«Дефицит будут брать. С голоду никто не хочет умирать»

Во вторник президент РФ Владимир Путин выступил на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. По его словам, Россия может обеспечить на внутреннем рынке более низкие цены на продукты, чем в мире. Он также заявил, что в этом году предстоит внимательнее относиться к экспорту продовольствия за границу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия будет рачительнее относиться к экспорту продовольствия. Об этом заявил во вторник, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса. По его словам, Россия может обеспечить на внутреннем рынке более низкие цены на продукты, чем в мире. Судам РФ запретят заходить в порты ЕС. Что еще известно о пятом пакете санкций Запрет на импорт угля, закрытие портов для судов РФ, ограничение участия российских компаний... 05 апреля 18:15

Сельское хозяйство необходимо вывести на опережающие темпы роста — выше 3% в год, указал политик и добавил, что это «вполне реальные, обоснованные ориентиры».

Положение может ухудшиться

«Положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилось. Ошибки в экономической, энергетической, продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире еще два года назад», — цитирует Путина ТАСС.

Он констатировал, что в последние недели ситуация усугубляется: в отношении РФ вводятся новые санкции, поставки удобрений из России и Беларуси блокируются, а их производство на Западе сокращается — в том числе из-за высоких цен на газ. «Мы держались за мост, в который Россия уже не верила» Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ошибся в политике по отношению к России... 04 апреля 23:49

В будущем положение в мире может ухудшиться из-за нехватки удобрений и попыток развитых стран «перекупить, перетянуть на себя потоки продовольствия», которыми они «неизбежно обострят дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнут новые волны миграции и в целом загонят мировые цены на продукты питания еще выше», полагает Путин.

Внутренний рынок

«Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж, а именно — внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику», — отметил президент.

Ситуация в самой России, по его оценкам, не вызывает тревоги. «По основным группам продовольствия наш внутренний рынок полностью обеспечен собственным производством, а по некоторым товарам, например, подсолнечному маслу, зерну, мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком», — утверждает Путин. Власти Литвы допустили закрытие границы с Калининградской областью Литва обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр иностранных дел... 04 апреля 20:41

Он добавил, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.

Аграрная отрасль должна минимизировать негативные внешние эффекты для россиян и увеличить поставки на внутренний рынок качественных и доступных продуктов — это ключевая задача на 2022 год, сказал также Путин.

От поля до прилавка

Он также указал на необходимость сокращать зависимость от закупок за рубежом «по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка», в первую очередь — импортных семян и племенной продукции, витаминов и кормовых добавок, средств защиты растений.

«Здесь нужно поставить четкие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время», — заявил президент. Ужесточение санкций. Евросоюз обсудит введение эмбарго на российский газ Поставки энергоресурсов станут частью обсуждения на уровне ЕС относительно того, что еще возможно сделать... 04 апреля 07:05

Кроме того, Путин потребовал внимательно следить за ситуацией с удобрениями, поскольку потребности отечественных аграриев должны оставаться приоритетом.

«Системная задача — это надежное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь надо очень внимательно Минпромторгу смотреть, всему правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть на первом месте», — указал он.

Дефицит удобрений

Президент добавил, что сейчас удобрения являются дефицитом в мире. Поэтому, как он полагает, российские удобрения в любом случае будут брать за рубежом. «У нас нет никакого желания наносить кому-то ущерб, ни в коем случае. Надо просто внимательным образом с этим со всем разобраться: и с логистикой, и со страховщиками.

Это [удобрения] дефицит сегодня, дефицит будут брать. Будут. С голода никто не хочет умирать. «Настало время для новых ограничений против Москвы». ЕС ужесточит санкции ЕС ужесточит санкции против России, а также окажет еще большую поддержку Украине, об этом заявила министр... 03 апреля 18:49

Надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего исходя из наших собственных интересов. Что касается удобрений: предлагаю сегодня ничего не менять и согласиться с предложением Минсельхоза в целом, но предлагаю пообсуждать этот вопрос в рабочем порядке в самое ближайшее время», — добавил Путин.

«Все-таки предлагаю оставить сейчас действующий режим — через договоры — а там, насколько я помню, три составляющих: регионы, производители, сельхозпроизводители. Пока не будем переходить к лицензированию экспорта», — сказал Путин, отметив, что «это не значит, что мы точку поставили навсегда». «Давайте еще подумаем, но пока ничего менять не будем», — пояснил он.

Национализация энергетических активов

Кроме того, как сказал Путин, ситуация в энергетической сфере ухудшается «в результате нерыночных, грубых мер, в том числе административного давления на «Газпром» в некоторых европейских странах.

Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики, энергетики на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет», — утверждает он. «Фундамент независимости Америки и Европы». США высвободят 180 млн баррелей нефти США каждый день будут выпускать из резервов по 1 млн баррелей нефти на мировой рынок, заявил... 31 марта 22:52

Путин также прокомментировал призывы ряда западных официальных лиц к национализации российских энергетических активов за рубежом. «Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — сказал он.

Сколько тратят россияне на еду

На этом фоне повседневные расходы россиян сокращаются, следует из исследования «Ромир».

Так, с 28 марта по 3 апреля индекс недельных расходов составил 5 119 руб., что на 4,6% (245 руб.) меньше, чем на предыдущей неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выше на 3,7% (183 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 293 руб.) индекс оказался ниже на 3,3% или 174 руб., свидетельствуют данные холдинга.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,4% (16 руб.) — средняя стоимость одной покупки составила 643 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индикатор показывает рост на 7,5% (45 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (655 руб.) недельный чек ниже на 1,8% или 12 руб.