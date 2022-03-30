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Бизнес

«Представитель IQOS сказал, что поставок в Россию не будет»

Защитники прав потребителей допустили легализацию контрафактного табака в России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Системы нагревания табака IQOS могут пропасть с российского рынка, рассказали «Газете.Ru» в одной из точек табачной сети «Табакерия». В самой компании IQOS заявили, что производство идет в обычном режиме. Другие продавцы заявили, что ждут подорожания IQOS в ближайшие дни, не до конца понятна и судьба стиков для них. Эксперт сообщил, что в России могут пересмотреть само понятие контрафакта, поэтому станут доступны казахстанские стики, которые сейчас завозят в Россию нелегально.

Поставки устройств по нагреву табака марки IQOS в Россию в ближайшее время могут прекратиться. Об этом «Газете.Ru» сообщили в одном из магазинов табачной сети «Табакерия».

«Нас, продавцов, предупредили. Неделю назад к нам приходил торговый представитель IQOS. Он сказал, что поставок в Россию больше не будет. Но в целом не пропадем – есть китайские и корейские системы нагревания табака. У них же есть стики», — отметила продавец торговой точки.

О возможном дефиците этих систем нагревания табака на российском рынке «Газете.Ru» сообщил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

«Дефицит IQOS на рынке возможен. Но это не предмет первой необходимости, и поэтому серьезных последствий для россиян не будет. У курильщиков IQOS будет альтернатива. Пользователи найдут аналоги систем нагревания табака – например, китайские, — и стики. И есть традиционные сигареты», — указал Шапкин.

Цены вырастут с 1 апреля

В то же время в самой компании IQOS заявили, что не планируют прекращать поставки систем нагревания. «В настоящее время производство работает в обычном режиме, мы не ожидаем никаких перебоев с поставками стиков и устройств в магазины», — заявила представитель IQOS в беседе с «Газетой.Ru».

В онлайн-магазинах, в том числе в Ozon, сообщили «Газете.Ru», что им пока не поступали сообщения о прекращении поставок IQOS, перебоев с ними тоже пока нет.

«Но цена с 1 апреля поднимется на устройства. Стики уже подорожали на 10 рублей. Поэтому если хотите выгодно приобрести систему нагревания или стики, сейчас самое время», — отметили в онлайн-магазине Mr Lexx.

Компания British American Tobacco (производит системы нагревания табака и стики Glo) ранее заявила об уходе с российского рынка: системы нагревания и стики больше не поставляются.

«Перейдем на казахстанские стики»

Сотрудник «Табакерии» сообщила «Газете.Ru», что судьба стиков от IQOS неизвестна. Их производит «Филипп Моррис Ижора», завод Phillip Morris. Компания сократила производство и инвестиции в России. В компании Phillip Morris на звонки и запрос «Газеты.Ru» не ответили.

По словам Шапкина, не исключено, что пользователи перейдут на казахстанские стики, которые без акциза ввозятся в Россию.

«Само понятие контрафакта в ближайшее время может быть пересмотрено. Те вещи, которые сейчас считаются контрафактными, таковыми считаться не будут. Депутаты предлагают пересмотреть отношение по праву правообладания. И это касается и контрафакта», — указал Шапкин.

«Благодаря китайцам и корейцам не пропадем», — заверил сотрудник «Табакерии». Продавец уточнила, что в действующих устройствах IQOS можно использовать стики разных азиатских производителей.

По информации сайта StickSmoker, в первую очередь речь идет о стиках китайских и корейских компаний Fiit, Healcier, Ccobato, Genmist. Что касается систем нагревания, есть китайские и корейские аналоги трех поколений, отмечается на ресурсе.

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