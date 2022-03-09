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Бизнес

«Это хорошая альтернатива долларам». Путин отменил НДС на золото в слитках

Путин подписал закон об отмене НДС на покупку драгметаллов в слитках

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Сергей Фадеичев/ТАСС
В России отменен налог на добавленную стоимость при покупке драгоценных металлов в слитках. В правительстве надеются, что россияне смогут переключиться с покупки долларов и евро на инвестирование в золото. Курс металла может колебаться, но в долгосрочной перспективы такие активы всегда приносят прибыль, заявляют в Минфине. Эксперты же отмечают, что золото торгуется на бирже, и его стоимость может серьезно меняться, в то время как валюты обладают большей стабильностью. Кроме того, экономисты говорят о большой разнице между ценой продажи и покупки.

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на покупку драгоценных металлов в слитках. Физлица освобождены от уплаты 20%-ного налога. Закон распространяется на все сделки с 1 марта.

В правительстве надеются, что металлы смогут потеснить доллары и евро на фоне санкций, и россияне начнут активнее инвестировать в эти активы.

«По оценкам экспертов, потенциальный спрос со стороны граждан на драгоценные металлы в слитках составляет до 50 тонн в год (15% от производства)», — говорится в пояснительной записке.

Изначально налог был введен, чтобы предотвратить использование слитков в качестве сырья для производства ювелирных изделий. При обратной продаже продавцу его не возвращали.

Теперь же бороться с использованием слитков в качестве сырья с помощью специальной информационной системы. К 1 марта участники рынка должны были присвоить уникальный идентификационный номер (УИН) и поставить на учет все находящиеся в обороте ювелирные изделия.

«Американская валюта более волатильна»

Глава российского Минфина, ранее выдавшего положительное заключение на законопроект, Антон Силуанов уверен, что вложение в золото станет идеальной альтернативой скупке долларов в условиях нестабильности. «Американская валюта более волатильна, подвержена разного рода рискам. Из-за этого она не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам», — цитирует министра РИА «Новости».

Курс золота может колебаться, но в долгосрочной перспективе такие активы всегда приносят владельцам прибыли, заявили в ведомстве.

«Интерес физлиц к покупке золота огромнейший. Учитывая текущую нестабильность в экономике, оно будет пользоваться достаточно высоким спросом, это хорошая альтернатива скупке долларов. У золота есть определенная волатильность, оно не является абсолютным инструментом для хеджирования (страхования — ред.) своих рисков инфляции, но в определенной степени ликвидность золота подтверждена во всем мире», — говорит директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский отмечает, что золото торгуется на мировом рынке в долларах, и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту и восприниматься как способ уйти от риска обесценивания рубля.

«С другой стороны, недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости. Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью», — добавляет эксперт.

Бизнесмен Олег Дерипаска в свою очередь усомнился в том, что меры смогут повлиять на экономическое положение россиян, и предложил снижать ставки по кредитам вместо освобождения золота от НДС. «Ага, первоочередные меры? Может все-таки со ставки по ипотеке начнем [снижать] и по кредитам для предприятий?» — написал он в Telegram.

Спред и оплата ячейки

Банки продают слитки весом от 1 грамма до 1 килограмма. Курс может быть разным в зависимости от кредитной организации, как и с валютой.

При покупке инвестор получает акт с указанием металла, пробы, веса, номера слитка, цены, даты, ФИО покупателя и представителя организации и сертификат производителя. В России слитки выпускают 11 компаний. Золото в таких слитках имеет пробу 999, то есть 999 грамм золота и 1 грамм примесей.

Покупка слитков, помимо очевидных плюсов, имеет и ряд существенных недостатков. В частности, для их хранения нужно резервировать ячейку в банке, а это платно.

Кроме того, разница между покупкой и продажей может существенно отличаться. Например, в «Сбербанке» слиток весом 1 грамм в 13:00 мск 9 марта стоил 9 931 руб., а продать такой же можно было банку за 7 409 руб. В «Россельхозбанке» граммовый слиток можно было купить за 10 080 руб., продать — за 6 770 руб. То есть для того, чтобы просто вернуть вложенные средства, нужно дождаться подорожания актива на четверть.

При продаже нужно будет уплатить НДФЛ в 13% от разницы цены покупки и продажи.

По информации «Интерфакса», купить всю линейку слитков от мини-слитка в 1 грамм до 1 килограмма реально только в паре-тройке банков.

Положительная динамика

Накануне цены на золото превысили $2 тыс. за унцию впервые с августа 2020 года. Фьючерсы на золото на бирже COMEX достигали отметки $2005,2 за унцию. Это произошло на фоне геополитической напряженности и попыток инвесторов снизить риски. Также резко выросли цены на палладий. Эксперты уверены, что рост продолжится.

«Сначала золото, вероятно, столкнется с сильным сопротивлением в районе $2000, но как только он будет пройден — при условии, что ситуация на Украине не изменится — стоимость быстро двинется в район $2100 и выше, к новым историческим максимумам», — цитирует Reuters старшего аналитика OANDA Джеффри Халли.

По оценке Всемирного золотого совета (World Gold Council), потребительский спрос на золото в России в 2021 году составил 46,8 тонны. При этом спрос на слитки и монеты составил всего 5,3 тонны, остальное — ювелирный сектор.

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