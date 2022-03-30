В России разрешили параллельный импорт. Это позволит обойти санкции

В России разрешен параллельный импорт, документ подписал премьер Михаил Мишустин. Цель этого механизма – удовлетворение спроса на товары «с результатами интеллектуальной деятельности», которые нельзя было продать в РФ без разрешения правообладателя. Теперь же такие товары — к примеру, технику и электронику — разрешат продавать, не спрашивая разрешения.

Параллельный импорт в России разрешен для отдельных видов продукции, связанной с интеллектуальной деятельностью, объяснил премьер-министр Михаил Мишустин. Как сообщает ТАСС, перечень этих товаров определит Минпромторг – по предложениям отраслевых ведомств.

«Цель механизма [параллельного импорта] — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», — пояснил Мишустин.

Премьер напомнил, что ранее был принят закон, благодаря которому правительство РФ получило право определять перечень продукции, на которую распространяется «фактически международный принцип исчерпания прав на товарный знак».

Мишустин добавил, что параллельный импорт позволит гарантировать поставки в Россию товаров «в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков».

В пресс-службе правительства РФ отметили, что параллельный импорт позволит «обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них».

По сути, новое постановление кабмина разрешает ввозить в Россию оригинальные товары, произведенные за границей, без согласия на то правообладателей. Эти товары будут проходить через таможню и контроль, на них будет распространяться гарантия производителя.

Среди минусов параллельного импорта противники этой идеи обычно указывают возможное ослабление контроля за качеством продукции, возможности для недобросовестной конкуренции и снижение качества сервиса и гарантий.

По сути, параллельный импорт открывает в России широкие возможности для «параллельного рынка». Распространяться мера правительства может на автомобили, лекарства, швейцарские часы, видеоигры, мобильные телефоны, компьютеры. ФАС ждет, что эта мера позволит снизить цены.

«Норма [о запрете параллельного импорта] использовалась крупными международными компаниями, чтобы разрешать ввоз товара одним импортерам и препятствовать другим без объективных оснований, что приводит к ограничению конкуренции и монополизации рынка, позволяет официальным импортерам манипулировать ценой и ассортиментом», — заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Легализовать параллельный импорт (часто называемый также «серым») еще в 2018 году предлагала ФАС. Поправки в Гражданский кодекс просил тогда подготовить премьер Дмитрий Медведев. Ранее серый импорт был в России запрещен, но в 2018-м Конституционный суд признал эту практику законной.

В тех поправках параллельный импорт разрешался в четырех случаях: если товары недоступны в России, если их не хватает, если цены на них завышаются или если их качество отличается от аналогов. КС отменил «интеллектуальную кабалу» Западу на $20 млрд в год Конституционный суд РФ своим решением во вторник легализовал параллельный импорт. Фактически было аннулировано... 13 февраля 13:59

В правительстве РФ в 2020 году говорили, что введение параллельного импорта для отдельных категорий товаров поможет бороться с некачественной локализованной продукцией на российском рынке.

Вице-премьер Алексей Оверчук тогда поручил разработать механизмы контроля и сравнения продукции. Поскольку производители из-за рубежа, ввозя в страны Евросоюза и Россию товары под одним и тем же брендом, могут делать их разными по качеству – в зависимости от платежеспособности рынка.

Таким образом, разрешение параллельного импорта позволило бы неофициальным импортерам поставлять в страну более дорогие, но более качественные товары, вынуждая производителя не экономить.

В 2019 и 2020 году штрафы и предупреждения от ФАС за «двойные стандарты» получили компания-производитель стирального порошка Persil — Henkel — и шоколадная компания Lindt. Их продукция в России отличалась по качеству от европейской.

В 2018 году страны ЕАЭС отказались от идеи легализации параллельного импорта в пользу «гибридного» режима — разрешения ввоза товаров без согласия правообладателя не повсеместно в ЕАЭС, а в отдельных странах и на отдельные позиции товарной номенклатуры. По данным газеты «Коммерсантъ», страны ЕАЭС сейчас готовы поддержать решение России.