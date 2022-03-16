«Платежку мы отдали, теперь мяч на стороне американских властей»

Возможность выполнить обязательства по госдолгу в иностранной валюте не зависит от России, а у самой страны достаточно денег, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Однако он допустил, что платеж по евробондам в иностранной валюте может не дойти до цели. Агентство Fitch считает, что погашение гособлигаций в рублях можно расценить как дефолт. В то же время в Кремле назвали действия западных стран по отношению к российскому крупному бизнесу «бандитизмом на государственном уровне».

Российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублевых, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью RT Arabic. Он указал, что западные страны должны разморозить валютные счета для выплат. «Значительная часть российской финансовой системы попала под санкции» Евросоюз официально ввел четвертый пакет санкций против России. Он ограничил импорт стали из России... 15 марта 15:50

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платежку мы отдали, теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», — сказал глава Минфина.

Министр указал, что термин «дефолт» неприменим к России, поскольку означает неспособность обслуживать свои обязательства.

«У Российской Федерации есть необходимые деньги и на валютных счетах, есть возможность платить в рублевых расчетах», — указал он. По словам Силуанова, Вашингтон должен объяснить, могут ли расчеты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России.

В рамках санкций против Москвы западные страны заблокировали около $300 млрд резервов — почти половину от их общего объема. По словам Силуанова, Запад пытался надавить на Пекин, чтобы тот ограничил доступ РФ к юаням.

«Думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли», — сказал министр. Он считает, что действия западных стран можно расценить как желание организовать технический дефолт России.

В Госдуме также считают, что предпосылок и оснований для дефолта нет.

«Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт, просто для этого нет никаких предпосылок, нет никаких оснований, чтобы говорить об этом. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, но здесь только есть вопрос политический — надо ли выполнять обязательства, когда наши партнеры свои обязательства не выполняют?» — сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Кремле ранее отмечали, что условий для наступления дефолта в российской экономике нет, кроме тех условий, которые «создаются и вменяются нам искусственно». Кабмин указывал, что в случае отсутствия доступа к валютным счетам, Россия выплатит госдолг в рублях.

Платеж может не дойти

Министр финансов Антон Силуанов все же допустил, что платежи по евробондам в иностранной валюте могут не дойти до конечных получателей из-за блокировки долларового счета Минфина. «Вряд ли такое положение надолго». Аналитики объяснили, что ждет золотовалютные резервы России Заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание Запада организовать искусственный... 14 марта 15:36

«В понедельник, 14 числа, мы направили соответствующий валютный платеж. Платежка попала в соответствующий американский банк, который является нашим банком-держателем валютного счета, в том числе министерства финансов», — сказал министр.

«В настоящее время пока платеж обрабатывается и каких-то сообщений о том, что прошел или не прошел, пока у нас нет. Пока он не прошел. Но мы знаем, что банк ведет переговоры с OFAC (Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США), запросил от нас необходимую информацию о назначении платежа. Так что мы пока будем ждать информации от нашего банка-держателя счета», — рассказал он.

На Западе предсказали дефолт

Россия 16 марта должна выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 млн – это первый платеж по ее внешнему долгу после частичной заморозки резервов. Минфин сообщал, что уже направил платежное поручение для выплаты купона. «Надо дождаться новой инвестиционной реальности». Почему россияне стали реже копить в валюте Доля россиян, у которых есть сбережения в иностранной валюте, с 2014 года сократилась втрое... 15 марта 15:24

Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях можно расценить как дефолт.

«Согласно критериям суверенного рейтинга агентства Fitch Ratings, выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России в долларах, подлежащих погашению 16 марта, по истечении 30-дневного льготного периода будет означать суверенный дефолт», — отмечает агентство.

Fitch предупреждает, что выплата евробондов в рублях соответствовала бы понижению агентством долгосрочного рейтинга дефолта эмитента России в иностранной валюте с уровня B до уровня C. Это означает, что эмитент все еще способен выполнять обязательства, однако дефолт представляется неизбежным.

В агентстве указали, что рейтинг может понизиться до уровня D, а рейтинг дефолта эмитента будет снижен до «ограниченного дефолта», если выплаты по купонам не будут произведены в долларах к концу льготного периода, как изначально и требовалось.

Reuters считает, что речь может идти о первом крупном дефолте по внешнему долгу с 1917 года, когда большевики отказались платить по долгам царской России.

Наступление в России дефолта перестало быть невероятным сценарием событий, указали в МВФ.

«Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, подтолкнули страну к рецессии, по нашей оценке, это приведет к резкому сокращению российской экономики, мы видим резкое обесценивание рубля», — сказала глава фонда Кристалина Георгиева. По ее мнению, вероятность наступления дефолта зависит от продолжительности военной спецоперации и действий международных санкций.

«Бандитизм на государственном уровне»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что действия западных стран по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне. Кредитные каникулы и новый пакет антикризисных мер. Как Россия борется с последствиями санкций Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о разработке третьего пакета мер поддержки российской экономики... 14 марта 16:33

По его словам, многие ведущие российские предприниматели по сути являются международными, поскольку их компании работают по всему миру и обладают международным статусом.

«То, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь [кроме] как бандитизмом на государственном уровне», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что речь идет о конфискации имущества бизнесменов, аресте их самолетов и различной собственности. «Это отчетливо демонстрирует, наверное, крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует, наверное, опасность ведения бизнеса там», — указал Песков.

Пресс-секретарь президента пообещал, что встречи с крупным бизнесом продолжатся.

«Это предприниматели, которые ведут бизнес, осуществляют инвестиции, создают рабочие места, развивают технологии на территории нашей страны. И, конечно, диалог с властью будет продолжаться, в том числе и с президентом», — сказал он.

Песков также заявил, что руководителям недружественных России стран грозят персональные санкции.