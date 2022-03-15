Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Русинские общественники попросили Путина превратить западную Украину... 15:50
Резцова: за Ваттердалем последуют заявления и от других... 15:49
Зеленский: надо признать, что Украина не сможет войти в НАТО 15:47
Энтомологи придумали, как убивать шершней с помощью их тяги... 15:38
Британский ресторан отправил в полицию блогера, попросившего... 15:34
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не будет участвовать... 15:32
Британия ввела новые санкции против Медведева, Шойгу и других... 15:32
Стало известно на сколько «подешевел» Кокорин 15:32
Камера впервые зафиксировала атаку рыси на гнездо тигрового... 15:31
Британия ввела санкции против Захаровой, Симоньян и Соловьева 15:30
Бизнес

«Надо дождаться новой инвестиционной реальности». Почему россияне стали реже копить в валюте

Аналитики посоветовали россиянам сейчас не продавать валюту

Слушать
Остановить
close
100%
Михаил Метцель/ТАСС
Доля россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, с 2014 года сократилась втрое, следует из данных Национального агентства финансовых исследований. «Газета.Ru» выясняла, почему это произошло.

По данным НАФИ, доля россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, за восемь последних лет снизилась с 19% до 6%. Опрос НАФИ был проведен в марте 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

В исследовании агентства сказано, что в 2021 году больше всего по доле накоплений в долларах и евро остаются у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди всего населения обоих городов валютные сбережения есть у 9%. В других городах хранят свои накопления в долларах и евро примерно 6% населения. У сельских жителей иностранная валюта встречалась реже всех (4%).

Альтернативные пути

«Тренд связан с низкими ставками по валютным вкладам (в районе 1% годовых). Скорее всего, часть россиян перешли в рублевые вклады и в инвестиционные инструменты, которые стали популярнее и доступнее к началу 2020-х годов. По данным Московской биржи, число инвесторов превысило 15 млн человек. Небольшая доля также могла перейти в криптовалюты.

Тем не менее, в свете текущих событий доля наличных валютных сбережений могла вырасти», — уточнил руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отметил, что основной мотив сберегать в валюте — защита от опасений ослабления рубля. «Многие полагают, что лучше сберегать свои средства в долларах и евро, что обеспечит их относительную сохранность на протяжении длительного периода», — пояснил эксперт.

Кривошея уточнил, что доллары и евро — инструмент распределения капитала на тот случай, если один из видов сбережений упадет в цене.

«Цели в зависимости от инструмента особо не отличаются. Но россияне с валютой могли чаще планировать путешествия. Также валюту могут копить в случае недоверия к финансовой и банковской системе. Снижение доли таких накоплений показывает, что доверие к началу 2020-х годов могло укрепиться», — указал Кривошея.

«Лучшим вариантом будет бездействие»

Эксперты не советуют торопиться продавать валюту сейчас.

«Если у вас есть небольшая сумма наличных в валюте, лучшим решением будет подождать, когда ситуация на рынке стабилизируется. Если же вы держите в валюте все или значительную часть сбережений, то имеет смысл защитить капитал от возможных рисков и диверсифицировать портфель – не хранить все яйца в одной корзине. Например, часть валюты можно продать и положить на рублевый депозит со ставкой до 24%», — отметила руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский также советует повременить с продажей валюты.

«Возможно, скоро появятся какие-то интересные возможности. При любых пертурбациях нужно понимать, что это твердая валюта. А сейчас еще остается высокая неопределенность. В том числе с тем, что будет происходить с курсом рубля. Из-за высокой неопределенности и вынужденных ограничений, наложенных на операции населения с валютой, ее инвестиционное применение – это вопрос открытый. Думаю, стоит дождаться некой нулевой точки, с которой пойдет отсчет новой инвестиционной реальности в России. Но определенно можно сказать: если у вас уже был сформированный валютный инвестиционный портфель на долгосрочную перспективу, спешить избавиться от бумаг не стоит», — подчеркнул Сосновский.

По его словам, для тех инвесторов, у кого на брокерских счетах есть свободные деньги (не в активах, а именно в кэше), брокеры предоставляют услугу овернайт.

«Проще говоря, ваши средства не лежат мертвым грузом, а работают. Вы получаете по ним ежедневный доход, который сопоставим со ставками по депозитам. Это полезно тем людям, кто занял выжидательную позицию, ищет новые инвестиционные идеи, либо просто не может инвестировать из-за ограничения торгов на бирже. Такая опция есть как для рублевых, так и для валютных остатков на брокерских счетах», — указал Сосновский.

По его словам, в текущих условиях можно обратить внимание на китайский юань.

«Это валюта огромного развивающегося рынка. Экономика Китая — вторая по величине после США. Причем КНР является крупнейшим партнером России в международной торговле, и, судя по последним событиям, доля юаня во взаимных расчетах будет неуклонно расти. Правда, юаню свойственны те же геополитические риски. Кроме того — риски, связанные с мерами регулирования курса со стороны властей в целях поддержки экспортно-ориентированной китайской экономики. Другая альтернатива для консервативных долгосрочных сбережений – это швейцарский франк и японская иена», — считает Сосновский.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+