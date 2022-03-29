Мягкая сила: как женское лидерство меняет облик крупного бизнеса

Вопросы гендерного равенства давно стали неотъемлемой частью корпоративной повестки. Все больше компаний утверждают внутренние квоты на количество женщин в советах директоров, а в отдельных странах это происходит даже на законодательном уровне. Так, согласно германским нормам, если правление компании насчитывает более трех человек, в нем должна быть хотя бы одна женщина. Уже больше года на американской бирже Nasdaq действуют правила листинга, по которым в совете директоров компании-эмитента обязаны заседать как минимум одна женщина и один представитель меньшинств. Таким образом, вопросы гендера выходят за пределы бизнес-этики и становятся обязательным условием для привлечения заемного капитала.

Борьба с неравенством

В России, как указывают некоторые исследования, ситуация с равенством полов непростая. Так, в рейтинге Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон – 2021» страна заняла только 129-е место – рядом с Бурунди и Угандой. Самыми проблемными сферами признаны предпринимательская деятельность, брак и родительство. Даже в нынешних непростых условиях преодоление таких гендерных дисбалансов останется актуальным, ведь равенство в правах и возможностях – залог будущего благополучия общества.

В то же время официальные цифры до недавнего времени выглядели не так плохо. По данным Минэкономразвития, около 43% российских компаний возглавляют женщины. Речь, конечно, идет в основном о малом и среднем бизнесе. Если же говорить о крупных игроках, один из интересных примеров – компании, основанные Олегом Дерипаской.

С начала нулевых из них вышла целая плеяда бизнес-лидеров. И сегодня женщины занимают в компаниях Олега Дерипаски немало ключевых позиций: управляют финансами, формируют ESG-стратегию, отвечают за публичное позиционирование и GR, руководят персоналом.

«Роль ESG-директора связана с поиском баланса между ожиданиями – часто диаметрально противоположными – разных заинтересованных сторон, с выравниванием отношений, условий и возможностей для долгосрочного развития бизнеса. Считается, что женщинам решение этих задач более свойственно по природе. Хотя и мужчин, надо сказать, в этой сфере появляется немало», — говорит директор по устойчивому развитию металлургического бизнеса En+ Group Ирина Бахтина.

По словам топ-менеджера, различие между мужским и женским подходами в устойчивом развитии проявляется так же, как и в ведении бизнеса.

«Мужчины в любом случае делают ставку на конкурентность: «Мы – первые, мы всех обогнали!» Женщины, в свою очередь, акцентируют внимание на коллаборации: «Смотрите, с кем мы добились стратегического партнерства». Каждому подходу – свое время. Но сама по себе концепция устойчивого развития предполагает взаимодействие. Мы должны помочь отстающим преодолеть разрыв, мы должны работать вместе», — уверена Бахтина.

Например, единственный крупный игрок на рынке должен быть открытым к тому, чтобы максимально вовлечь в цепочку поставок малый и средний бизнес. По словам Ирины Бахтиной, это поможет сформировать «питательную среду» для развития территорий — а значит, улучшит благосостояние большего количества людей.

«На первый план выходит человек»

Рост интереса к ESG-повестке, по мнению Бахтиной, обусловлен постепенной ценностной трансформацией общества. «Мы должно четко понимать, что бизнес, как и все вокруг, неизбежно гуманизируется. На первый план выходит человек. Слишком долго в экономике его рассматривали только как ресурс. Теперь же он становится главной ценностью. ESG-повестка именно об этом», — говорит директор по устойчивому развитию металлургического бизнеса En+ Group.

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Подобный ценностный сдвиг находит отражение и в корпоративной культуре. Корпорации все чаще демонстрируют готовность не только «воспользоваться» отдельными компетенциями человека, но и принять его «целиком» — со всеми достоинствами и недостатками.

«Мы все приходим в коллектив со своим личным опытом, с профессиональным багажом, с разным потенциалом. При этом очень важно, чтобы компания принимала специалиста таким, какой он есть. К этому мы стремимся в нашей компании. Только так человек извне может дать новые идеи, может свежим взглядом посмотреть на вещи, может – что немаловажно – внести долю юмора в рабочий процесс», — убеждена Ирина Бахтина.

В таких условиях, по ее мнению, переход бизнес-вумен на высокие должности становится проще.

«Мы видим женщин на ведущих ролях в IBM, в Microsoft, в Yandex и многих других компаниях. При этом все приходят к своим позициям очень разными путями. И именно этим мы ценны», — отмечает она.

