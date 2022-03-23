«Зеленый четверг». Чего ждать от открытия торгов акциями на Мосбирже

В четверг ЦБ после трехнедельной паузы запустит торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи. Какими они будут — в материале «Газеты.Ru».

Банк России принял решение проводить с 24 марта торги 33 акциями, входящими в индекс Мосбиржи. Об этом регулятор сообщил на своем сайте 23 марта.

С 21 марта по 23 марта включительно торги на Мосбирже шли только в формате покупок и продажи государственных ОФЗ (облигаций федерального займа). С 28 февраля по 20 марта фондовый рынок не работал.

«Мы ожидали запуска организованного рынка как акций, так и облигаций до конца недели», — сказал «Газете.Ru» глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

О возвращении торгов акциями на Мосбирже косвенно свидетельствовала перенастройка расчетной инфраструктуры биржи, указал главный аналитик инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов, ссылаясь на информацию от брокеров. «Было неофициально известно также о проверке, так сказать, финансового здоровья брокеров», — отметил Суверов.

Лучше так, чем никак

При этом речи о полноценных торгах акциями речи пока не идет, предупредил регулятор. «По указанным бумагам будет установлен запрет коротких продаж, временной диапазон ограничен — с 9:50 до 14:00 мск», — уточнил ЦБ.

Из 43 акций, входящих индекс Московской биржи, допущены к торгам пока только 33. Но это сами привлекательные бумаги из обращающихся на бирже — сырьевые компании, телекомсектор и другие, подчеркнули эксперты.

Восстановление торгов акциями и облигациями даже в усеченном виде в НАУФОР восприняли с воодушевлением. По словам Тимофеева, длительное закрытие торгов «лишало участников рынка ликвидности, необходимой для выполнения обязательств друг перед другом».

В целом закрытие Мосбиржи создавало недоверие на фондовом рынке из-за отсутствия рыночных цен, увеличивало «общие риски и издержки», отметил Тимофеев.

Возвращение к торгам именно 33 акциями участники рынка оценивают как логичный шаг Центробанка. «Торги стартуют с наиболее ликвидных акций, что логично. Если завтра коллапса не случится, постепенно число торгуемых акций будет расширяться. Как и временной диапазон торговой сессии», — сказал начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Торги акциями начнутся, скорее всего, с новой цены. «С какой именно, пока непонятно. Биржа будет собирать заявки от покупателей и продавцов и выйдет на стартовую цену», — объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По словам Ващенко, в первый день на открытии биржевых торгов котировки по большинству бумаг будут вблизи цен, которые были в последний день торгов. Теоретически поддержку рынку может оказать государство. «В кризисном 2009 году Внешэкономбанк, как институт развития, выкупал акции. Причем тогда это оказало мощную психологическую поддержку участникам рынка», — напомнил Ващенко.

Минфин спасет инвесторов

«Основная проблема открытия рынка акций в том, что могут быть большие продажи из-за маржин-коллов (принудительных продаж акций клиентов брокерами — прим. ред.). И недостаточное количество покупателей. В отличие от ОФЗ, выкупать акции никто не обещал», — отметил Ващенко из «Фридом Финанс».

Поддержать завтрашнюю торговлю способно решение властей об инвестировании средств ФНБ в фондовый рынок, уверен Суверов. «Эта мера должна не допустить обвала рынка при открытии торгов на Мосбирже. За «черной пятницей» 25 февраля теперь последует «зеленый четверг». Психоз у некоторых частных инвесторов, возможно, закончится», — предположил аналитик.

Ожидания по завтрашнему открытию торгов акциями, скорее, позитивные, при этом волатильность ожидается повышенной, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. «На старте торгов возможна волна снижения, однако глубокого падения, скорее всего, удастся избежать благодаря покупкам Минфина», — дал прогноз Пучкарев.

Он не исключил укрепления индекса Мосбиржи, учитывая долю экспортеров в индексе (примерно 50%). «Есть вероятность, что индекс вырастет после затяжной паузы относительно уровней закрытия биржи 25 февраля. Покупатели завтра сосредоточатся на акциях сырьевого сектора с высокой долей экспортной выручки, которая не попала под санкции (нефтегазовая отрасль и цветная металлургия)», — считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Пучкарев.

По оценкам Васильева из Совкомбанка, рынок акций и далее будет открываться постепенно, по аналогии со стартом торгов ОФЗ. «Короткие продажи наиболее ликвидными бумагами будут пока запрещены, иностранным инвесторам продажи также будут запрещены. Зато многие компании могут сами выкупать собственные акции», — указал Васильев.

На курсе рубля открытие торгов акциями никак не скажется, уверен Коган из «Высшей школы управления финансами».

«Нужно помнить, что пока на рынке остается убийственная комиссия в 12% на покупку иностранной валюты, падение рубля вряд ли будет огромным», — сказал Коган.

По его оценке, курс российской нацвалюты стабилизировался в районе 105/115 рублей за доллар/евро и, скорее всего, на некоторое время там и задержится.