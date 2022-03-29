Малый и средний бизнес Китая собирается заполнить «пустоту на российском рынке»

Уход западных брендов из России стал возможностью для китайских компаний расширить свой бизнес на север, пишет пресса КНР. Кризисом пользуются поставщики автозапчастей и продуктов питания. Для госкомпаний и банков ситуация менее однозначна – они не хотят нарушать введенные США и Европой санкции. К примеру, вряд ли китайские банки будут охотно открывать для россиян мультивалютные счета.

«Пустота», возникшая на российском рынке из-за массового исхода западных брендов и компаний, открыла новые возможности для китайских предпринимателей. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«От автомобильных запчастей до продуктов питания и бытовых чистящих средств — небольшие частные фирмы в Китае ищут способы извлечь выгоду из «пустоты», — говорится в статье.

К примеру, предпринимательница Ли Дан, которая до санкций продавала автомобильные запчасти для российских машин, решила расширить производство и поставлять детали для американских и европейских автомобилей.

«Те дилеры, которые напрямую импортируют автомобили или запчасти с рынка США или ЕС, отныне должны будут искать более стабильное сотрудничество с Китаем из-за санкций», — заявила Ли.

Новые возможности также видят для себя бизнесмены, торгующие в России продовольствием и алкоголем из Китая.

Китайский посол в Москве уже призвал предпринимателей из КНР «пользоваться возможностями» и заполнять «пустоту на российском рынке». Однако перспективы для государственных компаний и банков «немного туманнее», отмечается в материале.

«В сложной геополитической ситуации крупные корпорации сталкиваются с множеством трудностей или даже отключений в платежных цепочках и цепочках поставок», — сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй во время встречи с представителями местного бизнеса в начале этого месяца.

Он добавил, что первоочередную роль играют именно предприятия малого и среднего бизнеса.

Ван Чуаньбао, президент московского китайского землячества, также сообщил, что «китайским торговцам необходимо тщательно обдумать, как заполнить возникшие отраслевые дыры и обеспечить себе место на российском рынке».

«Мы будем активно помогать новым китайским компаниям в изучении и сотрудничестве с российским рынком, а также изучать способы работы с российскими компаниями в рамках стратегического развития «Один пояс, один путь», — добавил Ван.

На бизнес из КНР негативно повлияло снижение курса рубля и рост инфляции – по сообщению SCMP, «на целых 30%». Изменения российской валюты повысили ставки по кредитам для работающих с Россией китайских предпринимателей, а россияне, которые работают в китайских компаниях, начали требовать увеличения заработной платы.

Экономист Бо Чжуан заявил SCMP, что в ближайшие годы российско-китайская торговля существенно вырастет в объемах. Тем не менее, уход западных брендов открывает окно возможностей только для малого и среднего китайского бизнеса.

Госкорпорации КНР и банки будут бояться нарушить западные санкции, полагает Бо Чжуан.

«Китайские компании в некоторых нишевых секторах особенно выиграют от ухода ЕС и США с российских рынков, таких как автозапчасти, продукты питания, медицинские товары и компоненты инфраструктуры», — отметил он.

Китай также пообещал продолжать вести дела с Россией в рамках стратегического партнерства, которое «не имеет границ». Однако Запад требует от КНР занять четкую позицию в отношении России.

«Любой китайский банк, ведущий международный бизнес, будет неохотно одобрять заявки на открытие счетов от россиян, особенно на мультивалютные счета. Возможно, некоторые небольшие банки, работающие только внутри страны, могли бы найти обходной путь в качестве «специализированных» банков, работающих с Россией», — сказал Бо Чжуан.

Поэтому скорее всего крупные китайские компании будут «работать за кулисами». «В целом, мы все еще находимся на ранней стадии разработки совместных проектов, и в ближайшей перспективе не произойдет ничего принципиально нового», — добавил эксперт.

Газета также напоминает, что именно Китай остается крупнейшим китайским партнером России уже 12 лет подряд, а двусторонний товарооборот между двумя странами в 2021 году превысил $147 млрд, что на 35,9% больше, чем в 2020 году (по данным минторга КНР).