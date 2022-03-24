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Бизнес

В какие страны бывшего СССР едут российские туристы

Туроператоры рассказали, какие страны бывшего СССР пользуются спросом у туристов из России

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Турист фотографирует монастырь Севанаванк, расположенный на северо-западном побережье озера Севан в провинции Гехаркуник в Армении

Турист фотографирует монастырь Севанаванк, расположенный на северо-западном побережье озера Севан в провинции Гехаркуник в Армении

Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Туроператоры предложили россиянам альтернативу в виде бывших республик СССР на фоне сокращения списка доступных для полетов стран. Наибольшим спросом пользуется Армения, сообщили «Газете.Ru» участники рынка. Россияне активно бронировали вылеты на майские праздники, однако сейчас из-за постоянных изменений в расписании и отмены рейсов продажи туров в эту страну «нельзя назвать стабильными». Популярны также путешествия в Азербайджан, но с ними также есть проблемы.

Среди зарубежных направлений россиянам сейчас доступны туры в некоторые бывшие республики СССР. В лидерах по спросу — Армения, Азербайджан, Узбекистан, а также Грузия, рассказал «Газете.Ru» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Сейчас активность россиян выросла: спрос на поездки в эти страны повысился. Но есть вероятность, что это просто совпало с волной отъездов из России и какая-то часть этих людей – не туристы, отметил Ромашкин.

В «Интуристе» сообщили «Газете.Ru», что у них в последнее время активизировался спрос на отдых в Армении. Они связали это с отменой ковидных ограничений. Россияне активно бронировали вылеты на майские праздники, однако сейчас из-за постоянных изменений в расписании и отмены рейсов продажи «нельзя назвать стабильными», уточнили в пресс-службе.

На постоянной основе они предлагают поездки в Азербайджан, Армению и Узбекистан. Туроператор также рассматривает возможность запустить туры в Казахстан и Киргизстан.

Anex Tour организует туры только в Азербайджан и Армению. Спрос на них сейчас «невелик», но интерес к этим направлениям есть, отметили в пресс-службе.

Экскурсионный тур в Армению на двоих с выездом в мае стоит от 85 400 руб. на три ночи (с перелетом, питание все включено). Горнолыжный тур обойдется от 87 000 руб. на четыре ночи (с перелетом, питание все включено), туры с лечением – от 137 500 руб. на семь ночей (с перелетом, трехразовое питание и лечение). Россияне могут посетить Ереван, Джермук и Цахкадзор (горнолыжный отдых). Экскурсионный тур в Азербайджан с питанием по программе на пять ночей на двоих обойдется от 100 900 руб. (пока предлагаются только наземные поездки).

Что говорят сервисы по бронированию туров и билетов

Высоким спросом среди соседних стран сейчас пользуются только туры на курорты Абхазии, рассказал директор по маркетингу сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel Евгений Гинзбург. В марте на нее пришлось 5% продаж, что на 3% выше, чем год назад. Стоимость туров в этом месяце начинается от 23 тыс. руб. на двоих на семь дней (входит перелет туда-обратно, трансфер до отеля, страховка, проживание в гостевом доме, без питания).

Небольшой спрос есть на туры в Армению (менее 1% продаж). Здесь цены на туры начинаются от 79 тыс. руб. на двоих на семь дней (с перелетом туда-обратно, трансфером, страховкой, проживанием в отеле 3 звезды и завтраками).

А вот туры в Азербайджан, Белоруссию и Узбекистан выбирают пока «немногие туристы», добавил Гинзбург.

Стоимость поездки в Азербайджан в марте начинается от 112 тыс. руб. на двоих на семь дней (перелет туда-обратно, трансфер, страховка, проживание в отеле 5 звезд без питания). Отдых в Белоруссии обойдется от 51 тыс. руб. на двоих на семь дней (перелет туда-обратно, трансфер, страховка, проживание в санатории с завтраками, обедами и ужинами). Цена туров в Узбекистан начинается от 107 тыс. руб. на двоих на семь дней (перелет туда-обратно, трансфер, страховка, проживание в отеле 4 звезды с завтраками).

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, в десятку самых популярных направлений по бронированиям с начала марта среди стран бывшего СССР вошли Армения (21,2% от других зарубежных авиабронирований), Киргизия (6,4%), Азербайджан (5,3%), Узбекистан (5,2%), Таджикистан (3,7%), Грузия (3,6%), Казахстан (3,3%) и Белоруссия (2,3%). По сравнению с аналогичным периодом в феврале больше всего спрос вырос на Казахстан (64%) и Грузию (38%), добавила руководитель пресс-службы Елена Шелехова.

Какие проблемы остаются у туристической отрасли

Осложняет поездки то, что в последнее время сократилось количество авиарейсов, растут цены на перелеты, отметил Сергей Ромашкин. Курс рубля упал не только по отношению к доллару, но и другим валютам. В некоторых странах до сих пор действуют коронавирусные ограничения – требование ПЦР-тестов, вакцинации. Также есть проблемы с картами платежных систем Visa и Mastercard – за границей они не работают.

«Туристический поток восстанавливается очень медленно. Экономика поездок такова, что туристы не могут платить на 50-60% больше, чем месяц назад, как бы они хорошо ни относились к какой-то стране», – сказал Ромашкин. «Сейчас время для туризма не очень хорошее. У туристов немного другие приоритеты», — добавил он.

Туристическая отрасль очень зависима от внешних обстоятельств, также отметили в пресс-службе Anex Tour. Поэтому в последние годы наметилась тенденция: выбор направлений идет по критерию доступности для россиян. Сейчас российские туристы отдают большее предпочтение курортам Краснодарского края и экскурсионным турам по городам России – это Санкт-Петербург, Калининград, Казань и другие.

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