«К этому шло давно». Что будет с европейской промышленностью без российской стали

Запрет на импорт стали и железа из России обойдется Евросоюзу в €3,3 млрд. Ключевыми пострадавшими в Европе станут автопром и строительный сектор, которые в последние годы «лихорадило» и без российского эмбарго. Тем не менее, Москву смогут заменить немецкие, французские, китайские и индийские производители. В свою очередь, у России даже после новых торговых ограничений может появиться лазейка на сталелитейном рынке ЕС.

Новые санкции ЕС

Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. Под новые ограничения попал экспорт ряда изделий из стали и железа. Среди них — листы с металлическим покрытием, изделия из арматуры и проволоки, сварные и бесшовные трубы и другие категории. Совокупный ущерб Москвы от прекращения транзита стали и железа аналитики Еврокомиссии оценили в €3,3 млрд.

Напряженность в торговле металлами между Москвой и Брюсселем идет уже не первый год. Планы европейцев по введению трансуглеродного налога, подразумевающего ввозные пошлины на продукты российской металлургии, стали лишь стартом противостояния. В начале марта один из ведущих отечественных поставщиков — «Северсталь» — прекратил отгрузку продукции в ЕС после того, как владелец компании Алексей Мордашов вошел в санкционный список Евросоюза.

Новые ограничения на импорт российской стали и железа не удивили заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт указал, что Европа уже давно начала проводить политику протекционизма в металлургической отрасли.

«К этому шло уже давно. После ряда ограничений против Китая, европейцы переключились на Россию. Но это не должно вводить в заблуждение.

В отличие от алюминия, где на Россию приходится до 20% мирового экспорта, зависимость ЕС от поставок российской стали меньше — около 10-15% (3,2 млн тонн импорта в 2020 году — «Газета.Ru»)», — заключил эксперт.

Какие производства пострадают

Сталь и железо активно используются при сборке автомобилей. В среднем на каждую машину уходит от 100-200 кг этих металлов. Однако развитие технологий сейчас позволяет европейским производителям обходиться меньшими объемами стали, подчеркнул вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«В производстве автомобилей в ценовой категории от €50 тыс. производители используют тонкую, выгнутую сталь. Ее замещают более современные углеводородные материалы, тот же алюминий. В итоге суммарные объемы металлов в сборке машин постепенно сокращаются — до 100-200 кг на авто», — объяснил эксперт.

Поэтому роста себестоимости производства европейских автомобилей из-за «стального эмбарго» России в ближайшие месяцы не будет, добавил он. На увеличение стоимости малолитражных машин в гораздо большей степени повлиял кризис с поставками азиатских чипов и электроники.

С ним не согласился автоэксперт Дмитрий Славнов. По его словам, доля стали в производстве европейских автомобилей по-прежнему остается на высоком уровне.

«В среднем на одну машину может уходить до тонны железа и стали. Зависимость никуда не делась. Но даже 800-900 кг — все равно значимые показатели. Если на рынке возникнет дефицит стали, сборка машин, скорее всего, подорожает», — предположил он. «Момент истины для США». Кто поможет Евросоюзу снизить цены на бензин и еду Нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов ударило не только по рядовым американцам, но... 14 марта 21:31

Негативными будут последствия для строительного сектора и газовой отрасли европейской экономики, считает Фролов. Арматура используются при возведении зданий, а сварные трубы и стальные листы – при прокладке наземной инфраструктуры газопроводов.

«Немецкие компании активно участвовали в строительстве «Северного потока — 1». С уходом российских поставщиков для них откроется простор для реализации собственной продукции. Однако само производство стальных листов и труб будет стоить для них гораздо дороже», — отметил аналитик.

Дело в том, что для производства стали нужен коксующийся уголь. Рекордный рост биржевых цен на газ в ЕС ударил рикошетом и по котировкам других энергоресурсов.

«Котировки коксующегося угля за последние недели превысили $350 за тонну. Закупать сталь в России было бы куда выгоднее с учетом почти двукратного ослабления курса рубля», — заключил Фролов.

Что будет с авиарынком

В меньшей степени уход российских сталелитейщиков с европейского рынка отразится на производстве самолетов, считает авиаэксперт Владимир Карнозов. По его словам, этот сектор может пострадать только в случае ассиметричных санкций со стороны Москвы.

«Если российские власти запретят экспорт титана, это отразится на деятельности ведущих мировых производителей самолетов — Boeing и Airbus. На данный момент зависимость европейских авиапроизводителей от российской стали минимальна», — резюмировал он. «Страшнее нефтяного эмбарго 1973-го»: что ждет ЕС без экспорта российских металлов Усиление санкционного давления западных стран против России может привести к отказу Москвы от поставок... 03 марта 11:49

С ним согласился старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. Он отметил, что найти замену российскому титану на мировом рынке металлов сейчас будет практически невозможно.

«В 2021 году на долю Москвы пришлось около 27 тыс. тонн титана. Это — порядка 13% от мирового экспорта. В случае со сталью потеря европейского рынка будет не столь драматична для России — уже сейчас до 50% произведенной продукции приходится на внутренний рынок», — заключил Кондратьев.

Кто заместит Россию

Заместить Москву на рынке Евросоюза без проблем сможет та же Индия, рассказал Хайцеэр.

«Несколько лет назад крупнейшая индийская сталелитейная компания Mittal Steel слилась с ведущим европейским производителем Arcelor Mittal. Их кооперация оценивается гораздо выше, чем €3,3 млрд российского импорта.

Тем более эти цифры с каждым годом сокращались из-за жестких методов тарифного регулирования в ЕС», — отметил аналитик. «Деньги улетят в трубу». Чем грозит уход иностранных энергогигантов из России Уход ряда западных компаний из совместных с Россией проектов ударит в большей степени... 02 марта 09:46

С ним согласился Фролов. По его словам, заместить Россию на европейском рынке металлов также смогут Китай, Франция и Германия. Однако у Москвы даже после новых торговых ограничений может появиться лазейка на сталелитейном рынке ЕС.

«Я не удивлюсь, если в ближайшие годы мы увидим бум строительства металлопрокатных заводов в Казахстане. Европейцы в свое время использовали Белоруссию для транзита в Россию запрещенных продуктов. Появился даже бренд — белорусские креветки. Сейчас аналогичные меры может предпринять со сталью и Москва под видом казахской продукции», — объяснил Фролов.

Если этого не произойдет, ведущие российские поставщики стали без проблем смогут переключиться на альтернативные площадки, добавил Кондратьев. Мы это видим уже сейчас на примере таких гигантов, как «НЛМК» и «ММК».

«За последние годы они сделали торговый акцент на Африку и Ближний Восток. Кроме того, большой спрос на российскую продукцию сохраняется в Китае и Турции. С экспортной диверсификацией проблем у Москвы возникнуть не должно», — заключил эксперт.