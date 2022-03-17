Какие западные компании подешевеют и подорожают из-за санкций

На фоне проведения военной операции на Украине многие зарубежные страны ввели санкции против России. Часть компаний решили приостановить свою деятельность в стране. Сложившаяся ситуация может отразиться не только на российской экономике, но и на общемировой. «Газета.Ru» выясняла, акции каких иностранных компаний могут пострадать на фоне антироссийских санкций.

Глобально введение санкций против России негативно влияет на иностранные акции за счет роста цен на сырье. Это усиливает и без того высокую инфляцию, отметил начальник отдела экспертов «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

В перспективе это может привести к росту процентных ставок в США, что негативно повлияет на рынок ценных бумаг. Если ФРС решит повышать ставки более высокими темпами, под ударом могут оказаться акции роста (стоимость которых растет быстрее, чем в среднем по рынку), в том числе технологических компаний. Также — предприятий, у которых есть долги и нет стабильного свободного денежного потока.

Традиционно из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС падают акции компаний IT-сектора, добавил частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. В числе лидеров по снижению будет и банковский сектор, полагает он.

Какие компании могут пострадать из-за антироссийских санкций

Менее привлекательными сейчас становятся акции авиакомпаний на фоне роста цен на энергоносители, различных ограничений в авиаотрасли, в том числе закрытия воздушного пространства, указал Альберт Короев.

Под наибольшим ударом находятся европейские авто- и авиапроизводители, отметил аналитик «Финама» Сергей Переход. Во-первых, компании из этих секторов ушли с российского рынка, во-вторых – спрос на их продукцию будет снижаться из-за роста цен на нефть. Эксперт привел пример: после 24 февраля (начала военной операции на Украине. — «Газета.Ru») акции Airbus снижались на 23%, а Volkswagen – на 32%.

При этом от повышения цен на топливо выигрывают нефтяные компании, отметил Сидоров. По его мнению, санкции против России будут и дальше поддерживать рост цен на нефть, поэтому бумаги крупных компаний из этого сектора (США, Саудовская Аравия, Китай) «будут хорошей инвестицией». От высоких цен на газ выиграют поставщики этого сырья.

От российского рынка также сильно зависят французские и итальянские банки, указал Сергей Переход. Например, акции Societe Generale падали на 43%, Unicredit – на 45%. Из американских компаний самая высокая зависимость у Philip Morris – 8% выручки, PepsiCo – 4,4%, McDonald's – 4,2%. Однако пока непонятно, как они в дальнейшем будут следовать санкциям и смогут ли найти «лазейки» для их обхода, отметил аналитик.

Бумаги некоторых иностранных компаний в потребительском секторе уже пострадали после введения санкций, хотя многие из них пока только приостановили свою деятельность в России, обратил внимание Короев. Стоимость бумаг того же Philip Morris в начале марта снижалась, хотя компания лишь объявила о приостановке запланированных инвестиций.

Как сейчас ведутся сделки с иностранными бумагами

Несмотря на то, что Мосбиржа временно приостановила торги, запрета на торговлю иностранными акциями в России пока нет. Сейчас их можно купить на европейской площадке Xetra, британской LSE или американской NYSE, либо на СПБ Бирже, пояснил Сергей Переход.

«Последний вариант наиболее предпочтителен, так как актив находится в российской юрисдикции», – рассказал он.

Покупать иностранные акции сейчас действительно лучше напрямую через зарубежные площадки или СПБ Биржу – это даст более объективную картину по котировкам, а также гарантии по ценным бумагам. Однако стоит учитывать, что в случае ухудшения ситуации счета на иностранных брокерских площадках могут быть заморожены, предупредил Сидоров. С акциями американских компаний на СПБ Бирже тоже могут возникнуть сложности.