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Бизнес

Кризис здравого смысла: санкции против «Русала» ударят по всей отрасли

Австралия заявила о запрете экспорта в Россию глинозема и алюминиевых руд

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Мировой рынок алюминия, существовавший в последние годы в условиях дефицита, ждет тотальная перенастройка. 20 марта МИД Австралии объявило о введении немедленного запрета на экспорт глинозема и алюминиевых руд, в том числе бокситов, в Россию. В первую очередь австралийское эмбарго было нацелено на удар по российскому алюминиевому гиганту «Русалу», однако, оно способно вызвать негативную цепную реакцию и в конечном итоге станет головной болью для всей отрасли. В настоящее время руководство компании оценивает влияние вышеперечисленных мер и анализирует возможные последствия изменяющихся и неопределенных микро- и макроэкономических условий на будущее финансовое положение и результаты деятельности Компании в 2022 году. О том, почему санкции тянут за собой в пропасть их же инициаторов, попыталась разобраться «Газета.Ru».

Австралийским компаниям запрещены поставки в Россию глинозема, алюминиевых руд и бокситов, сообщило министерство иностранных дел Австралии. Целью санкций является ограничение производства алюминия российскими компаниями, в первую очередь «Русалом». В ведомстве заявили, что потребности России в глиноземе на 20% обеспечиваются поставками из Австралии, и данная мера оставит РФ без одного из ключевых элементов российского экспорта.

Санкции Австралии имеют под собой главную цель — нанести вред российской экономике и показать США свою лояльность, говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Австралия действует в общем ключе с политикой, проводимой Соединенными Штатами, которые пытаются любыми способами заставить РФ отказаться от проведения специальной военной операции на Украине только потому, что в Вашингтоне считают ее зоной своих стратегических интересов. Правительство Австралии решило продемонстрировать, что оно является союзником США, и ввело абсурдный запрет», — отмечает эксперт.

Складывается странная ситуация: «Русал» владеет 20% уставного капитала австралийского глиноземного комбината Queensland Alumina Limited и в соответствии с этой долей вывозит определенное количество глинозема (примерно 800 тыс. тонн в год). «Получается, «Русал» не имеет права экспортировать в Россию свою же собственную продукцию. Примера в международном праве, который оправдывал бы такой запрет, просто нет», — комментирует Леонид Хазанов.

Напомним, «Русал» приобрел 20% акций Queensland Alumina за 401 миллион долларов еще в 2005 году. Остальная доля предприятия принадлежит транснациональной горно-металлургической компании Rio Tinto Group, которая на волне антироссийских санкций заявила о готовности прекратить свои коммерческие связи с компаниями из РФ.

По сути политика взяла вверх над экономической целесообразностью и поставила крест на без малого двадцатилетнем сотрудничестве «Русала» с австралийскими партнерами. Стоит отметить, что практически все активы «Русала» за рубежом – это сырье, которого просто нет в России в должном объеме для обеспечения загрузки алюминиевых заводов. В России добывается всего около 30% сырья, поэтому приостановка работы завода в Николаеве, запрет на экспорт в Австралии лишают компанию 40% сырья. Такую дыру будет очень сложно закрыть, так как рынок дефицитен, а заказы на поставки на 2022 год давно сформированы.

Санкционный гнет

«Русал» всегда делал выбор в пользу своей транснациональной структуры с активами и представительствами по всему миру еще 20 лет назад. За годы его руководства компания построила торговые и производственные связи с иностранными партнерами. В той же Австралии «Русал» работал почти двадцать лет, обеспечивая Queensland Alumina объемами производства и рабочими местами.

«Русал» ранее уже переживал непростые времена, обусловленные внешними вызовами. Это касается и кризисов в 2008-2010 годах когда резко обвалились цены на металл. Тогда именно обеспеченность собственным сырьем, ставку на что и делала Дерипаска, позволила компании выстоять и сохранить заводы в России от остановки. В 2014–2016 годах в Западной Африке, где присутствует компания Дерипаски, произошла вспышка лихорадки Эбола. «Русал» вложил 12-13 млн долларов в борьбу с эпидемией, инвестировав более 10 млн долларов в строительство Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии. В апреле 2018 года Федеральный окружной суд по округу Колумбия США ввел санкции против основателя «Русала» Олега Дерипаски. Однако бизнесмен еще в 2018 году покинул должность президента в подконтрольному ему «Русалу» и дистанцировался от управления, чтобы смягчить санкционное давление на компанию.

