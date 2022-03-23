Двенадцать под двенадцать. Как изменятся параметры льготной ипотеки

Президент Владимир Путин одобрил повышение ставок по льготной ипотеке до 12%, чтобы государство смогло покрыть разницу между возросшей до 20% ключевой ставкой и льготной ставкой, не увеличивая при этом размер субсидий. Вместе со ставкой вырастет и максимальный размер кредита — до 12 млн рублей. Новые условия могут начать действовать уже с 1 апреля.

Президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства поднять ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% годовых на фоне роста ключевой ставки Центробанка до 20%. Также может быть увеличена максимальная сумма кредита. Льготную ипотеку сворачивают. Что будет с ценами на жилье Предложение Центробанка о постепенном сворачивании программы льготной ипотеки не окажет моментального... 01 декабря 18:19

«У нас действует до 1 июля льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн по ставке 7%. Сейчас считаем, что пришло время изменить параметры, вернуться к тому, как они были ранее. А именно поднять ставку до 12%, а в сегодняшних условиях это не плохая ставка», — выступил с инициативой на совещании у президента вице-премьер Марат Хуснуллин (цитата по ТАСС).

Ставки по программам семейной ипотеки (6% для семей с детьми, если ребенок родился после 1 января 2018 года), дальневосточной (2%) и сельской ипотеки (до 3%) пока останутся прежними. «Каждая из этих программ имеет ограничения по срокам, некоторые заканчиваются в конце 2022 года, некоторые в конце 2023 года, некоторые — в конце 2024 года», — напомнил Путин.

Сумму кредита на приобретение жилья в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области Хуснуллин предложил повысить с 3 млн до 12 млн руб. В остальных регионах — с 3 до 6 млн руб.

Предложения, как отметил вице-премьер, согласованы с Центробанком и Минфином. Новые условия выдачи займов могут вступить в силу уже с 1 апреля и будут действовать до запланированного окончания программы, то есть до 1 июля.

«Эту меру предлагаю пока утвердить до 1 июля, как она была, дальше смотреть по мере того, как будет пополняться ипотечный портфель. Эта позиция совместно подготовлена. В случае поддержки, все документы за неделю будут подготовлены и с 1 апреля все будет работать», — заявил на совещании Хуснуллин. Цены вверх, ВВП — вниз. Как конфликт вокруг Украины повлияет на мировую экономику Конфликт вокруг Украины отнимет от мирового ВВП как минимум 1%. А рост цен ускорится на 2,5 процентных... 21 марта 20:34

«Давайте сделаем это», — поддержал инициативу президент.

Путин призвал кабмин добиться того, чтобы «на жилищный рынок выходили новые объекты», а россияне имели реальную возможность приобрести жилье в ипотеку. «Ориентир — портфель ипотечных кредитов в текущем году должен вырасти не меньше, чем в прошлом году. Еще раз повторяю: это сложно, мы все это понимаем, но нужно к этому стремиться. И если его динамика будет отличаться от запланированных значений, нужно будет внести соответствующие коррективы и донастроить параметры льготной ипотеки», — заключил российский лидер.

Льготная ипотека в России

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в апреле 2020 года. Россияне могли приобрести жилье в кредит по ставке до 6,5% годовых. Изначально программа должна была работать до 1 ноября 2020 года, но сроки ее завершения дважды сдвигали — сначала до июля 2021 года, потом до июля 2022-го. При последнем продлении ставку подняли с 6,5% до 7%, а максимальный размер стоимости жилья для всех регионов понизили до 3 млн (в первоначальном варианте — 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн для остальных субъектов РФ).

Согласно данным «Дом.РФ», доля субсидируемых кредитов в разных банках достигала 25-35% в 2020-2021 годах.

В марте 2022-го, когда банки резко подняли ипотечные ставки, доля сделок по госпрограммам в ряде кредитных организаций взлетела до 80%.

Из-за роста ключевой ставки и возникшей неопределенности заемщики стали получать отказы по уже одобренным заявкам на ипотеку. Правительство планирует выделить более 200 млрд руб. на поддержку ипотечных программ с господдержкой.

Большинство девелоперов (82,2%) уверены, что доля ипотеки в нынешней экономической ситуации сократится, свидетельствуют результаты опроса, проведенного отраслевым порталом «Единый ресурс застройщиков». Около 57% респондентов считают, что цены на жилье вырастут. Еще 26% полагают, что стоимость недвижимости не изменится. Остальные полагают, что жилье подешевеет. Эксперты прогнозируют, что застройщикам придется улучшать условия рассрочки и развивать программы Trade-in.

Рекордная ставка

28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5% до 20% на фоне проведения спецоперации на Украине, введения антироссийских санкций и обвала рубля. 18 марта Совет директоров ЦБ сохранил показатель на этом же уровне, пояснив, что российская экономика «входит в фазу масштабной структурной перестройки», которая будет сопровождаться «неизбежным периодом повышенной инфляции».

Ставка в 20% — рекордная за всю историю. В декабре 2014 года на фоне санкций и падения рубля к доллару и евро ЦБ поднимал ставку до 17%, но уменьшил показатель до 15% уже в феврале.