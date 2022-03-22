«Французские компании, которые останутся в России, будут снимать сливки»

Французская банковская группа BNP Paribas приостанавливает операции в России. Причиной стало проведение военной операции на Украине. Ранее свою деятельность приостановили и некоторые другие французские игроки. Но «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Бондюэль» продолжают свою работу без каких-либо ограничений. Для французского бизнеса российский рынок важен — в него были вложены слишком большие деньги, объяснили эксперты.

Французская банковская группа BNP Paribas с марта приостанавливает проведение операций в России, написал Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Причиной стала военная спецоперация России на Украине.

Ранее на подобные шаги пошли другие французские компании. Например, свою деятельность приостановили люксовые производители Chanel, Cartier, Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) и Kering (бренды Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent). Временно решил закрыть свои магазины производитель косметики L'Oreal.

Однако другие крупные французские компании решили продолжить свою работу в России. Среди них — «Ашан», Леруа Мерлен», «Декатлон», «Бондюэль», Danone (но решила приостановить инвестиционные проекты). Автомобильный производитель Renault сначала поставил на паузу производство из-за проблем с логистикой и комплектующими, но потом решил возобновить работу завода в Москве.

Позиция французских властей и бизнеса

Франция сейчас действует в согласии с общей позицией Евросоюза, рассказал заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Париж участвует в оказании санкционного давления на Москву на всех уровнях, добавил он.

Однако самому бизнесу экономически уходить из России невыгодно – «рынок есть рынок», отметил Тимофеев. По его мнению, французские компании могут пытаться найти какие-то зацепки, которые позволят возобновить работу, когда ситуация нормализуется. Сейчас они ведут себя по-разному: приостанавливают деятельность, прекращают инвестиции, сворачивают проекты, продолжают работать.

«Пока политика довлеет над экономикой. Позиция, которую Евросоюз занял в отношении России, довольно однозначная. Французский бизнес в первую очередь вынужден подчиняться тем установкам, которые им диктует Евросоюз», – сказал Тимофеев.

Россия сейчас не входит в десятку главных торговых партнеров Франции. В основном она торгует со своими соседями по Евросоюзу, а также с США и Китаем, обратил внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По итогам 2021 года на долю Франции в экспорте России пришлось 2,8%, а в импорте – 4,15%.

Однако Франция сейчас – крупнейший работодатель в России, подчеркнул Деев. В подразделениях французских компаний работают около 160 тыс. человек, а «Ашан, «Рено», «Леруа Мерлен» стабильно входят в пятерку лидеров в России по обороту.

Кроме того, «очень серьезные инвестиции» в Россию сделали компании «Бондюэль», Danone, для которых очень важен российский рынок: и с точки зрения имеющегося производства, и с точки зрения выручки.

«Потому и уходить французы не торопятся – наш рынок для них является стратегическим», – сказал Деев.

В целом у французских компаний сейчас нет какой-то жесткого предписания уводить бизнес из России, добавил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. «Более того, они получили поддержку на высшем политическом уровне, где им было ясно сказано – причин закрывать для себя этот рынок нет», – заявил он.

Газета Le Figaro ранее сообщала, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями крупного французского бизнеса посоветовал им воздержаться от поспешных решений об уходе с российского рынка. Однако Франция будет налагать санкции вместе с ЕС и США.

Компании, которые решат остаться, будут «снимать сливки» из-за ухода конкурентов, добавил Коган. «Поэтому решение остаться на рынке, который насчитывает более 70 миллионов экономически активных граждан, видится правильным и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения геополитики», — заключил эксперт.