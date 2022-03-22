«Это положит всю авиацию». Минтранс против допуска иностранных компаний к авиаперевозкам внутри РФ

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что 78 самолетов уже не вернутся в Россию, поскольку их арестовали за рубежом, а Россия перевела в отечественный авиационный реестр почти 800 самолетов. При этом глава ведомства выступил против свободного допуска иностранных авиакомпаний на внутрироссийские перевозки, поскольку такое решение ставит под угрозу будущее российской авиации. Вице-премьер РФ Юрий Борисов выразил мнение, что заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год.

На момент введения санкций у России было 1367 самолетов, однако сейчас 78 из них арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в Россию, сообщил министр транспорта Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации. «Давайте без иллюзий». Что будет с ценами на летний отдых в России Стоимость туристических услуг на летний отдых в России вырастет как минимум на уровень... 17 марта 16:10

По его словам, почти 800 самолетов уже перевели в российский авиационный реестр.

«Перевели [в российский реестр] почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании <…> «Потеряли» 78 машин», — рассказал Савельев.

Он также отметил, что российские авиакомпании в 2022 году могут перевезти 90 млн человек.

«87,5 млн мы перевезли [в 2021 году]. Зарубежные рейсы прекратились, но россияне будут путешествовать. Предполагаем, что внутри России туристический бизнес будет развиваться. А если Турция и Египет и остальные страны будут нас принимать, это означает, что можем выйти на рубеж в 100 млн человек», — сказал Савельев.

При этом министр отметил, что до введения санкций власти ждали восстановления доковидного уровня авиаперевозок (128,1 млн человек в 2019 году) через полтора-два года.

Глава Минтранса выступил категорически против свободного допуска иностранных авиакомпаний на внутрироссийские перевозки в условиях недостатка собственных бортов.

«Чего мы не можем и не должны допустить — это каботаж внутри России, это положит всю авиацию. Если дать восьмую или девятую степень свободы — все, больше авиацию России не поднять. Можно давать [иностранным авиакомпаниям] рейсы и увеличивать слоты сюда и отсюда, но внутрь России пускать их нельзя. Я категорически против, потому что авиации не будет российской, они нас просто положат, надо самим выкарабкиваться», — сказал Савельев.

По словам Савельева, некоторые пункты транспортной стратегии России в связи с изменившейся ситуацией могут пересмотреть, однако она остается «жизнеспособной».

«Стратегия достаточно глубокая, проработана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Некоторые пункты в связи с ситуацией... могут немного сместиться вправо», — отметил министр.

«Такую страну нельзя оставить без авиации»

«Мы ищем легальные пути, как договориться с лизингодателями <…> но пока не удается. Там есть запрет и требование возврата. Они не хотят вступать в переговоры по компенсации им оплаты и выкупа судов в собственность российскими авиакомпаниями. Но мы надежду не теряем, но и не отдаем», — сказал он. По словам министра, такую страну как Россия с 17 млн кв. км площади нельзя оставить без авиации. Цены вверх, ВВП — вниз. Как конфликт вокруг Украины повлияет на мировую экономику Конфликт вокруг Украины отнимет от мирового ВВП как минимум 1%. А рост цен ускорится на 2,5 процентных... 21 марта 20:34

В Россию продолжают летать 32 авиакомпании из 22 стран. Без каких-либо ограничений летают арабские авиакомпании. По словам Савельева, многие авиаперевозчики сталкиваются с внешним давлением при попытках восстановить полеты в РФ.

«Не всех к нам пускают по причине ограничений, которые выставили, в том числе Бермуды. А там 80% самолетов мира зарегистрировано», — объяснил он.

«Теперь за рубеж мы летаем только на машинах, которые являются российскими или были зарегистрированы как российские до того. Это 193 машины. Они летают в те страны, которые готовы принимать и обслуживать, потому что не каждая страна тебя еще и заправит керосином на обратный путь», — обратил внимание министр.

148 самолетов из этого числа приходится на лайнеры Sukhoi Superjet, 44 — на Boing и Airbus и один Ту-204.

Савельев добавил, что авиавласти продолжают искать решение проблемы с запретом поставок запчастей и обслуживания иностранных самолетов.

