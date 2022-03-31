«Голый прагматизм». США пересмотрели план по «разрушению» экономики России

Минфин США уточнил правила ввоза в страну ряда российских товаров, включая продукты питания и медикаменты. По мнению экспертов, такой шаг неслучаен. Власти США хотят максимально сократить ущерб от импортных ограничений, снизив рекордную инфляцию. В то же время санкционное давление Вашингтона на Россию создает предпосылки для увеличения американского экспорта в Европу.

Важное уточнение

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выпустило новую генеральную лицензию, уточняющую правила ввоза в страну ряда российских товаров и условия экспорта американских товаров в Россию. Американцы ослабили санкции, которые, по словам президента США Джо Байдена, должны были «разрушить» российскую экономику.

Были сняты ограничения в отношении жизненно необходимых сельскохозяйственных продуктов. В антисанкционный список российских товаров вошли: органические и неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы. В списке выведенных из-под санкций товаров зафиксированы продукты питания, витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированная вода, живые животные и корма для них, медицинское оборудование и комплектующих для него. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт товаров из этих категорий. Для российских больниц и поликлиник также одобрили возможность обновления программного обеспечения для медицинской техники. Власти США также разрешили действия, связанные с «профилактикой, диагностикой или лечением COVID-19», включая исследования и клинические испытания. Под одобрение также попали любые иные исследования медицинского характера, если они были начаты до 24 марта 2022 года.

Двойная игра Вашингтона

Американское санкционное давление на Россию из-за военной спецоперации на Украине постепенно дает брешь. Под запретом по-прежнему остается одна из ключевых составляющих экспортных доходов Москвы — нефтепродукты. С другой стороны, США не хотят полностью закрывать «торговые двери» в отношениях с Россией, ведь санкции наносят ощутимый ущерб американской экономике, подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» экономист Татьяна Куликова.

«Для американцев военная спецоперация на Украине — это что-то далекое. Экономически страдать из-за Украины готовности в США гораздо меньше, чем в Европе. Поэтому Вашингтон может позволить себе санкционные послабления, а Брюссель — нет», — предположила она.

Рейтинг президента США во многом зависит не только от внутренних цен на энергоносители, но и от разгоняющейся инфляции. Куликова напомнила, что рост стоимости товаров в Штатах в феврале 2022 года достиг рекордных за более чем 40 лет значений, вплотную приблизившись к отметке 8%.

«Продолжая давить на Европу в вопросе ужесточения антироссийских санкций, США ведут двойную игру. В ЕС ситуация с инфляцией сейчас еще хуже, чем в Штатах. В Испании рост цен в марте составил 3% по сравнению с февралем, в Германии — больше 2%. Инфляция в Евросоюзе за весь 2021 год — 5%», — отметила Куликова.

Усиление инфляции в Европе вместе с сокращением импорта российских энергоносителей чревато для властей ЕС масштабным промышленным кризисом, заявил ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. Эта угроза позволила Вашингтону диктовать свои правила игры европейским союзникам. Как рублю удалось вырасти к доллару. И каким курс будет дальше Российский рубль, на прошлой неделе начавший восстанавливать позиции по отношению к доллару и... 29 марта 19:02

«Цель США — максимально ослабить экономические связи России и Европы. Недавние договоренности Вашингтона и Брюсселя на поставки порядка 15 млрд кубов сжиженного газа (СПГ) по более высоким ценам — яркое тому подтверждение. В дальнейшем это приведет к увеличению издержек производства ряда европейских товаров, что явно на руку Штатам», — резюмировал аналитик.

Данный фактор повлечет за собой уменьшение уровня конкурентоспособности продуктов ЕС в сравнении с американскими товарами. В итоге главным выгодополучателем в санкционном противостоянии Запада и России окажется Вашингтон, заключил Колганов.

Голый прагматизм и гуманный бизнес

В отличие от Европы, США могут позволить себе острые санкционные выпады в отношении России. В 2021 году товарооборот Вашингтона и Москвы (чуть меньше $35 млрд) оказался в 8 раз меньше объема торговых связей РФ с Европой ($282 млрд), подчеркнул Колганов.

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук Сергей Смирнов. По его словам, американское правительство не может допустить вслед за бензиновым кризисом масштабные проблемы и в агросекторе. Что делать, если вас увольняют из иностранной компании Некоторые крупные иностранные компании решили приостановить свою деятельность в России. Пока сотрудники... 26 марта 14:12

«Поведение властей Штатов — голый американский прагматизм. Они справились с критическими точками в отдельных отраслях экономики, сняв ряд ограничений по российским товарам.

В итоге поставки урана, минеральных удобрений сохранят работоспособность агросектора и атомной промышленности, а Байден получит дополнительную поддержку избирателей», — объяснил Смирнов.

По словам эксперта, своими действиями американские власти показывают, что они более гибкие игроки в геополитическом противостоянии с Россией, в то время как Европа продолжает придерживаться «красных линий» в давлении на Москву. А сохраняя запрет на поставки российских нефтепродуктов, Вашингтон скрыто подталкивает граждан к рационализации потребления энергоресурсов (бензина).

«Американцы не будут мерзнуть, они будут меньше использовать автомобили. Меньше выхлопных газов — больше заботы об экологии. Иными словами, Байден плавными шагами идет к той самой углеродной нейтральности, которой Вашингтон намерен добиться к 2035 году», — отметил Смирнов. «Момент истины для США». Кто поможет Евросоюзу снизить цены на бензин и еду Нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов ударило не только по рядовым американцам, но... 14 марта 21:31

В отличие от курса американских властей, бизнес США занял очень гуманную позицию по отношению к российским гражданам, добавил он. Американский холдинг Johnson & Johnson прекратил поставки средств личной гигиены, однако сохранил экспорт лекарств и медицинского оборудования.

«Американский бизнес ведет себя в России по-человечески. Компания делает все возможное для того, чтобы россияне не пострадали от нехватки лекарств. McDonald's продолжил выплачивать зарплату сотрудникам после закрытия точек в России. Речь идет о ежемесячных затратах до $50 млн. Многим нашим работодателям стоит поучиться у американцев высокому уровню социальной ответственности», — заключил Смирнов.