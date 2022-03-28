Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Кремле отреагировали на отказ стран G7 оплачивать газ... 01:51
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о процедуре... 01:51
Роналду рассказал, когда примет решение о завершении карьеры 01:50
США считает Россию «острой угрозой» безопасности 01:36
Экс-игрок ЦСКА о защитнике «Спартака» Жиго: он валяется, как... 01:32
«Известия»: в России могут упростить импорт иностранных лекарств 01:19
Абрамов: ФИФА и УЕФА продались, России стоит готовиться... 01:15
Синоптик: москвичей всю неделю ждут осадки 01:13
Свидетель по делу Арашуковых рассказал о хищении газа... 01:07
Пентагон: перебрасываемые в Европу самолеты РЭБ не будут... 01:01
Бизнес

Безлимит кончился. Минцифры призвало операторов ограничить трафик

Мобильным операторам рекомендовано ограничить безлимитные тарифные планы

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Минцифры посоветовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов и сократить включенный в пакетные предложения интернет-трафик. Меры помогут обеспечить устойчивость их работы в условиях санкций за счет равномерной нагрузки на сети. «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету еще в ноябре.

Минцифры рекомендовало операторам мобильной связи ввести ограничение трафика на безлимитных тарифах. Соответствующее письмо 28 марта направил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, сообщает РБК.

В письме также рекомендуется «сбалансировать объемы потребляемого трафика» абонентами в рамках тарифных планов и предусмотреть «разумное сокращение таких объемов», чтобы обеспечить исполнение указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи».

В заявлении пресс-службы министерства говорится, что операторам рекомендуется обеспечить равномерную нагрузку на сети связи.

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — отмечает ведомство.

Как отреагировали сами операторы

В МТС уже заявили, что в текущей ситуации рекомендация Минцифры является «рациональным решением» и «позволит операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета».

«В условиях объективных сложностей с поставками телекоммуникационного и вычислительного оборудования, которые могут в негативном сценарии привести к понижению качества услуг связи и снижения устойчивости сетей, рекомендация Минцифры России выглядит рациональной и своевременной», — согласились в «Мегафоне».

В пресс-службе Tele2 подчеркнули, что их тарифы сбалансированы по наполнению и «отвечают любому профилю потребления абонента». «Мы рады, что регулятор разделяет этот подход», — указал оператор.

«Билайн» пока воздержался от комментариев.

Когда «отключили» безлимит

Как сообщал в ноябре Forbes, мобильные операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) еще тогда перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету. Запрет не распространялся на действующих абонентов актуальных тарифов.

По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, только 2% абонентов тратят свыше 100 Гб мобильного трафика в месяц. Остальные 80% расходуют в месяц около 12 Гб, еще 10% — до 20 Гб.

В начале марта «Коммерсантъ» сообщил, что Минцифры предложило правительству разрешить операторам связи повышать цены на тарифы в условиях санкций. Мера должна снизить для них риски претензий антимонопольных органов в случае изменения тарифов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+