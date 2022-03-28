Безлимит кончился. Минцифры призвало операторов ограничить трафик

Минцифры посоветовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный в пакетные предложения интернет-трафик. Меры помогут обеспечить устойчивость их работы в условиях санкций за счет равномерной нагрузки на сети. «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету еще в ноябре.

Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи ввести ограничение трафика на безлимитных тарифах. Соответствующее письмо 28 марта направил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщает РБК. Минцифры предложило распространить меры поддержки на российских специалистов по ИБ Минцифры России выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций... 28 марта 16:58

В письме также рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов и предусмотреть «разумное сокращение таких объемов», чтобы обеспечить исполнение указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи».

В заявлении пресс-службы министерства говорится, что операторам рекомендуется обеспечить равномерную нагрузку на сети связи.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — отмечает ведомство.

Как отреагировали сами операторы

В МТС уже заявили, что в текущей ситуации рекомендация Минцифры является «рациональным решением» и «позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета». Спецоперация России на Украине. 33-й день Идет 33-й день военной спецоперации РФ на Украине. Минобороны России заявило, что cорванные с тросов... 29 марта 00:01

«В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной», — согласились в «Мегафоне».

В пресс-службе Tele2 подчеркнули, что их тарифы сбалансированы по наполнению и «отвечают любому профилю потребления абонента». «Мы рады, что регулятор разделяет этот подход», — указал оператор.

«Билайн» пока воздержался от комментариев.

Когда «отключили» безлимит

Как сообщал в ноябре Forbes, мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) еще тогда перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету. Запрет не распространялся на действующих абонентов актуальных тарифов.

По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, только 2% абонентов тратят свыше 100 Гб мобильного трафика в месяц. Остальные 80% расходуют в месяц около 12 Гб, еще 10% — до 20 Гб.

В начале марта «Коммерсантъ» сообщил, что Минцифры предложило правительству разрешить операторам связи повышать цены на тарифы в условиях санкций. Мера должна снизить для них риски претензий антимонопольных органов в случае изменения тарифов.