«Серьезный удар для Германии»: откажется ли ФРГ от российского газа к 2025 году

Планы главы концерна E.ON Леонарда Бирнбаума об отказе от российского газа к 2025 году могут столкнуться с суровой реальностью. В настоящее время «Газпром» доминирует на немецком энергорынке, покрывая 40-50% потребностей страны в природном газе, утверждают эксперты. Заменить трубопроводный газ возможно только с помощью СПГ из Катара и США, но за каждую тысячу кубов придется доплачивать $200-300. А постройка топливных терминалов обойдется бюджету ФРГ еще в €8-10 млрд.

Амбициозные планы E.ON

Глава немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявил о возможности полного отказа страны от российского газа уже к 2025 году. За это время ФРГ сможет найти альтернативных сырьевых поставщиков, предположил он.

Однако Бирнбаум подчеркнул, что что без импорта газа из России немецкая экономика понесет «огромный ущерб, которого следует избегать, если это возможно». В противном случае возникнет риск дефицита компонентов в различных отраслях промышленности, например, в машиностроении.

О необходимости ослабления газовой зависимости Германии от России господин Бирнбаум заявлял и ранее. 16 марта глава E.ON рассказал о прекращении закупки концерном новых объемов сырья у торговых компаний «Газпрома».

Все надежды на Катар и США

Ослабить зависимость Германии от трубопроводного российского газа возможно только с помощью увеличения поставок сжиженного природного топлива (СПГ) из Катара и США. Однако для этого ФРГ в ближайшие годы придется построить несколько крупных СПГ-терминалов (сейчас у страны нет ни одного).

На реализацию такого проекта Берлину потребуется €8-10 млрд, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

На этом фоне все разговоры о договоренностях США и ЕС о поставках не менее 15 млрд кубов в виде СПГ в 2022 году не принесут особой пользы Германии, предположил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Заявления президента США Джо Байдена носят чисто декларативный характер. У него нет рычагов давления на сотни частных американских производителей СПГ. Готовы ли ЕС и Германия доплачивать Штатам по $200-300 за каждую тысячу кубов топлива — большой вопрос», — резюмировал аналитик. Шольц: Германия может стать независимой от российской нефти в 2022 году Германия надеется, что перестанет зависеть от импорта угля и нефти из России до конца года... 28 марта 13:30

На Катар Германии также рассчитывать не стоит, уточнил Кондратьев.

Поставлять Европе дополнительные 16-17 млрд кубов в виде СПГ Доха сможет только после 2026-2027 годов, когда там вырастут производственные мощности.

Газовые узы России и Германии

Германия является для «Газпрома» ключевым покупателем в ЕС. Россия обеспечивает порядка 40-50% потребностей ФРГ в природном сырье, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«В 2021 году из в Германию по газопроводам «Северный поток» и «Ямал — Европа» поступило более 80 млрд кубометров газа. Это более половины всех поставок из России в ЕС», — отметил эксперт.

Он добавил, что из-за статуса одного из крупнейших европейских газовых хабов часть этого объема была транспортирована в другие европейские страны. Однако прямые поставки российского газа в ФРГ все равно занимают доминирующие позиции. «Нужны 100 энергоблоков и €1 трлн». Сможет ли Европа заменить российский газ атомной энергией В ближайшие 10-15 лет Европа не сможет заместить импорт российских энергоносителей увеличением атомной... 25 марта 16:09

С мнением Гривача согласился Правосудов. По его словам, резкие высказывания Бирнбаума в большей степени вызваны изменением стратегического курса развития концерна E.ON, чем экономической целесообразностью.

«В 2013 году немецкий монополист Ruhrgas AG разделился на две фирмы — E.ON и Uniper. Первая со временем полностью переключилась на развитие «зеленой» энергетики, передав второй ответственность за газовые контракты с Россией», — объяснил аналитик.

По этой причине вся история с жесткой риторикой господина Бирнбаума — исключительно про «выбивание дополнительных миллиардов евро от правительства ФРГ». На эти средства E.ON мог бы построить крупные солнечные и ветреные станции, заключил Правосудов.

Лихорадочные поиски газовой альтернативы

За последние 10 лет власти Евросоюза кардинально изменили внутренний энергетический рынок, сделав акцент на максимальную либерализацию. В итоге большая часть газовых контрактов перешла с нефтяной на спотовую привязку, отметил Правосудов.

«Заключение новых газовых контрактов с нефтяной привязкой позволило бы европейцам сейчас получать сырье со скидкой 20-30% по сравнению с биржевыми ценами. Российский газ тогда бы в среднем стоил не $800 за тысячу кубов, а уже $500-600», — подчеркнул эксперт.

С ним согласился Гривач. По его словам, энергетическая стратегия ЕС в итоге привела к «лихорадочным поискам газовой альтернативы России». Через несколько лет альтернативы могут появиться, но для этого нужны миллиардные инвестиции в инфраструктуру.

«Уже в ближайшие годы произойдет значительное подорожание энергии для Германии, если брать средний рынок последних лет, а не безумную ситуацию последних семи-восьми месяцев. Это будет серьезный удар по карману немцев и по их энергобезопасности», — заключил Гривач.

Если кризисная ситуация не изменится в ближайшие годы, рядовые граждане западноевропейских стран продолжат платить за электроэнергию порядка €200-300 за МВтч, резюмировал Кондратьев.