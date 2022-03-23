Шольц отверг идею ввести немедленное эмбарго на энергоресурсы из РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц в преддверии саммитов ЕС, G7 и НАТО предупредил об обратном влиянии санкций на страны Евросоюза в случае введения запрета на поставки энергоресурсов из России. По его мнению, некоторые государства ЕС не готовы к такому шагу, хотя все они к нему стремятся.

«Обратный эффект»

«Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу (эмбарго на импорт энергоносителей из России – «Газета.Ru») неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля, сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — сказал Шольц на пресс-конференции, его слова приводит газета Die Zeit.

По его словам, при введении санкций против России необходимо учитывать их «обратный эффект», который должен быть «управляемым» для собственной экономики. Канцлер Германии добавил, что Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны», и которые влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными». Шольц заявил об «обратном эффекте» санкций ЕС Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил об «обратном эффекте» введенных Евросоюзом антироссийских санкций, отметив... 23 марта 10:44

Шольц констатировал, что долгосрочную цель снижения зависимости Евросоюза от импорта нефти, газа и угля из России разделяют все страны-члены ЕС. Они стремятся «как можно скорее стать независимыми от импорта угля, газа и нефти из России, и работают над этим очень быстро и интенсивно».

«Когда это получится, когда эта диверсификация быстро будет достигнута, то этот эффект (прекращения импорта энергоносителей из России — «Газета.Ru») в некотором смысле проявится автоматически», — подчеркнул он.

В статье отмечается, что Украина, как и некоторые страны ЕС, настаивает на запрете Евросоюза на импорт энергоресурсов из России. Власти страны утверждают, что президент РФ Владимир Путин использует доходы — несколько сотен миллионов евро в день — для финансирования военной спецоперации.

Раскол в преддверии саммитов

В четверг, 24 марта, состоится саммит стран НАТО, затем — заседания ведущих демократических экономических держав G7 и государств Евросоюза. Саммит ЕС продлится до пятницы.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден планирует посетить саммиты в Брюсселе и Варшаве, чтобы обсудить с партерами ужесточение санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

В понедельник, 21 марта, в преддверии саммитов, состоялась встреча министров иностранных дел Евросоюза. Они разошлись во мнениях, как, когда и нужно ли водить санкции против энергетического сектора России, сообщил Reuters. В США заявили, что отказ от энергоносителей из России приведет к спаду в мировой экономике Снижение экспорта российских энергоносителей до конца текущего года может привести к спаду... 23 марта 09:22

В то время как страны Балтии хотят ввести нефтяное эмбарго, Германия и Италия, которые зависят от российского газа, сопротивляются из-за и без того высоких цен на энергоносители. Для одних, включая Германию, Польшу и Данию, санкции в отношении угля являются красной чертой, а такие как Нидерланды не готовы рассматривать вопрос эмбарго на нефть.

Представители Германии и Нидерландов заявили, что блок слишком сильно зависит от российской нефти и не готов принять решение об эмбарго. Они отметили, что в то же время страны ЕС получают от РФ 40% своего газа.

«Вопрос нефтяного эмбарго — это не вопрос того, хотим мы этого или не хотим, а вопрос того, насколько мы зависим от нефти», — заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после заседания.

По ее словам, Германия импортирует много российской нефти, но есть и другие государства-члены, которые не могут остановить импорт. По ее мнению, блок должен работать над снижением своей зависимости от Москвы, а не над вводом эмбарго.

Введенные меры

22 марта ТАСС сообщил, что Литва объявила о введении в связи с событиями на Украине эмбарго на поставку энергетических ресурсов из России и Белоруссии. Резолюцию об этом принял во вторник Сейм балтийской республики.

«Сейм призывает правительство сформировать правовую базу, которая позволит в максимально короткий срок прекратить импорт и использование российских нефти и природного газа», — говорится в документе.

Парламент также обязал кабинет министров максимально ускорить работы по синхронизации электросетей страны с европейскими партнерами и отключению от восточных систем. «Момент истины для США». Кто поможет Евросоюзу снизить цены на бензин и еду Нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов ударило не только по рядовым американцам, но... 14 марта 21:31

8 марта США первыми ввели эмбарго на поставки из России нефти, нефтепродуктов, а также газа и угля. Выступая в Белом доме, президент США Джо Байден отметил, что обе партии в конгрессе — Демократическая и Республиканская — поддержали это решение.

При этом американский президент подчеркнул, что свой запрет Соединенные Штаты ввели, не ожидая подобного решения от Европы, так как европейские страны в большей степени зависят от поставок из России и могут не присоединиться к инициативе Вашингтона.

В тот же день на сайте британского правительства появилось сообщение, что Соединенное Королевство прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года.