Может ли Запад передать российские резервы Украине

Великобритания предлагает передать замороженные золотовалютные резервы России на сумму $300 млрд Украине. Как минимум один такой прецедент в мировой практике уже был. У Москвы есть все основания для обращения в международный суд, но англо-саксонская правовая система практически лишает ее шансов на успех, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

В мировой практике передача замороженных золотовалютных резервов происходила и ранее, рассказал «Газете.Ru» гендиректор инвестиционной компании «АБЦ» Евгений Лашков. Так, США изъяли у Ирана денежные средства в ответ на события 20-летней давности.

«В 2016 году суды США признали Тегеран ответственным за атаки на американских морпехов в Бейруте в 1983-м и причастным к теракту 11 сентября 2011-го. Суд наделил власти Соединенных Штатов правом изъять из замороженных иранских резервов $12,5 млрд на выплату компенсаций американским пострадавшим, их семьям и страховщикам», — привел пример эксперт.

Так же может произойти с золотовалютными резервами России: Великобритания предложила передать их Киеву.

«Однако прецедентов передачи активов зарубежного ЦБ третьей стране мира на столь большие суммы — $300 млрд — еще не было. У Москвы есть все основания для обращения в международный суд. Но оспорить «заморозку» и тем более — передачу — активов Украине будет сложно», — заявила экономист Татьяна Куликова.

Как Запад может обосновать передачу активов

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что основанием любой санкционной меры против России может стать англо-саксонская правовая система, действующая в юрисдикции как Лондона, так и Вашингтона.

«Там действует прецедентное право. Основанием для передачи активов российского ЦБ Украине может послужить даже случай с передачей иностранных ценных бумаг третьей стране в XV веке», — объяснил эксперт.

По словам Куликовой, западные страны сейчас не волнуют юридическо-правовые аспекты введения жестких санкций против России. Решением передать Киеву $300 млрд активов ЦБ Лондон и Вашингтон «убивают сразу двух зайцев».

«Подобной мерой Запад нанесет существенный урон российской экономике. Поэтому Москве, вероятно, стоит забыть о $300 млрд. На Западе начались экономические бои без правил», — объяснила Куликова.

Чем ответит Россия

В случае потери $300 млрд золотовалютных резервов Москва может ответить западным странам ассиметричными мерами. Среди наиболее вероятных — активный переход на национальные валюты в межгосударственных расчетах, национализация имущества британских и американских компаний и присвоение интеллектуальной собственности, предположил Колташов.

«В перечень недружественных государств России вошли и Британия, и США. Это может стать поводом для массовой конфискации имущества и обнуления патентов юридических и физических лиц данных стран.

Интеллектуальная собственность стоит безумных денег. Размер американских активов оценивается примерно в $10 трлн, британских — около £100 млрд», — указал эксперт.

Даже без контрмер Кремля позиции доллара как основной мировой резервной валюты станут существенно ослабевать в течение ближайших 10-20 лет, отметила Куликова. Уже сейчас многие региональные державы задумываются об отказе от американской валюты.

«Все больше стран осознают опасность хранения долларовых активов за границей. В этом плане показателен пример Саудовской Аравии, которая захотела продавать Китаю нефть в юанях», — сказала аналитик.

Западные санкции против Москвы сейчас открывают большие перспективы для китайского юаня, добавила она. Именно азиатская валюта в ближайшие годы должна потеснить доллар и евро с лидирующих расчетных позиций.

Лашков, напротив, скептически отнесся к потенциалу юаня в валютной борьбе с долларом и евро. По словам аналитика, Китай даже в рамках кооперации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) не готов активно переходить на расчеты в собственной валюте.

«За последние годы китайские компании в торговле с Россией действительно сократили масштабы расчетов в долларах. Но американскую валюту потеснили вовсе не рубли и юани, а евро. Фирмам из КНР нужны доллары и евро для операций на внешних рынках. Они не заинтересованы вести расчеты в рублях или юанях», — резюмировал Лашков.