Государственный переворот в Гвинее и эскалации политической нестабильности в 2021 году грозили компании потерей трети всего производства. Но запас прочности, который был заложен при создании компании, позволил «Русалу» преодолевать внешние сложности.

С одной стороны, «Русалу» не привыкать работать в условиях санкционного давления: компания пережила несколько волн различного рода ограничений, сдерживающих органическое развитие бизнеса алюминиевого гиганта. С другой – многочисленные санкции в отношении России, наложенные за последний месяц, подрывают всю выстроенную за два десятилетия международную структуру компании, которая раньше обеспечивала относительную стабильность при кризисах. С таким давлением и ограничениями «Русал» еще не сталкивался, и какими потерями выйдет из сложившейся ситуации предсказать невозможно.

Эффект бумеранга

Несмотря на то, что «Русал», очевидно, ищет выход из сложившейся ситуации, санкции Запада будут болезненны для компании, а значит и для сотен тысяч людей, которые зависят от компании и связаны с ее производственными процессами. Однако если объемы производства алюминия на российских заводах упадут, то ни глобальный рынок в целом, ни европейский, ни американский рынки к этому не будут готовы.

«В Европе и США выпуск первичного алюминия не покрывает потребности стран. Казалось бы, там есть свои производители. Но они не могут удовлетворить спрос. Недостающие объемы импортируются, и вариантов для ввоза только два — Россия и Китай. Но китайские компании ни в США, ни в Европе видеть не хотят, потому что понимают, что если они войдут на рынок, то сделают все, чтобы задушить местных производителей алюминия», — объясняет Леонид Хазанов.

Поэтому если «Русал» снижает производство, это по цепочке приведет к тому, что поднимутся цены на алюминий и вырастет стоимость продукции из алюминия. При этом цены на товарных рынках и сейчас достаточно высоки. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 28 марта цена на алюминий выросла на 0,25% и составила 3614 долларов.

«Я таких цен не помню с 2008 года и ожидаю, что они могут превысить 4-5 тыс. долларов за тонну», — прогнозирует Хазанов.

По его словам, рыночная конъюнктура приведет к подорожанию многих товаров, от автомобилей до упаковки и электротехники. «В условиях роста цен часть потребителей просто не сможет их покупать. Опустить цены на алюминиевую продукцию ни европейские, ни американские производители тоже не смогут. Дальше может начаться падение загрузки предприятий и увольнения сотрудников. Выглядит как апокалиптический сценарий, но он, к сожалению, реален в тех реалиях, которые сложились на мировом рынке в условиях искусственно создаваемого перекоса», — отметил эксперт.

Начать ощущать негативные явления крупнейшие мировые экономики и отрасль в целом могут уже в ближайшие месяцы. Очевидно, что потери понесет и «Русал». 30 марта компания опубликовала итоги работы за 2021 год, в которых важны не сами результаты, т.к. они, по сути, уже не релевантны, а сухие оценки текущей ситуации. В связи с растущей геополитической напряженностью с февраля 2022 года наблюдается значительный рост волатильности на рынках ценных бумаг и валютных рынках, а также резкое снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что эти события повлияют на деятельность российских предприятий в различных отраслях экономики. Количественный эффект этих событий на данный момент не может быть точно оценен», — отмечается в релизе компании.

Кроме того, «Русал » признает, что возможно столкнется с трудностями при поставках зарубежного оборудования, а нестабильность на финансовых рынках может негативно сказаться на финансовых результатах компании.

При многомиллиардной социальной нагрузке, которую предприятия «Русала» несут в регионах, многочисленных планах по модернизации и экологической перестройке производственных мощностей, на которую требуются миллиарды долларов, возникают логичные вопросы, сможет ли компания не только сохранить производства, но и выполнять все эти обязательства, если сохранится санкционный гнет? Ответа на эти вопросы нет.

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