«Это паническая реакция»: почему опасно переводить рублевые накопления в крипту

Россияне в последнее время стали больше интересоваться криптовалютой. Спрос вырос на биткоины и стейблокины. Они могут использоваться для сохранения сбережений и переводов за границу. «Газета.Ru» спросила специалистов по инвестициям, стоит ли сейчас вкладываться в криптовалюту и какие у нее могут быть риски.

В последние две недели эксперты заметили всплеск интереса к криптовалюте со стороны россиян. Спрос вырос на биткоины и стейблкоины (их стоимость привязана к физическим активам, обычным валютам, как правило — долларам), рассказали РБК представители криптоиндустрии. При этом захотеть приобрести цифровые активы в текущих экономических условиях могут, например, для защиты сбережений или переводов за границу.

Россияне также стали чаще обращаться за консультациями по криптовалютам, сообщил «Газете.Ru» CEO Cryptorg Андрей Подолян. По его словам, зачастую это абсолютно неподготовленные люди, которые даже не знают, как пользоваться криптокошельком.

Однако пока торговая активность на криптобиржах остается невысокой, говорят специалисты. Она не превышает показатели прошлого года и 2017 года, когда наблюдался бум популярности криптовалюты.

Стоит ли сейчас покупать криптовалюту

Если человек вообще не знает, что такое криптовалюта, инвестировать в нее точно не стоит, говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Криптовалюта обладает высокой волатильностью – то есть ее стоимость может резко измениться. Она может вырасти или, наоборот, упасть на 50% за достаточно короткий период. Кроме того, из-за ухода платежных систем Visa и Mastercard из России пополнить счета на криптобиржах с помощью карт временно нельзя. По незнанию человек может нарваться на мошенников, которые будут предлагать купить монеты, либо пополнить счет на бирже. Кроме того, аккаунт на бирже может попасть под блокировку из-за санкций – эта вероятность довольно высокая, добавил Антонов.

«Неизвестно, какие меры могут принять страны в отношении криптовалют, чтобы российские власти не смогли обойти введенные санкции. Есть риски полностью потерять деньги», — предупредил эксперт.

Поскольку цифровые активы считаются рискованными вложениями, покупка криптовалюты не гарантирует, что рублевые накопления удастся защитить от обесценивания, добавляет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Интерес россиян к криптовалюте – это, очевидно, паническая реакция на невозможность покупки наличной валюты, которая всегда считалась самым простым способом избежать ослабления рубля», — полагает он.

В России также планируется на законодательном уровне отрегулировать рынок криптовалют. Как это будет работать – пока неизвестно. ЦБ, например, предлагал запретить практически все операции с криптовалютами. Минфин с такими жесткими ограничениями не согласился и разработал законопроект, в котором предложил правила регулирования рынка (сейчас документ рассматривает Госдума). Вложения из-за этого могут оказаться неэффективными, а криптовалюты еще долго не смогут стать средством платежа в России, если такое вообще будет возможно, отметил Деев.

«Покупка крипты будет оправдана, если инвестор планирует перевести цифровые активы в иностранную валюту, находясь в другой стране или уехав туда. Такой же способ подойдет тем, кто хочет свои накопления перевести в другую юрисдикцию – имеющиеся инструменты пока это позволяют», — полагает он.

При этом руководитель практики FinTech & Crypto юридической фирмы DRC Михаил Быстров напомнил, что пока вопрос о регулировании рынка криптовалют не в приоритете. Он напомнил, что военная операция на Украине началась 24 февраля – буквально через несколько дней после того, как Минфин опубликовал свою версию законопроекта о регулировании оборота цифровых валют. «Хотя он и обсуждается на заседаниях Госдумы, особого приоритета у него нет», — отметил юрист. Пока рисков для покупки критовалюты он не видит.

«Никакого запрета на покупку или продажу крипты для граждан сейчас нет. Ответственности за такие действия тоже — ни административной, ни уголовной. Когда будет принят законопроект теперь предсказать крайне сложно. Да, рынок будет со временем регулироваться, но как он будет регулироваться с учетом экономических санкций, спрогнозировать тоже тяжело», — отметил Быстров.

Если человек все-таки хочет вложиться в криптоактивы, чтобы сохранить сбережения, можно рассмотреть стейблкоины, считает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь. Например, курс монет USDT, BUSD и прочих аналогов привязан к курсу доллара. Проекты, которые их выпускают, обязуются хранить на своих счетах достаточное количество «реальной» валюты, чтобы полноценно обеспечить курс.

«В какой-то степени покупку стейблкоинов можно считать обычной конвертацией рубля в доллары. При этом пользоваться стоит только наиболее надежными сервисами и остерегаться различных «мутных» телеграмм-ботов, которые расплодились в последнее время», — предупредил Лиминь.

Из криптовалют стейблкоины считает наиболее интересными и аналитик «Финама» Сергей Переход. «Время «мемных» инвестиций закончено, нужно искать активы, имеющие фундаментальную стоимость», — заключил он.

При этом эксперты советуют не принимать эмоциональных решений. «Чем больше телодвижений делается на эмоциях в кризисное время, тем меньше денег останется после стабилизации ситуации», — предупредил Владислав Антонов из BitRiver.