«Надо дождаться новой инвестиционной реальности». Почему россияне стали реже копить в валюте

Доля россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, с 2014 года сократилась втрое, следует из данных Национального агентства финансовых исследований. «Газета.Ru» выясняла, почему это произошло.

По данным НАФИ, доля россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, за восемь последних лет снизилась с 19% до 6%. Опрос НАФИ был проведен в марте 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Результаты исследования есть у «Газеты.Ru».

В исследовании агентства сказано, что в 2021 году больше всего по доле накоплений в долларах и евро остаются у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Среди всего населения обоих городов валютные сбережения есть у 9%. В других городах хранят свои накопления в долларах и евро примерно 6% населения. У сельских жителей иностранная валюта встречалась реже всех (4%).

Альтернативные пути

«Тренд связан с низкими ставками по валютным вкладам (в районе 1% годовых). Скорее всего, часть россиян перешли в рублевые вклады и в инвестиционные инструменты, которые стали популярнее и доступнее к началу 2020-х годов. По данным Московской биржи, число инвесторов превысило 15 млн человек. Небольшая доля также могла перейти в криптовалюты.

Тем не менее, в свете текущих событий доля наличных валютных сбережений могла вырасти», — уточнил руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков отметил, что основной мотив сберегать в валюте — защита от опасений ослабления рубля. «Многие полагают, что лучше сберегать свои средства в долларах и евро, что обеспечит их относительную сохранность на протяжении длительного периода», — пояснил эксперт.

Кривошея уточнил, что доллары и евро — инструмент распределения капитала на тот случай, если один из видов сбережений упадет в цене.

«Цели в зависимости от инструмента особо не отличаются. Но россияне с валютой могли чаще планировать путешествия. Также валюту могут копить в случае недоверия к финансовой и банковской системе. Снижение доли таких накоплений показывает, что доверие к началу 2020-х годов могло укрепиться», — указал Кривошея.

«Лучшим вариантом будет бездействие»

Эксперты не советуют торопиться продавать валюту сейчас.

«Если у вас есть небольшая сумма наличных в валюте, лучшим решением будет подождать, когда ситуация на рынке стабилизируется. Если же вы держите в валюте все или значительную часть сбережений, то имеет смысл защитить капитал от возможных рисков и диверсифицировать портфель – не хранить все яйца в одной корзине. Например, часть валюты можно продать и положить на рублевый депозит со ставкой до 24%», — отметила руководитель Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский также советует повременить с продажей валюты.

«Возможно, скоро появятся какие-то интересные возможности. При любых пертурбациях нужно понимать, что это твердая валюта. А сейчас еще остается высокая неопределенность. В том числе с тем, что будет происходить с курсом рубля. Из-за высокой неопределенности и вынужденных ограничений, наложенных на операции населения с валютой, ее инвестиционное применение – это вопрос открытый. Думаю, стоит дождаться некой нулевой точки, с которой пойдет отсчет новой инвестиционной реальности в России. Но определенно можно сказать: если у вас уже был сформированный валютный инвестиционный портфель на долгосрочную перспективу, спешить избавиться от бумаг не стоит», — подчеркнул Сосновский.

По его словам, для тех инвесторов, у кого на брокерских счетах есть свободные деньги (не в активах, а именно в кэше), брокеры предоставляют услугу овернайт.

«Проще говоря, ваши средства не лежат мертвым грузом, а работают. Вы получаете по ним ежедневный доход, который сопоставим со ставками по депозитам. Это полезно тем людям, кто занял выжидательную позицию, ищет новые инвестиционные идеи, либо просто не может инвестировать из-за ограничения торгов на бирже. Такая опция есть как для рублевых, так и для валютных остатков на брокерских счетах», — указал Сосновский.

По его словам, в текущих условиях можно обратить внимание на китайский юань.

«Это валюта огромного развивающегося рынка. Экономика Китая — вторая по величине после США. Причем КНР является крупнейшим партнером России в международной торговле, и, судя по последним событиям, доля юаня во взаимных расчетах будет неуклонно расти. Правда, юаню свойственны те же геополитические риски. Кроме того — риски, связанные с мерами регулирования курса со стороны властей в целях поддержки экспортно-ориентированной китайской экономики. Другая альтернатива для консервативных долгосрочных сбережений – это швейцарский франк и японская иена», — считает Сосновский.