Сдержать цены, не допустить спекуляций: кто и почему выступает за маркировку товаров

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила за сохранение темпов внедрения системы маркировки для всех категорий товаров. Свою позицию ОПИ изложила в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, копия которого есть у «Газеты.Ru».
Ранее правительство частично упростило дальнейшую реализацию внедрения маркировки продукции. 30 марта Михаил Мишустин подписал постановление, по которому начало обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов отложено до 1 декабря 2023 года, ритейлерам дан срок по молоку до сентября текущего года, а по бутилированной воде – до марта 2023 г. При этом уже внедренная для ряда категорий товаров маркировка сохранится. Добровольные эксперименты по маркировке пива, БАДов, антисептиков и медизделий тоже будут продолжены.
Темпы надо сохранить
ОПИ – против приостановки внедрения маркировки. По мнению организации, она, прежде всего, позволит сдержать рост цен, который вызывает у россиян «небеспричинное беспокойство». Правозащитники указывают на данные Росстата: годовая инфляция в России на 25 марта ускорилась до 15,66% по сравнению с 14,53% неделей ранее, свидетельствуют данные Минэкономразвития. Это рекордный показатель с сентября 2015 года, тогда годовая инфляция составляла 15,7%.
«Бесспорно, инфляция обусловлена многими факторами. Прежде всего, злонамеренными действиями недружественных стран и примкнувших к ним транснациональных корпораций. Они прекратили осуществлять и развивать в России свою производственную, транспортно-логистическую, торговую и прочую деятельность.
Либо продолжают делать это недобросовестно, игнорируя законные интересы российских потребителей и других контрагентов, в том числе устанавливая на свою продукцию произвольные цены и оказывая на потребительское сознание информационное воздействие (анонсируя повышение цен, создавая ажиотаж, подпитывая боязнь дефицита и т.д.)», — следует из письма.
Поэтому, по мнению ОПИ, нужно сохранить темпы внедрения маркировки для всех категорий товаров. Это «позволит государству в режиме реального времени получать объективные и независимые данные по запасам продукции в оптовом и розничном звене и своевременно пресекать манипуляции и спекуляции торговых сетей, посредников и производителей». В ОПИ указали, что потребители также смогут отслеживать наличие товаров в магазинах, а при их отсутствии сообщать в контрольные органы.
«Пользовательская часть системы маркировки – приложение «Честный знак» – позволит вовлечь в процесс независимого контроля каждого потребителя, который сможет следить за наличием товаров в ассортименте магазина, а при их отсутствии сообщать об этом в контрольно-надзорные органы, которые, в свою очередь, будут в режиме реального времени выяснить, какая в действительности продукция есть в наличии у хозяйствующего субъекта, и по какой причине он ее удерживает на складах», — следует из письма.
По мнению ОПИ, данные системы маркировки помогут избежать негативных эффектов при импортозамещении и развитии параллельного импорта: будет доступна информация об объеме производимой в стране продукции и действительных (а не лоббируемых бизнесом) потребностях в импорте. В ОПИ подсчитали, что среди мясных и рыбных консервов, детского питания, алкогольной продукции, кормов для животных процент фальсификата составляет от 20% до 90%. И количество нарушений в этих и других сегментах снизится благодаря маркировке. Речь идет о лекарствах, табаке, изделиях легкой промышленности (одежда и обувь), парфюмерии.
В пресс-службе правительства подтвердили получение письма правозащитников. «Письмо ОПИ поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в установленном порядке в Минпромторг», — сообщили «Газете.Ru» в кабмине.
В Минпромторге «Газете.Ru» сообщили, что ведомство поддерживает инициативы, направленные на противодействие незаконному обороту промышленной продукции. «Цифровая система маркировки позволяет не только автоматизировать и обеспечить полный контроль за объемом поставок и ценами на продукцию в разрезе каждого субъекта Российской Федерации, населенного пункта, посредника и торгового объекта, но и защитить потребителя от необоснованного завышения цен», — уточнили в министерстве.
В ведомстве отметили, что с учетом легализации параллельного импорта, а также смягчений в сфере технического регулирования, возрастает роль маркировки по защите потребителей и рынка от потенциально опасной продукции.
«Именно поэтому правительство поддерживает дальнейшее развитие и использование государством, бизнесом и потребителями возможностей системы маркировки товаров. Точечные решения о переносе сроков некоторых этапов обязательной маркировки были приняты лишь в отношении молочной продукции и воды для отдельных участников – ресторанов, фермеров, а также розницы в части требований о предоставлении сведений в систему маркировки о выбытии товаров на кассе», — указали в Минпромторге.
Экономисты — за маркировку, бизнес — против
Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов отметил, что маркировка товаров — не панацея, но в целом польза от нее несомненна.
«Идея ввода маркировки обозначает стремление государства притормозить поток фальсификата: «турецкой» кожаной обуви, сомнительной парфюмерии и прочих товаров. Маркировка нужна, особенно в условиях параллельного импорта. Так мы сможем отличать российские качественные товары от товаров неизвестного происхождения. Да и с дефицитом российских товаров можно будет разбираться быстрее, ведь вместо чиновника-проверяющего, в его роли выступит сам покупатель. Понятно, что ввод маркировки для всех необходимых видов товаров означает значительные траты государства и определенную нагрузку на предпринимателей. Но, если мы хотим жить в прозрачной экономике и пользоваться товарами высокого качества, за это нужно, безусловно, платить», — считает Строганов.
Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина уверена: на фоне сложившейся экономической ситуации подписанное 30 марта постановление не выглядит критичным для планомерного внедрения маркировки товаров, рассчитанной до 2024 года.
«Сейчас в стране уже промаркировано большое количество групп товаров. Список каждый год пополняется. В плане на 2022 год включено девять групп товаров. Принятие отсрочки маркировки молочной продукции для сельскохозяйственного сектора связано с необходимостью поддержки таких предприятий», — пояснила Панина.
Представители бизнеса уверены, что маркировка не поможет в решении проблем, обозначенных ОПИ.
«Инфляция, действительно, растет, и причины этого прямо связаны с действиями иностранных государств. Но маркировка товаров никоим образом не способна этому помешать. По данным нашего опроса февраля 2022 года 51,6 % предпринимателей из-за маркировки подняли цены, то есть она, наоборот, способствует инфляции. Маркировка – для спокойного времени. Сейчас главное – насытить рынок товарами», — отметил Антон Свириденко, руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Борисе Титове.
По его словам, мониторинг реальной ситуации необходим, но Федеральная налоговая служба успешно справляется с ним, используя свой действительно современный и продвинутый инструментарий. «А инфляцию считает Росстат, вообще не основываясь на данных системы маркировки. Нам нужна глубокая проработка экономических решений, а не болтовня. В конце концов, новые проекты по маркировке уже приостановлены непосредственно по инициативе штаба по повышению устойчивости экономики – это ли не сигнал», — указал Свириденко.