У всех разный эмоциональный интеллект, каждый сфокусирован на своей тематике, у каждого свой круг общения, развивает свою мысль Бахтина, и это разнообразие помогает профессиональному обмену. В режиме такого обмена меньше рисков упустить что-то важное, что, например, упускают коллеги в монолитных маскулинных структурах, уверена топ-менеджер En+ Group. «В современном мире монолитная структура просто неконкурентна. Мы это хорошо понимаем», — отмечает Бахтина.

«От звонка до звонка»

Ирина Бахтина пришла в РУСАЛ из правительства республики Коми, а до этого она занимала руководящие позиции в международных компаниях Unilever и Philip Morris International. В первой царят европейские порядки, во второй – американские. «В Philip Morris культура была такова, что тебе приходилось конкурировать внутри. Когда вы набираете людей с чрезвычайно высокой самооценкой, с жесткими карьерными ориентирами – так и будет. Успех на американский манер – это идти по головам. Не хотела бы, чтобы подобное происходило в РУСАЛе», — говорит топ-менеджер.

По ее мнению, российскому бизнесу все же ближе европейские управленческие практики. «Там больше готовности к компромиссу. В советах директоров тише говорят и больше слушают. Есть понимание того, что справедливость носит социальный характер. В России тоже осознают, что общественное благо – первично. В этом плане европейцы нам ближе по духу», — считает она.

Границ между частной жизнью и работой Ирина Бахтина, по собственному признанию, не придерживается. В РУСАЛе многим топ-менеджерам приходится работать в режиме 24/7, и выдерживать такой темп не просто.

«Наверное, главное правило – не рассматривать свою работу как «корпоративное рабство». Это самый пагубный путь, который выбирают те, кто просто не видят большого смысла в своей деятельности. «Тянут лямку», высиживают «от звонка до звонка», предают какую-то свою совсем другую мечту. Силы, энергия находятся только тогда, когда ты искренне любишь свое дело. Другого секрета тут нет», — отвечает ESG-директор алюминиевого гиганта.

Не женское дело

Если позиции ESG-директоров нередко достаются женщинам, то в сфере управления корпоративными финансами до сих пор превалирует мужское начало. Елена Иванова, директор департамента En+ Group по рынкам капитала и финансовым продуктам, до этого продолжительное время проработавшая директором департамента корпоративных финансов в РУСАЛе — исключение из правил.

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«Я, пожалуй, никогда не ощущала на себе того, что принято называть «гендерными предрассудками». Надо понимать, что в своей работе я представляю сторону клиента. Я общаюсь с банками и от меня всегда исходит клиентский заказ. Поэтому с партнерами из банков как правило складывались и развивались доброжелательные отношения», — делится опытом Иванова.

По ее мнению, в профессии финансиста, несмотря на статистический перекос в сторону мужчин, как таковая гендерная специфика отсутствует. «Я думаю, что здесь почти все зависит от личных качеств. Но пока на таких позициях больше мужчин. Дело в том, возможно, что существует некая устоявшаяся модель, которой все почему-то придерживаются. Мы видим, что она не вполне верна хотя бы на примере профессии бухгалтера. Женщин на таких должностях намного больше. А вот когда дело касается корпоративных финансов и привлечения кредитов – получается почему-то другая история», — говорит финансист.

В числе качеств, необходимых для работы в корпоративных финансах, Елена Иванова перечисляет коммуникабельность, стрессоустойчивость, многозадачность и умение находить компромисс. «Это базовый набор. Не менее важно умение находить общий язык с разными людьми и даже чувство юмора. Партнеры это очень ценят. Женщина-собеседник с чувством юмора – это всегда большой плюс», — рассказывает она.

По мнению Ивановой, в случае с бизнес-лидерами вопросы гендера отходят на второй план — в целом все решают одни и те же задачи, а лидера, независимо от пола, судят по результату. И если есть результат, вопросы гендера уже не играют роли, полагает она. При этом Елена Иванова признает, что подобный подход, возможно, сформировался у нее в силу профессиональной специфики.

«Так сложилось, что я в большей степени общалась с международной аудиторией. Может в силу этого у меня такая позиция. И до РУСАЛа я работала в международной компании. Там также царила культура, где и речи не могло быть о каком-то неравенстве. Это сыграло немаловажную роль в формировании моих представлений», — рассказывает финансист.

