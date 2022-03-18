ЦБ сохранил ставку на уровне 20% годовых. Что будет с кредитами и вкладами

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. «Газета.Ru» рассказывает, как это решение повлияет на банковские депозиты, проценты по кредитам и жизнь россиян в целом.

ЦБ оставил ключевую ставку неизменной – на уровне 20% годовых. Такое решение регулятор принял по итогам заседания совета директоров 18 марта.

«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля — с 9,5% до 20% годовых — поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — отметил ЦБ в пресс-релизе.

Детальных аргументов по сохранению ставки на уровне 20% годовых ЦБ не привел.

Финансисты назвали решение регулятора ожидаемым.

«Повышение ставки вряд ли было возможно. Это приведет к «загону» экономики России в более глубокую рецессию, вплоть до падения ВВП на 30%, что вряд ли сейчас необходимо. Понижение ключевой ставки маловероятно, так как геополитическая ситуация не стабилизировалась», — подчеркнул управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

С ним согласился директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

«ЦБ решил посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Сейчас валютный рынок стабилизировался. Поэтому имеет смысл понять, какую динамику показывает деловая активность», — пояснил Шибанов.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин уточнил, что ЦБ получит время для оценки эффекта от ранее принятых мер, будет следить за общей геополитической обстановкой.

«К тому же от роста ставки уже не зависит стабилизация курса рубля. Это не приведет к его существенному укреплению из-за отсутствия окна для carry-trade иностранных инвесторов», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

Ставки по кредитам уже растут

Гришунин рассказал, что сейчас банки повышают ставки по вкладам и кредитам вслед за увеличением ключевой ставки до 20% годовых.

«Банки уже подняли ставки по ипотеке до 15% и продолжат поднимать их сегодня. «Перестройка» ставок произойдет очень быстро. Пока еще нет понимания, какими будут льготные программы кредитования для отдельных отраслей промышленности, но они точно появятся. Иначе целый ряд отраслей — например, машиностроение, услуги — становится некредитоспособным. При росте ключевой ставки до 20% ставки по ипотеке без учета льготных программ составят 21,5-23%», — уточнил Гришунин.

По словам эксперта, в сегменте автокредитования ставки будут находиться в диапазоне 23% до 28% по новым автомобилям и от 25% до 29% по подержанным.

«По потребительскому кредитованию (в зависимости от типа кредита) ставки составят от 22% до 35%. НРА также ожидает рост средних ставок по вкладам физических лиц до 18%-20%», — указал Гришунин.

Если нет срочной необходимости в деньгах, то брать кредит сейчас не лучшее решение, посоветовал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. По его мнению, нужно ждать, пока ситуация не изменится и ключевая ставка не вернется в диапазон 6-10%.

Его точку зрения разделяет эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

«В некоторых банках возможно введение высоких «заградительных» ставок, если их руководство будет оценивать риски для кредитного портфеля как высокие. Для россиян принятие новых обязательств по текущим ставкам повлечет значительные финансовые потери. В связи с этим мы рекомендовали бы дождаться стабилизации ситуации», — подчеркнул эксперт.

«Лучше сберегать, а не тратить»

Карпунин уточнил, что ставки по вкладам в основном уже выросли и могут продолжить подниматься лишь в случае еще одного повышения ключевой.

«В остальном локальный дефицит ликвидности во многом исчерпан. Многие банки уже начали снижать ставки, так как потребность в ликвидности снизилась», — отметил эксперт.

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, что безоглядно тратить деньги на какие-то активы и товары не стоит — наиболее предпочтительной является сберегательная модель поведения.

«Можно ожидать определенного роста объема депозитных вкладов. Если мы увидим, что общая ситуация в экономике стабилизируется, а ставки, которые предлагают банки, обеспечивают реальную доходность, объем депозитов будет расти достаточно высокими темпами», — пояснил Твердохлеб.

По словам Тихонова, открывать вклад можно сейчас на короткий срок — три-шесть месяцев. «А можно чуть позже, когда еще чуть поднимутся ставки. Но стремиться сильно задирать их банки не будут. Вклады физических лиц все так же застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Да и налог на доход по ним собираются отменить», — отметил эксперт.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 29 апреля.

В дальнейшем Банк России будет руководствоваться фактической и ожидаемой динамикой инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, следует из пресс-релиза ЦБ.

«У ЦБ несколько вариантов — оставить ключевую ставку как есть или поднять ее. Оба варианта можно оправдать. Учитывая инфляционные ожидания и ценовой шок, ужесточение денежно-кредитной политики выглядело бы понятным. Однако в интересах стабилизации ситуации регулятор может рассмотреть вариант сохранения ставки в будущем. Можно было бы предположить и снижение ключевой ставки с целью снижения давления на долговой рынок. Однако это не поможет, так как инвесторы в первую очередь ориентируются на ожидаемую инфляцию, покупая долговые бумаги, а не только на ключевую ставку ЦБ», — указал Карпунин.