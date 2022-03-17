«Они ничего не понимают в устройстве России». Основатель «Альфа-групп» раскритиковал санкции

Российский олигарх, основатель Альфа-банка Михаил Фридман рассказал, что из-за санкций застрял в Лондоне без наличных денег и даже не может заплатить уборщице. Миллиардер заявил, что был в шоке, когда ЕС и Великобритания ввели против него санкции. Фридман, подобно другим российским бизнесменам, верил, что стал «таким хорошим другом» Западу, что его «невозможно наказать». Олигарх раскритиковал логику Запада, который уверен, что из-за санкций «эти жадные олигархи могут подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился».

Фридман заявил в интервью американскому Bloomberg Businessweek, что теперь ему ясно — ЕС не понимает, как на самом деле работает власть в России. Бизнесмен подчеркнул, что никогда не работал ни в одной государственной компании или на государственной должности. У него нет рычагов влияния на президента России Владимира Путина.

«Если ответственные лица ЕС считают, что из-за санкций я могу подойти к господину Путину и сказать ему, чтобы он прекратил войну, и это сработает, то, боюсь, у всех нас большие проблемы. Значит, те, кто принимает такие решения, ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего», — сказал Фридман.

Фридман утверждает, что санкции против него тем нелогичнее, что он всегда старался держаться в стороне от политики и много лет пытался наладить партнерство с США в сфере бизнеса. Спецоперация на Украине. День 22-й Идет 22-й день военной спецоперации России на территории Украины. В правительстве России сделали... 17 марта 16:33

Миллиардер создал Альфа-банк в 1991 году. Был совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» (куда, например, входит X5 Retail Group с брендами «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Также входил в совет директоров Veon (владеет российским «Вымпелкомом», бренд «билайн»). В прошлом году журнал Forbes поставил Фридмана на 11-е место в списке богатейших предпринимателей России с состоянием в $15,5 млрд.

Как пишет Bloomberg, Фридман много лет вел «кампанию за признание за пределами России». В течение 20 лет он и его партнер Авен ежегодно ездили в Вашингтон, чтобы встретиться с членами Конгресса США и аналитическими центрами, пытаясь наладить то, что Фридман называет «конструктивными отношениями» между американцами и русскими в сфере бизнеса. В 2004 году Фридамн и Авен учредили программу стипендий «Альфа», которая финансировала более 200 граждан США, Великобритании и Германии для работы и путешествий в России, чтобы «расширять знания о России на Западе».

«Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что нас нельзя наказывать», — признается Фридман.

Спустя четыре дня после начала операции на Украине ЕС ввел санкции против Фридмана. Аналогичные ограничения ввела Британия. ЕС ввел персональные санкции против российских чиновников, бизнесменов и журналистов Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов, передает РИА... 28 февраля 22:37

ЕС отметил поездки Фридмана и Авена в США как одно из оправданий для санкций. Евросоюз сослался на их поездку в Вашингтон в 2018 году, которую он назвал «неофициальной миссией по доведению послания российского правительства о санкциях США и контрсанкциях со стороны России». Как утверждают в Евросоюзе, Фридман и Авен «участвовали в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины».

Фридман объясняет, что это была обычная поездка по приглашению американского Атлантического совета, его позвали в США, чтобы обсудить происходящее в РФ.

«Российское правительство никогда не посылало нас ни в каком качестве», — подчеркнул Фридман.

Брюссель также заявил, что бизнесмену «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина, и его называют главным российским финансистом и помощником путинского ближнего круга». Кроме того, Брюссель утверждал, что Фридман был связан со старшей дочерью Путина, которая якобы руководила благотворительным проектом Альфа-банка. Bloomberg пишет, что последнее обвинение основано на одном сообщении информагентства Reuters, которое в 2015 году написало, что дочь Путина работала над проектом в качестве докторанта.

«Она никогда не работала с нами ни в каком качестве. Я никогда в жизни ее не видел. Я не знаю, кто она», — говорит Фридман.

После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon («Вымпелкомом»). По данным Bloomberg, перед началом спецоперации на Украине состояние Фридмана составляло около $14 млрд. Сейчас у него осталось около $10 млрд.

Но проблема в том, что сразу после начала спецоперации Фридман уехал из Москвы в Лондон. Теперь его банковские карты тут заблокированы. Бизнесмен «оказался в странном положении олигарха, у которого практически нет наличных денег». Фридман заявил, что теперь ему нужно подать заявку на разрешение на трату денег британским властям, которые решат, является ли «разумным» его запрос. По мнению Bloomberg, Фридману назначат «пособие», позволив снимать не больше £2500 (около $3300) в месяц.

Миллиардер пытается понять, как в сложившейся ситуации платить за такие мелочи, как уборщицу. «Может, мне самому убраться в доме. Хорошо. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с четырьмя парнями, но 35 лет спустя это неожиданно», — размышляет олигарх.

У предпринимателя есть паспорт Израиля, но нет дома в этой стране и доступа к средствам, чтобы приобрести жилье где-то еще, кроме Лондона. «Я здесь пленник», — считает он.

Возвращаться на родину Фридман опасается. После начала спецоперации на Украине он отправил письмо своим сотрудникам в компании LetterOne, которое позже было обнародовано. В послании Фридман осудил происходящее как «трагедию» и заявил, что «война никогда не может быть ответом». CNN: США планируют значительно расширить санкции в отношении российских чиновников США намерены значительно расширить санкционный список в отношении высокопоставленных российских... 16 марта 18:40

Bloomberg пишет, что сейчас бизнесмен раздражен, но старается не сравнивать свои беды с бедами жителей Украины. «Мои проблемы — ничто по сравнению с их проблемами», — говорит он. Его благотворительная организация Genesis Philanthropy Group объявила, что пожертвует $10 млн еврейским организациям, поддерживающим беженцев в Украине.

Миллиардер также пообещал оспорить санкции против себя. У него есть на это два месяца.

Фридман говорит, что не понимает мотивацию Запада, объявляющего санкции против бизнесменов.

«Я не понимаю логики моего наказания. Общее восприятие простых жителей Запада таково: «О, эти жадные олигархи могут подойти к Путину и сказать ему, чтобы он остановился». Почему они так думают?», — недоумевает олигарх.

Он отметил, что никогда не встречался с Путиным один на один, только в компании других бизнесменов. Значение этих встреч, указывает Фридман, не нужно преувеличивать. «Властная дистанция между господином Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом», — считает он. Миллиардер добавил, что пытаться при встрече с Путиным сказать что-то «против» или «за» происходящее или кого-то «было бы своего рода самоубийством».