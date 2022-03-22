Наличка в рублях и скупка техники. Какие меры сохранения сбережений сейчас неэффективны

Более трети россиян запасались наличными, открывали банковские счета, покупали валюту и золото, пытаясь сохранить свои сбережения. Такие данные приводит Национальное агентство финансовых исследований. «Газета.Ru» выясняла, какие из способов оказались эффективными и какие ошибки чаще всего совершали граждане.

37% россиян пытались разными способами сохранить свои сбережения на фоне сложившейся экономической ситуации, свидетельствуют данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Самые популярными вариантами стали снятие наличных денег с банковских счетов (16% опрошенных), открытие или пополнение счета в государственном или коммерческом банке, в том числе по новым процентным ставкам (7% и 5% соответственно), покупка иностранной валюты и ее хранение в наличном виде (5%), а также покупка золота (5%).

Чаще всего меры для сохранения сбережений принимали люди в возрасте 25-34 лет (41%), с высшим образованием (43%), хорошим материальным положением (57%), занимающие позиции руководителей (48%) и квалифицированных специалистов (42%), фрилансеры и самозанятые (46%).

Рубли под подушкой и квартира в ипотеку

Снятие денег с банковских счетов для хранения в наличном виде (самая популярная мера для сохранения сбережений, по данным НАФИ) было ошибочным, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. По его словам, разницы между хранением рублей в наличной форме или на банковском счете нет. При этом люди, которые сняли наличные, как минимум упускают возможность положить свои средства под рекордно высокий процент. Тем более что банки уже постепенно начали снижать ставки по депозитам. Повышение доходности вкладов после роста ключевой ставкой ЦБ до 20% годовых уже отыграно, подчеркнул он.

С ним согласился начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, нет причин для беспокойства за рубли, которые хранятся в банках.

«Как показал опыт последних недель, ЦБ может предоставить практически любой объем ликвидности банкам, чтобы не допустить негативных последствий. А хранение рублей в наличных — это потеря порядка 20% годовых за счет всплеска инфляции», — подчеркнул он.

Потерять деньги сейчас можно и пытаясь получить дополнительный доход, обратил внимание основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Например, часть россиян решили вложиться в недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. Но это может быть ошибкой: ипотечные кредиты очень дорогие, недвижимость выросла в цене почти в два раза за два года. А ситуация на рынке труда может быть очень сложной – не исключены рост безработицы, потеря доходов. Ошибкой также будет пытаться спасти свои накопления, покупая бытовую технику и электронику в больших количествах. Продать ее спустя время, рассчитывая на дефицит, может не получиться, пояснил Сидоров.

Также выглядит «сомнительным» перевод сбережений в доллары, особенно в условиях ограничений, считает председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов. Пока неясна дальнейшая позиция государства по правилам продажи валюты и обменному курсу, пояснил он.

Еще один рискованный инструмент – это криптоактивы: обычному инвестору разобраться в этом непросто. Лучше обращаться в специализированные фонды и вкладывать в цифровые активы не более 10-15% сбережений, отметил Корнилов.

Инвестировать только в золото — также ошибка. Нужно вкладываться и в другие металлы, необходима диверсификация активов. «Не менее перспективными являются инвестиции в серебро и палладий. Палладий широко используется в медицине и промышленности. Спрос на него будет постоянно расти», — указал эксперт.

Паника для инвестора – худший враг

При инвестициях самая распространенная ошибка — покупка или продажа ценных бумаг на эмоциях, отметила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова. Спонтанные действия, которые основаны не на аналитике, всегда ведут к потерям. Поэтому выигрывает тот, «кто не предпринимал вообще ничего» и «ждал, пока все успокоится», сказала она.

«Главное в кризисной ситуации – не паниковать и не следовать поведению толпы. Нужно учиться прогнозировать и выжидать лучший момент для инвестиций, который существует всегда», — подчеркнула Самойлова.

В текущих условиях борьбы с инфляцией можно обратить внимание на ОФЗ-ИН (облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции — «Газета.Ru»), полагает Карпунин. Номинал таких облигаций растет вместе с индексом потребительских цен. Кроме того, инвестор получает дополнительную купонную доходность.

«Опыт Аргентины или Ирана свидетельствует о том, что рынок акций на длинной дистанции позволяет защитить деньги от инфляции. Вложения в российские акции после прошедшего падения — интересный вариант. Но нужно избирательно подходить к выбору бумаг, чтобы не добавлять те инструменты, которые сильнее остальных страдают от текущей экономической ситуации», — дал совет эксперт.

Лучше других сейчас могут показать себя компании, которые относятся к товарным рынкам, добавил Джиоев.