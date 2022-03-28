«Прошел два масштабных кризиса». Из ЦБ уходит его бывший руководитель

74-летний советник главы ЦБ Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта. В 2002-2013 годы Игнатьев возглавлял Центробанк, а позднее был советником руководителя регулятора. Нынешний председатель Банка России Эльвира Набиуллина выразила ему благодарность за полученные опыт и знания.

Советник действующего главы ЦБ РФ, экс-руководитель финансового регулятора Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта. Об этом в понедельник, 28 марта, проинформировали в пресс-службе Центробанка. Стало известно об обиде ушедшего в отставку заместителя Набиуллиной Первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов принял решение покинуть должность после того, как коллеги не... 14 января 19:25

«Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении. 10 января ему исполнилось 74 года.

Игнатьев возглавлял Банк России в 2002-2013 годах, с 2013-го был советником председателя Банка России, входил в совет директоров ЦБ РФ.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, именно Игнатьев заложил фундамент для развития современной финансовой системы, участвовал в создании системы страхования вкладов, процедуры санации банков, внедрении передовых подходов в банковском регулировании.

«Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции.

Ему выпало пройти два масштабных кризиса, банковский 2004 года и глобальный финансовый 2008 года, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы.

Команда Банка России, и те, кто работает многие годы, и те, кто пришли сюда не так давно, с огромным уважением относятся к высочайшему профессионализму, исключительной порядочности, спокойствию и рассудительности Сергея Михайловича. Я очень благодарна ему за опыт и знания, которыми он делился со мной все годы совместной работы», — отмечается в заявлении Набиуллиной.

Напомним, ровно неделю назад — 21 марта — замглавы ЦБ РФ Сергей Швецов сложил свои полномочия. Тогда же сообщалось, что временно он будет советником руководителя Банка России. Набиуллина неоднократно отмечала, что «при Швецове ЦБ стал мегарегулятором».

Человек из команды Гайдара

Сергей Игнатьев родился 10 января 1948 года в Ленинграде. В 1967-м окончил Ленинградский энергетический техникум, а в 1975 году — экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1978-м — аспирантуру того же факультета. Кандидат экономических наук (1980 год, диссертация посвящена инфляционным процессам в Югославии), доцент, автор более 20 научных статей.

До начала 90-х занимался преподавательской деятельностью, а в 1991–1992 годах был заместителем министра экономики и финансов России, входил в «команду» главы правительства страны Егора Гайдара. ТАСС: Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Специальный представитель президента России по связям с международными организациями... 23 марта 20:31

В 1992–1993 годы — заместитель председателя Банка России. Сменив еще ряд должностей в экономическом «блоке» правительства и администрации президента РФ, Игнатьев вернулся в ЦБ в качестве его руководителя (с 20 марта 2002 года).

16 ноября 2005 года утвержден председателем Банка России на второй срок, а 24 июня 2009 года — на третий срок (впервые в истории постсоветской России). Покинул свой пост 24 июня 2013 года, уступив эту должность Эльвире Набиуллиной.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин и глава ВТБ Андрей Костин подвергли критике руководство Банка России при Игнатьеве. Путин указал, что следовало своевременно выводить неэффективные банки с рынка, избавлять банковский сектор от ненадежных и неэффективных финансовых организаций. Костин отметил, что ЦБ создал в России систему гарантирования вкладов, допустив к ней почти все кредитные организации, что оказалось ошибкой, поскольку банки часто фальсифицируют собственную отчетность.