В то же время, по словам Ивановой, женщины зачастую гораздо больше готовы к многозадачности, чем мужчины. Женщина, которая серьезно работает и имеет семью, всегда должна найти правильный баланс (тот самый, о котором все говорят), чтобы находить время для качественного общения с семьей и детьми. И если это получается, приходит новый заряд энергии и желания работать и решать все новые и новые задачи, с уверенностью заключает она.

Долгосрочный эффект

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, работает в компаниях, основанных Олегом Дерипаской, уже почти 20 лет. Усталости от пребывания в одной бизнес-среде, по ее словам, нет ни малейшей.

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«Вся наша группа – это действующий постоянно вулкан страстей и изменений, который – в хорошем смысле – не дает тебе ни минуты покоя. Когда структура настолько динамична – в своих целях, проектах, в своем развитии – ты должен двигаться с компанией в унисон, у тебя появляется драйв. Плюс, это ощущение непрерывного роста – профессионального и личностного. Когда ты сравниваешь себя сегодняшнюю с собой пять или десять лет тому назад, ты видишь, какой колоссальный рывок ты сделала. Ты не стоишь на месте, развиваешься. Это важно», — говорит Курочкина.

В сфере связей с общественностью традиционно доминируют женщины. Это совершенно не случайно, считает топ-менеджер. «Мужчины все-таки больше ориентированы на достижение быстрого результата. И если достижение результата – это в определенной степени марафон с множеством препятствий и неожиданностей, у мужчин наступает разочарование. Это во многом охлаждает их пыл, лишает возможности сконцентрироваться и найти решение в изменившейся ситуации, — считает топ-менеджер.

При этом в PR, по словам Курочкиной, не следует ориентироваться на сиюминутный результат: эта профессия связана с построением и управлением репутацией, а репутация выстраивается годами, по кирпичику. «Именно поэтому, каждый раз, задумываясь о достижении определенного результата, ты оцениваешь его с точки зрения долгосрочного эффекта. У женщин это получается чуть лучше», — делится мнением она.

Говоря о первых годах в компании, Вера Курочкина признается, что интеграция в «крепкий мужской коллектив» не была безоблачной. Однако «барьеры на вход» удалось преодолеть довольно быстро. «Отличительная черта мужских коллективов – это понятные правила игры. Все четко, рационально и без эмоций. Это облегчает процедуру адаптации и задает правила, частью которых ты становишься, — говорит она. — Когда ты имеешь дело с профессионалами, ты всегда найдешь общий язык, всегда найдешь компромисс – даже в самой сложной ситуации».

Важным конкурентным преимуществом женщины-лидера топ-менеджер считает гибкость. «Гибкость, терпение и умение находить компромиссы – это что-то сродни китайской мудрости. Ты должен найти подходящий момент для решения подходящего вопроса, чувствовать нюансы и правильно – в хорошем смысле – на них играть. Такова, на мой взгляд, совокупность принципов, лежащих в основе женской мудрости. Она, в отличие от мужской, связана с поиском стратегий «win-win». Мне кажется, что сейчас именно такие стратегии наиболее выигрышны», — отмечает вице-президент компании.

Рабочий процесс, по мнению Курочкиной, не должен срастаться с личной жизнью, иначе неминуемо выгорание: «Важно переключаться. Ведь возможность переключения дает шанс смотреть на рабочие процессы свежим и сфокусированным взглядом. Плюс нужна эмоциональная, а порой и эстетическая подпитка. Если не отвлекаться, рано или поздно возникнет ощущение эмоциональной усталости. Для большинства профессий, особенно связанных с креативом и созданием смыслов, это фатально».

Секрет успеха топ-менеджер формулирует достаточно просто: «Успех в любом деле начинается с понимания себя, своих целей, ну и конечно любви к себе. Без этого трудно быть успешным. Ведь всем нам хочется не преодолевать себя ежедневно для достижения результата, а творить, создавать, используя свои знания, интеллект, эмоции. И получать при этом профессиональное и личностное удовлетворение. Что для этого нужно? На мой взгляд, внимание к себе. Оно у каждого носит свой формат. Проводить время с близкими, не забывать о хобби, читать хорошие книги, слушать лекции умных людей, путешествовать, общаться. Ну и конечно спорт. Без баланса между профессиональным и личным, гармонии достичь сложно. Это правило касается всех – как мужчин, так и женщин».