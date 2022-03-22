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Бизнес

Инсулин, антидепрессанты и контрацептивы. Врачи предупредили о нехватке лекарств в аптеках

«Ведомости»: «Врачи.рф» сообщают об ажиотажном спросе на лекарственные препараты

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Наиль Фаттахов/ТАСС
Сообщество «Врачи.РФ» рассказало, что в аптеках становится все сложнее купить ряд препаратов, в том числе противовоспалительных, гастроэнтерологических, противосудорожных, гормональных контрацептивов и антидепрессантов. В Минздраве утверждают, что дефицита лекарств в России нет, а невозможность купить какой-либо препарат в отдельно взятой аптеке связана с логистическими сложностями из-за ажиотажного спроса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Врачи в России жалуются, что их пациенты не могут купить необходимые для лечения препараты. Из аптек исчезли более 80 наименований лекарств, в том числе инсулин, пишет газета «Ведомости» ссылкой на опрос, проведенный профессиональным сообществом «Врачи.РФ».

Как рассказали респонденты, в аптеках сложно найти лекарства для терапии сахарного диабета («Оземпик», «Саксенда», «Метформин», «Джардинс», «Тражента», «Янувия»), инсулин («Левемир», «Новорапид», «Апидра», «Трулисити»), препараты для щитовидной и паращитовидных желез («Эутирокс», «L-тироксин», «Трийодтиронин», «Вигантол»), противоэпилептические и противосудорожные препараты («Финлепсин», «Депакин», «Диазепам», «Карбамазепин», «Латуда 56»), антидепрессанты («Пароксетин», «Анафранил») и антипсихотики («Рисполепт»), комбинированные оральные контрацептивы и препараты для менопаузальной гормональной терапии («Фемостон», «Эстрожель», «Анжелик», «Дивина», «Климонорм», «Дивигель», «Ярина», «Утрожестан»), а также детский «Нурофен» и гастроэнтерологический препарат «Урсофальк».

Авторы исследования считают, что дефицит был вызван ажиотажным спросом, и сейчас его пик уже пройден.

Опрос проводился с 14 по 21 марта, в нем приняли участие более 3 тыс. медиков.

Что говорят в Минздраве

В Минздраве подтвердили, что в аптечном сегменте был зафиксирован ажиотажный спрос, из-за которого возникли сложности с логистикой. При этом в ведомстве подчеркивают, что в настоящее время нет дефицита лекарств или предпосылок к нему, поставки жизненно важных препаратов продолжаются.

«Как мы не раз говорили, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов продолжаются», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве.

В ведомстве отметили, что у большинства препаратов есть аналоги с тем же действующим веществом в различных лекарственных формах как российского, так и иностранного производства. Там указали также, что «имевшее место в предыдущие годы сокращение поставок» никак не связано с «какими-либо санкционными ограничениями». К примеру, «Солу-кортеф» (гидрокортизон) не вводился в гражданский оборот производителем в 2021 и 2022 годах.

Ажиотажный спрос и рост выручки

Россияне стали массово скупать лекарства на фоне западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Из-за ажиотажа из аптек исчезли левотироксин натрия (используется пациентами с раком щитовидной железы) от Berlin-Chemie (L-тироксин) и немецкой Merck (эутирокс), подтверждают собеседники «Коммерсанта». По информации газеты, выручка аптечных сетей за первую половину марта выросла в среднем на 50%.

Например, в «Аптека Фарма» выручка за две недели увеличилась на 45–50%, в воронежской «Фармии» — на 20–90% в зависимости от региона. Растет и средний чек. Так, у «Монастырев.РФ» в офлайне он вырос с 700 до 1 тыс. руб., в онлайне — с 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

По мнению участников рынка, высокий спрос на лекарства продлится до апреля, а затем последует спад продаж на 30%.

Какие предпринимаются меры

В начале марта глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что ситуация с обеспечением россиян лекарствами стабильна: ранее были заключены долгосрочные контракты на поставки около 85% их годового объема, а в стране имеются значительные запасы препаратов. Представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора сформировали рабочую группу, которая будет мониторить ситуацию с лекарствами.

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев сегодня сообщил, что ведомство работает над мерами по ускорению регистрации потенциально дефицитных лекарств. Предпринимаемые для поддержания ситуации с лекарственными препаратами шаги, по его словам, уже были проверены в период пандемии и «хорошо себя зарекомендовали».

Госдума 22 марта также одобрила во втором и третьем чтениях закон об обращении лекарств в России в условиях санкций. Поправки предполагают, что вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до конца года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Меры необходимы «для ускорения ввода в обращение и применения лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот», говорится в пояснительной записке.

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