.

«В основном снималась небольшая сумма для того, чтобы были деньги на мелкие расходы в местах, где не удастся расплатиться с помощью банковской карты», — пояснил он. Но сейчас возможностей поехать за границу не так много, добавил Суверов.

«Многие постараются снять максимальную сумму в наличных долларах. Наличная валюта с высокой вероятностью будет использоваться при расчетах между гражданами и в малом бизнесе, а также как средство сбережения», — указал Путиловский.

«У банков есть запас наличных»

По словам Суверова, банки смогут выдавать суммы до $10 тыс. по первому запросу клиентов. Эксперт отметил, что пока у российских кредитных организаций есть запас наличной валюты. По словам Путиловского, не исключены задержки, связанные с логистикой и процедурой выдачи.

«Банк обладает необходимым запасом ликвидности для удовлетворения спроса на наличную валюту со стороны клиентов. Все выдачи будут осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми положениями», — рассказали в пресс-службе банка «Хоум кредит».

В пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития рекомендовали заказывать крупные суммы наличной валюты заранее. В кредитной организации отметили, что такое правило действовало и раньше. «Всего вклады на сумму более $10 тыс. составляют около 14% от всех депозитов в долларах США», — указали в банке.

Курс на дедолларизацию

По словам Суверова, временный порядок связан с дефицитом наличных в стране на фоне антироссийских санкций ЕС и США из-за операции на Украине. «Также мера направлена на устранение спекулятивных настроений на валютном рынке», — указал Суверов.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин считает, что временный порядок должен устранить тенденцию к долларизации.

«Вероятно, давление на российскую валюту сохранится. В текущих условиях, кардинально отличающихся от рыночных в классическом понимании этого термина, затруднительно экономическими прогнозными моделями определить даже диапазон, в котором курс рубля может стабилизироваться», — отметил Шульгин.

По словам Суверова, как только ситуация стабилизируется, ЦБ отменит временный порядок.

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