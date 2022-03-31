Рубль укрепляется, а цены не снижаются. Почему так происходит?

Курс доллара снижается на протяжении последних четырех дней. Рубль отыграл значительную часть падения, которое произошло после начала военной спецоперации на Украине. Сразу после начала падения рубля цены на многие товары увеличились на 50-60%, а в последующие дни продолжили расти. Но сейчас обратного эффекта не наблюдается. «Газета.Ru» спросила экспертов, почему так происходит и отразится ли укрепление рубля на стоимости повседневных товаров – продуктов, бытовой техники и электроники.

Одним из последствий начала военной спецоперации на Украине и почти сразу введенных антироссийских санкций стало подорожание множества товаров на рынке. Уже 25 февраля на фоне слабеющего к доллару и евро рубля многие торговые сети начали повышать цены. Например, магазин электроники DNS объявил о росте цен на 30%. Многие эксперты сообщали, что решение носило спекулятивный характер. Позже руководство сети вызывали в ФАС. Однако ценники в магазинах продолжали расти — это касалось и продуктов питания, и предметов первой необходимости.

Но сейчас рубль взял курс на укрепление — его стоимость относительно американской и европейской валют растет уже несколько дней подряд. На 15.00 мск доллар торговался по 83,6 руб. на пиках просадки российская валюта опускалась до 120 по отношению к доллару. Однако цены в магазинах падать не торопятся.

Почему цены не падают — мнение экономистов

Само по себе снижение курса доллара по отношению к рублю – это позитивный сигнал, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, на стоимость рубля влияет переговорный процесс между Россией и Украиной, а также решение российских властей перевести расчеты за газ на рубли.

Снижение курса доллара может сыграть какую-то позитивную роль, но цены все равно будут расти, отметил Остапкович. Сейчас есть большая экономическая неопределенность. Никто не понимает, как дальше будет развиваться ситуация, что будет с поставками, как будут проводиться расчеты. Снижение курса доллара пока какой-то фундаментальной роли в ценообразовании не играет, подчеркнул эксперт.

Серьезных причин для снижения цен в рознице сейчас нет, также считает экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода. Инфляция бьет рекорды, и «в лучшем случае» по итогам первого квартала цены на продовольственные товары вырастут на 12-15%, заявил он «Газете.Ru». Говорить о возможном позитивном влиянии на цены в этот период можно лишь «очень осторожно».

Однако он добавил, что ценообразование в рознице – это очень «непрозрачная тема», и наценки на один и тот же товар могут различаться «в разы».

Тем не менее, сейчас есть основания для того, чтобы ожидать прогресса в денежно-кредитной политике и переходу к «эпохе сильного рубля», полагает Лобода. По его мнению, если изменение курса рубля в пределах года составит плюс-минус 2,5-3%, и российскую валюту будут использовать как средство сбережения граждане и инвесторы (в частности, в случае успехов цифрового рубля), то все это будет сильнее давить на розничные цены.

Надежда есть?

Цены на бытовую технику и электронику в ближайшее время могут снизиться, рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, тенденция началась еще до укрепления рубля. Дело в том, что на основную часть техники были выставлены «заградительные» цены: рост мог составлять «от 30% до 300%». Здесь было два варианта: если кому-то очень нужен товар прямо сейчас, то он и так его возьмет, если нет — люди просто не будут его покупать. Продажи в итоге резко упали.

«И на этой неделе это хорошо видно, потому что розница ежедневно снижает цены. По чуть-чуть, понемногу, но цены пересматриваются во всей рознице», – рассказал Муртазин.

Курс сейчас стал более-менее приходить в норму, хотя он пока «искусственно определяемый», отметил он. По словам эксперта, больших проблем для импортеров здесь сейчас нет, они уже могут ввозить товары вне зависимости от валютных скачков. Есть дефицит некоторых товаров, но это решаемо, утверждает Эльдар Муртазин.

Логистика будет постепенно налаживаться, но «на ценах на полках это не скажется сразу моментально». Некоторые, например, покупали товары по курсу 120-130 руб. и им этот товар нужно продать. Сейчас наблюдается очень большой разброс цен: кто-то продает товар условно за 80 руб., а кто-то за 150 руб. Но если ситуация будет более-менее стабильная, то все это сойдет на нет к середине мая, считает Муртазин.

«Скорее всего, нервозность на рынке останется, но цены будет выглядеть таким образом: курс биржи +5-10%, которые сверху закладываются в стоимость товара. То есть это будет более-менее комфортно для всех, включая покупателей. И я думаю, что рынок снова начнет оживать», – заключил аналитик.

Крупные ритейлеры подтвердили «Газете.Ru», что цены меняются. В пресс-службе «Ситилинка» сообщили, что на прошлой неделе они снизили цены до 20% на более 2 тыс. моделей ноутбуков – на фоне ситуации с курсом валют. Пересматривалась и стоимость видеокарт, компьютеров, моноблоков, планшетов и др. В «М-Видео--Эльдорадо» отметили, что цены пересматриваются, но пока еще не все партнеры «демонстрируют мгновенную реакцию»: часть поставок еще не возобновилась, часть товаров закупалась по курсу середины марта. На «существенную» часть товаров сейчас возвращаются цены января-февраля через прямые скидки, а на какие-то товары цены вообще не повышали, добавили в пресс-службе.

В Wildberries также отмечают уменьшение стоимости товаров. Продавцы снизили цены на отдельные модели ноутбуков на 30%, мониторы – на 40%, МФУ – на 24%, системные блоки и моноблоки – на 30%, смартфоны – на 20% (в том числе, на iPhone 13). Начала дешеветь и некоторая бытовая техника: варочные панели – на 22%, стиральные машины — на 20%, холодильники – на 15%. Также на 30% снизилась стоимость некоторых моделей телевизоров. Цены на бумагу для оргтехники в некоторых случаях уменьшились до 30%.

Как на цены будет влиять дефицит и проблемы с логистикой

Главное сейчас – какой будет спрос на товары, и будет ли дефицит, считает Остапкович из НИУ ВШЭ. Если каких-то продуктов будет на рынке достаточно, то и причин для повышения цен не будет. А вот если какой-то товар будет в дефиците, то его стоимость вырастет.

Некоторые продукты, возможно, придется покупать через третьи страны: например, привозить «айфоны» из Казахстана из-за санкций. Какие-то товары придется завозить из других государств – если условное Марокко решит больше не поставлять нам мандарины, а Эквадор – бананы, добавил Остапкович.

«Товары будут. Но за счет вот этих «плеч» они будут просто дороже и более дефицитными. Машины же, например, не исчезнут – их будут перегонять сюда как во времена ранней России или СССР и продавать в два раза дороже», – пояснил он.

Поставщикам придется придумывать новые схемы, логистические маршруты, что приведет к повышению цен. При этом проблемы с логистикой есть и сейчас: перевозки обходятся дорого, сроки поставок увеличиваются. Из техники, например, в первую очередь страдают объемные весовые товары – холодильники, стиральные машины, плиты, рассказал Муртазин. А это товары, которые нужны в первую очередь людям, которым нужно заехать в квартиру. Их будут покупать даже по высокой цене.

«Поэтому дефицит этих товаров рассосется позже остального. Я думаю, что это будет уже вторая половина лета – начало августа, может быть конец. Поменяются марки, но тем не менее это рассосется, и цены вернутся к норме», – заключил эксперт.