Авиакомпании готовятся к рискам изъятия самолетов

Компания Red Wings планирует вернуть иностранным собственникам восемь оставшихся у нее самолетов Airbus, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиаотрасли. «Любой лайнер может быть арестован». На чем будут летать россияне По экспертной оценке, в России пока что достаточно авиапарка для обеспечения внутренних... 11 марта 15:17

По данным издания, такая мера позволит защитить принадлежащие Red Wings самолеты SSJ 100 от арестов за рубежом. Юристы опасаются, что отечественные самолеты могут быть изъяты у авиакомпании, если к 28 марта они не вернут иностранным собственникам Boeing и Airbus.

«Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз», — рассказал один из собеседников «Ъ».

Источники газеты назвали поводом для оптимизма «предварительные договоренности» об открытии рублевых спецсчетов для двух лизингодателей — DAE Capital из ОАЭ и BOC Aviation из Сингапура.

Предполагается, что как минимум часть судов этих компаний, вероятно, можно будет легально использовать: DAE предоставлял в лизинг 22 самолета для «Аэрофлота», «Победы», Nordwind, Red Wings, S7, Smartavia и Utair, а BOC — 16 самолетов, в частности для «Победы», S7 и «Уральских авиалиний».

Производство отечественных самолетов

Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что заместить зарубежные детали в отечественном пассажирском лайнере Ту-214 можно за год, поскольку самолет состоит в основном из российских компонентов. Кредитные каникулы и новый пакет антикризисных мер. Как Россия борется с последствиями санкций Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о разработке третьего пакета мер поддержки российской экономики... 14 марта 16:33

«В минимальном количестве [используются зарубежные компоненты в Ту-214]. Я думаю, что за этот год мы практически их заместим. Особой зависимости нет», — сказал Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова.

«Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство. Поэтому сегодня мы будем обсуждать вопросы, как выйти нам поэтапно на минимум 10 самолетов Ту-214 [в год]», — сказал он.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что регион справится с подготовкой кадров для такого производства.

«Мы считаем, что это задача посильная для нас. Понятно, что необходимо модернизировать и подготовить производство под 10 самолетов. Наша часть — подготовка кадров, специалистов инженерных, рабочих. Мы с этой задачей справимся», — сказал Минниханов.

Борисов назвал насущным вопросом восстановление в нужном количестве производства отечественных моделей, чтобы страна не испытывала сложностей с перевозками россиян. Он также отметил, что сейчас стоит вопрос о возможности использования Ту-214 отечественными авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другими.

Вице-премьер ранее сообщал, что Объединенная авиастроительная корпорация при необходимости сможет увеличить производство самолетов Ил-96 и Ту-214.

Стратегическая авиация

По словам Борисова, один новый и еще один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160 будут выпущены в 2022 году. «Отнеситесь с пониманием». Путин поговорил с бизнесом о санкциях Президент России Владимир Путин встретился с представителями российского бизнеса. Он призвал их... 24 февраля 22:12

«Казань, как известно, является основным заводом — производителем стратегической авиации для наших Военно-воздушных сил. Здесь, слава богу, идет все по плану, производство готово. По этому году мы ожидаем один модернизированный и один новый самолет Ту-160. Я думаю, что здесь завод уже в полной мере подготовил производство», — сказал вице-премьер.

Ту-160 — советский, а после российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Вместе с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка дальней авиации ВКС РФ. Это самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, который предназначен для поражения целей в удаленных районах.

Потери зарубежных авиакомпаний

Минтранс ранее заявлял, что зарубежные авиакомпании каждую неделю расходуют более $37,5 млн на облет воздушного пространства России, что влечет за собой рост цен для пассажиров и грузоотправителей.

«Конечно, мы не были заинтересованы в том, чтобы вводить какие-либо ограничения для зарубежных перевозчиков. Но решения авиационных властей ряда иностранных государств не оставили нам выбора, и в соответствии со всеми международными нормами были приняты зеркальные меры», — заявил глава ведомства.

В Минтрансе напомнили, что ежедневно через воздушное пространство России, в частности через Транссиб, проходили сотни иностранных рейсов из Европы, Великобритании, Канады и США в сторону Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия закрыла небо для авиакомпаний тех стран, которые ввели запрет на полеты и транзит для ее авиакомпаний.