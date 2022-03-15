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Бизнес

«Опасная энергетическая спираль»: что ждет Британию при отказе от нефтепродуктов из России

Аналитики спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию в Британии на 40%

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Jeff J Mitchell/Getty Images
Отказ Британии от импорта российских нефтепродуктов до конца 2022 года создаст в стране энергетический коллапс. Лондону придется доплачивать Саудовской Аравии и Объединенным арабским эмиратам около $30 за каждый баррель нефти, чтобы компенсировать топливный дефицит. Главными проигравшими от энергетической войны Британии и России станут рядовые британцы. Уже к маю этого года тарифы на электроэнергию вырастут на 40%, прогнозируют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Последствия нефтяных санкций

Жители Великобритании уже ощутили на себе последствия призывов премьер-министра страны Бориса Джонса «слезть с нефтегазовой российской иглы». В условиях жесткой санкционной риторики Лондона цены на гранулированное древесное топливо в стране увеличились на 25-40% до 385 фунтов стерлингов за тонну, сообщает The Telegraph.

До недавнего времени Россия оставалась крупным поставщиком древесных гранул (или пеллетов), которые используются для отопления в британских домохозяйствах. Однако с началом санкционной войны Лондона и Москвы ситуация резко поменялась. Теперь в Великобритании пытаются найти альтернативные источники закупок и разработать меры по реструктуризации международной системы поставок.

В краткосрочной перспективе Британии будет весьма трудно это сделать. Частичной заменой Москве по поставкам пеллетов могли бы стать скандинавские страны или Белоруссия. Она за последние годы нарастила экспорт древесного топлива в континентальную Европу — в первую очередь, Германию, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Станислав Митрахович.

Однако в связи с проведением военной операции на Украине Белоруссия вряд ли отправит Лондону дополнительные партии пеллетов без согласования Москвы. Та же Швеция, где сейчас активно проявляют интерес к древесному топливу, должна для начала удовлетворить растущие нужды собственных граждан.

Что будет с ценами на электроэнергию

Рост цен на древесные гранулы в Британии традиционно связан с особенностями системы отопления местных домохозяйств. В английских предместьях жители на протяжении многих веков использовали для обогрева помещений камины, подбрасывая туда поленья, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

«Британцы вряд ли ринутся сейчас устанавливать газовое отопление. Это слишком дорого на фоне финансового кризиса. Традиции вместе с психологическим фактором оставят высокий спрос на пеллеты», — отметил аналитик.

На мировом уровне сейчас острого дефицита древесных гранул нет, добавил Кондратьев. Это касается и предложения сжиженного природного газа (СПГ). Главная проблема для рядовых британцев будет упираться в непомерно высокую биржевую стоимость энергоресурсов.

«Газ в ближайшие месяцы обойдется Британии в $1,1-1,3 тыс. за тысячу кубометров. Стоимость пеллетов может вполне достигнуть £400 за тонну. При таком раскладе уже к маю 2022 года тарифы на электроэнергию в коммунальном секторе могут вырасти на 40%.

В то же время британский регулятор не исключил дальнейшего пересмотра тарифов к концу года», — отметил Кондратьев.

Ежемесячный платеж за электроэнергию в Британии на начало 2022 года составлял около 310 фунтов стерлингов (€372). Дальнейший рост коммунальных тарифов не может не вызывать беспокойства у рядовых британских граждан, указал Кондратьев.

«Сейчас и во Франции, и в Британии Макрон и Джонсон пытаются максимально сконцентрировать внимание избирателей на украинских событиях. Подобная военная консолидация используется для объяснения энергетических проблем, никак не связанных с конфликтом на Востоке Европы. Рост цен на энергоносители в Евросоюзе (ЕС) продолжался большую часть 2021 года... В итоге европейцы и британцы рискуют попасть в очень опасную энергетическую спираль», — предостерег аналитик.

Когда при каждом удобном случае европейские политики начинают продавливать все более жесткие меры против России, включая и энергетические санкции, это рикошетом бьет по внутреннему рынку стран ЕС, включая Британию. В итоге на глобальном рынке возникает еще больший дефицит сырья, а Европа стремительно скатывается в гиперинфляцию в продовольственном и промышленном секторах экономики, считает Кондратьев.

«В ближайшее время украинский фактор может стать для Джонсона вторым Brexit-ом. Предыдущие выборы он выиграл во многом на волне популизма. Также скорее всего произойдет и на выборах 2024 года. Любой рост тарифов на электроэнергию Джонсон сможет объяснить политическими «кознями России»», — заключил аналитик.

Где найти замену российской нефти

Британия в меньшей степени зависела от импорта российской нефти, чем США. На долю Лондона приходилось порядка 3-4% сырьевого экспорта Москвы. С большой долей вероятности для нефтяной диверсификации поставок Британия обратится за помощью к ближневосточным странам — Саудовской Аравии и Объединенным арабским эмиратам, подчеркнул Кондратьев.

По его словам, дополнительным помощником в кризисной ситуации для Британии могут стать и Штаты, где в этом году прогнозируют рост внутренней нефтедобычи. Согласно оценкам аналитиков, ежесуточное увеличение объемов по сравнению с 2021 годом может составить порядка 0,8 млн баррелей.

«Проблема в том, что и американская, и тем более саудовская нефть будет гораздо дороже российской Urals. Наша марка сейчас торгуется на биржах с большим дисконтом к Brent — разница доходит до $20-30. Если раньше Лондон закупал Urals по $90-95 за баррель, теперь будет приобретать нефть по $115-120», — объяснил эксперт.

Подобная нефтяная диверсификация во многом будет напоминать американский аналог после ввода Штатами эмбарго на поставки российских нефтепродуктов, отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

«Москва и Лондон перераспределят рынки сбыта. После ввода санкций Вашингтоном в моменте увеличились поставки саудовской нефти — также произойдет и в Британии. Россия сможет переключиться на азиатские площадки и Индию», — резюмировал Юшков.

СПГ не станет заменой нефти

Еще несколько лет назад на помощь Британии с поставками сжиженного природного газа могла бы прийти Норвегия. Однако сейчас для резкого наращивания экспорта скандинавского СПГ не хватает имеющихся мощностей. Другими альтернативами для Лондона должны были стать США и Катар. Но и у них резкое наращивание поставок на внешние рынки произойдет не раньше 2025-2026 годов, уверен Юшков.

«В начале 2022 года американцы введут в строй два новых завода СПГ. Но это не даст существенной прибавки на глобальном уровне. На ремонте до сих пор стоит гигантское плавучее судно Австралии — Prelude. C 2019 года закрыт и норвежский завод. На глобальном рынке сейчас наблюдается острый дефицит сжиженного топлива», — пояснил аналитик.

Однако даже после ввода в эксплуатацию вышеперечисленных заводов произведенное на них топливо скорее всего вновь отправится на премиальный азиатский рынок, где спрос к тому времени будет в разы выше, чем сейчас, предположил Юшков.

«Проблем европейцам и британцам также добавит скорый уход с мая 2022 года континента топлива с Ямал-СПГ. Сейчас российское сжиженное топливо идет в ЕС из-за обилия льда в восточном направлении. Как только сезонные ограничения сойдут на нет, СПГ уйдет по Северному морскому пути в Азию», — констатировал эксперт.

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