«Идеальная альтернатива скупке долларов». ЦБ перестал покупать золото из-за высокого спроса населения

Центробанк приостановил покупку золота у банков, чтобы они могли удовлетворить возросший спрос со стороны граждан. С начала марта в России отменили НДС на покупку золота в слитках, если оно приобретается с целью инвестиций вместо валюты. Минфин назвал инвестиции в золото «идеальной альтернативой» скупке долларов в условиях колебаний курса рубля.

Банк России приостановил с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций, чтобы создать условия для удовлетворения спроса населения, сказано в сообщении регулятора. Кредитные каникулы и новый пакет антикризисных мер. Как Россия борется с последствиями санкций Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о разработке третьего пакета мер поддержки российской экономики... 14 марта 16:33

«В настоящее время возрос спрос со стороны населения на покупку физического золота в слитках, обусловленный, в частности, отменой уплаты НДС при совершении этих операций. В целях создания условий для удовлетворения спроса населения Банк России приостанавливает с 15 марта 2022 года покупку золота у кредитных организаций», — заявили в ЦБ.

Сбербанк и ВТБ ранее сообщали о повышенном спросе своих клиентов на покупку золота и палладия. Сбербанк заявил о четырехкратном росте объема покупок драгметаллов за последние недели и сообщил о планах увеличить количество офисов, уполномоченных на продажу слитков, передает ТАСС.

Банки продают слитки весом от 1 грамма до 1 килограмма. Курс может отличаться в зависимости от кредитной организации. При покупке инвестор получает акт с указанием металла, пробы, веса, номера слитка, цены, даты, ФИО покупателя и представителя организации и сертификат производителя.

Минфин называет инвестиции в золото «идеальной альтернативой» скупке долларов в условиях колебаний курса рубля.

Банк России активно и непрерывно покупал золото с 2014 года и лидировал среди мировых центробанков по объему закупок. По оценке Bloomberg, российские запасы золота на конец января составляли $132,3 млрд.

В апреле 2020 года ЦБ прекратил покупку золота в международные резервы страны в связи с его удорожанием, вызванным кризисом из-за пандемии. Но 28 февраля 2022 года регулятор возобновил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов.

Отмена НДС на инвестиционное золото

Владимир Путин 9 марта подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) операции по реализации банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков. «Это паническая реакция»: почему опасно переводить рублевые накопления в крипту Россияне в последнее время стали больше интересоваться криптовалютой. Спрос вырос на биткоины и... 14 марта 19:55

Новая норма об отмене НДС распространяется на покупку драгметаллов с 1 марта. До этого покупаемые физлицами драгоценные металлы, в том числе золотые слитки, облагались НДС по ставке 20%. При этом, если человек продавал слитки обратно банку, уплаченный ранее налог ему не возвращался.

Минфин в свою очередь предложил разрешить гражданам покупать инвестиционное золото в слитках за наличную иностранную валюту. Замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что эта опция поможет россиянам, которые не знают, куда направить валюту.

В правительстве считают, что металлы смогут потеснить доллары и евро на фоне санкций, и россияне начнут активнее инвестировать в эти активы.

Одновременно планируется запустить процесс вовлечения иностранной валюты обратно в оборот российской экономики. В Минфине указали, что российские аффинажные заводы получат поддержку государства в условиях санкций, не позволяющих им свободно продавать золото за рубеж.

Ограничения на операции с валютой

ЦБ с 9 марта ограничил $10 тыс. сумму средств, которую клиенты российских банков могут снять со своих счетов в иностранной валюте. Кроме того, банкам временно запретили продавать гражданам наличную иностранную валюту.

Эти меры регулятора будут действовать до 9 сентября 2022 года.

В Банке России отметили, что россияне по-прежнему смогут купить иностранную валюту онлайн. Однако средства в валюте, которые поступили на счет с 9 марта 2022 года, нельзя будет получить наличными.