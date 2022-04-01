Россиянам пообещали офисную бумагу по старой цене, но «не ярко-белого цвета»

Российские заводы смогли решить проблему с дефицитом бумаги в стране, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Цены на офисную бумагу, по его словам, уже откатываются к уровню февраля-января. Правда, теперь в РФ будут выпускать бумагу бежевого, а не белого цвета. С другой стороны, такая бумага более экологична, отметил Евтухов.

Минпромторг признал, что российский рынок действительно столкнулся с дефицитом бумаги. По оценкам министерства, этот период длился примерно две-три недели в марте.

»[Дефицит] был связан с тем, что приостановил работу Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат», — пояснил Евтухов.

Для отбеливания бумаги комбинат закупал химикаты в Финляндии. На фоне санкций сырье перестало поступать в РФ. Один из рабочих завода рассказывал, что уже вечером 3 марта завод был вынужден приостановить производство бумаги формата А4 для крупнейших брендов Ballet и SvetoCopy. Сахарный сговор: ФАС выясняет, кто стоял за подорожанием «белого золота» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что крупнейший производитель сахара в России —... 29 марта 16:13

Светогорский комбинат занимает 40% рынка, поэтому нехватка его продукции оказалась весьма ощутимой. Теперь компания нашла других поставщиков химикатов в России, Индии и Китае. В связи с этим Евтухов заверил, что ситуация приходит в норму, нового дефицита бумаги в России не будет. Комбинат заявил, что уже исполняет почти 80% заказов.

Цены на офисную бумагу, как указал Евтухов, возвращаются к уровням января - февраля. Но теперь россиянам придется привыкнуть к не совсем обычному виду офисной бумаги.

«Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага», — пояснил Евтухов.

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Он добавил, что Минпромторг заметил рост цен на бумагу у перекупщиков в отдельных случаях более чем в 20 раз. Министерство обратилось в Генпрокуратуру. «Сейчас, насколько я знаю, проходит проверка этой ситуации», — резюмировал Евтухов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России.

Помимо Светогорского ЦБК с проблемами из-за разрыва цепочки поставок столкнулись и другие заводы. На фоне дефицита офисная бумага А4 в России резко выросла в цене, в среднем подорожав минимум в три раза. Так, пачка из 500 листов SvetoCopy в конце февраля продавалась на Wildberries по цене 388 рублей, а в конце марта стоила уже 1857 рублей. Бумага марок «Снегурочка» и Xerox аналогично стоила 385 и 345 рублей соответственно, а в конце марта поднялась до ценников 1744 рубля и 2920 рублей. Некоторые магазины начали вводить ограничения при продаже бумаги, например, отпуская не более пачки в одни руки. Минздрав готов закупать некоторые лекарства в случае их дефицита Министерство здравоохранения может начать закупки отдельных видов медицинских препаратов, по которым... 30 марта 23:13

Сейчас стоимость бумаги несколько упала, та же пачка SvetoCopy выставлена на продажу за 1271 рубль, «Снегурочка» — за 1261 рубль. При этом на Wildberries по-прежнему есть предложения купить одну пачку SvetoCopу, например, за 4 тысячи рублей.



Чтобы справиться с проблемой, Светогорский комбинат срочно перестроил производственные процессы и в конце марта начал выпускать бумагу из полубеленой целлюлозы: бежевого цвета вместо белого. Она получила название SvetoCopy ECO.

«Новая продукция обладает рядом положительных свойств. Например, за счет пониженной белизны бумаги SvetoCopy ECO ею комфортно пользоваться, так как человеческий глаз меньше устает, чем при высокой контрастности стандартной черно-белой печати», — заявил профессор, доктор технических наук Высшей школы технологии и энергетики СПб ГУПТД Эдуард Аким.

Он добавил, что по показателю «Белизна» новая бумага соответствует ГОСТу.

Бумага SvetoCopy Eco бежевого цвета уже появилась на OZON. В описании товара отмечается, что она имеет естественную белизну 60%, а у классической SvetoCopy этот показатель равен 96%. В то же время, продавец указал, что новая бумага менее прозрачна, а значит, лучше подходит для двусторонней печати. Производитель заявляет, что новая бумага может применяться в любых принтерах и копировальных аппаратах. Пачка бежевой бумаги на OZON стоит 790 рублей.