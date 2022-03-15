Евросоюз официально ввел четвертый пакет санкций против России. Он ограничил импорт стали из России, инвестиции в энергетический сектор страны, экспорт предметов роскоши в РФ. Британия также запретила экспорт в Россию предметов роскоши и ввела 35-процентные тарифы на импорт из РФ. В Кремле признали, что «экономика России переживает трудности», но отметили, что текущая ситуация является «возможностью для развития».

Евросоюз одобрил новый пакет санкций в отношении России, который предусматривает запрет на поставку в РФ ряда товаров, сообщается на сайте Еврокомиссии. Спецоперация на Украине. День 20-й Идут 20-е сутки военной спецоперации России на Украине. В Минобороны России заявили, что Российские... 15 марта 15:44

В частности, запрет коснулся стальной продукции, предметов роскоши, автомобилей премиум-класса и ювелирных изделий. Санкции также предусматривают запрет на инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов. Исключения сделали лишь для мирного атома и транспортировки энергии.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр подчеркивал, что новый пакет санкций затронет более 600 россиян. Пока нет точных данных о том, кто из российских граждан попал в этот список. Он появится позже в Официальном журнале ЕС.

«Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции», — отметил Ле Мэр. Он указал, что ЕС «рассматривает все варианты» санкционного давления на Россию.

Четвертый пакет ограничительных мер включает:

• полный запрет на транзакции с некоторыми российскими госпредприятиями в различных секторах;

• расширение черного списка, в который попали «олигархи, лоббисты и пропагандисты, продвигающие кремлевское изложение ситуации на Украине», а также ключевые компании в авиационной, военной, судостроительной и машиностроительной отраслях;

• ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический сектор;

• запрет экспорта в Россию предметов роскоши. Под предметами роскоши подразумеваются, в частности, дорогие машины и ювелирные изделия;

• ограничения на импорт продукции из стали и железа. В ЕС рассчитывают, что эти рестрикции приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до €3,3 млрд;

• запрет рейтинговым агентствам предоставлять любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с Россией. Ограничение затронет «все операции с определенными государственными предприятиями, предоставление любых услуг по оценке кредитоспособности, а также доступ к любым услугам, связанным с деятельностью по оценке кредитоспособности, любому российскому физическому или юридическому лицу».

Также ЕС и другие члены Всемирной торговой организации договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС.

Британские санкции

Лондон также решил запретить экспорт в Россию предметов роскоши и ввести дополнительные тарифы на британский импорт из РФ на уровне 35%. Кредитные каникулы и новый пакет антикризисных мер. Как Россия борется с последствиями санкций Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о разработке третьего пакета мер поддержки российской экономики... 14 марта 16:33

«Наименования этой продукции были отобраны таким образом, чтобы нанести максимальный ущерб российской экономике, минимизировав негативные последствия для Великобритании: железо, сталь, удобрения, дерево, автопокрышки, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, напитки, крепкий алкоголь (включая водку) и уксус, стекло и посуда из стекла, злаки, семена масленичных культур, бумага и картон, машинное оборудование, произведения искусства, антиквариат, кожа животных и искусственная кожа, корабли и белая рыба», — указано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о «первоначальном перечне товаров стоимостью £900 млн» ($1,1 млрд).

«Нет худа без добра»

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, заявления о «разрушенной российской экономике» не отражают реальность. Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники путем санкций «полностью сокрушили» российскую экономику. «Опомниться не успели, как вступили в новый кризис». На какую господдержку рассчитывает бизнес Влияние новых санкций ощутили на себе 84% российских компаний. Это следует из мониторинга... 14 марта 19:20

Песков признал, что «экономика России переживает трудности», но добавил, что это одновременно является «и возможностью для развития, для обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств и так далее».

«У нас есть хорошая пословица: «Нет худа без добра». Пытаемся имеющиеся трудности использовать в наших интересах», — сказал представитель Кремля.

Украина вводит ответственность за сотрудничество с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит тюремное заключение за сотрудничество с «государством-агрессором» сроком до 15 лет. Еще останешься должен. Что грозит западным компаниям, уходящим из России Правительство может применить к западным компаниям, которые решат уйти из России, процедуру... 10 марта 12:55

«Закон о коллаборационизме подписан президентом Украины и будет опубликован», — сказал первый замглавы председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко.

По его словам, порядка 20 депутатов украинского парламента, покинувших страну с 24 февраля, должны быть, по его мнению, осуждены за сотрудничество с Россией на максимальный срок, предусматриваемый этим законом.

Ранее Верховная рада приняла закон о принудительном изъятии на Украине собственности России и российских резидентов.

Киев приступил к национализации российских вагонов

Украинская железная дорога «Укрзализныця» начинает национализацию российских вагонов, находящихся на Украине, сообщил председатель правления компании Александр Камышин. «Мы открыты для партнеров». Путин обсудил санкции с кабинетом министров Президент России Владимир Путин провел совещание с кабинетом министров. На встрече обсудили растущее... 10 марта 21:58

По данным «Укрзализныця», на путях стоят 15 тыс. российских вагонов, в том числе 3 тыс. вагонов, принадлежащих лизинговым компаниям. Это 1,2 и 0,24% соответственно от общего парка грузовых вагонов России. По данным РЖД, на конец 2021 года общий парк грузовых вагонов в России составил 1,24 млн единиц.

Киев займется установлением владельцев вагонов, среди учредителей которых есть Россия.

Как отметил Камышин, 3 тыс. вагонов точно принадлежат компаниям, связанным с РФ. Среди них «ВЭБ-Лизинг», «ВТБ-Лизинг», «Газпромтранс», ГТЛК, «Сбербанк Лизинг». По данным «Укрзализныця», в России находятся 482 украинских вагона.

В компании отметили, что национализация началась после подписания главой государства соответствующего закона, а сама «процедура займет время».

«На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть Россия. Далее будет кабмин, СНБО, указ президента и еще один закон Украины», — сказал Камышин. По его словам, установление владельцев вагонов с долей капитала у России — задача небыстрая.