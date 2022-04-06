Сдержать цены, не допустить спекуляций: кто и почему выступает за маркировку товаров

Правозащитники обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не приостанавливать внедрение системы маркировки для новых категорий товаров. До этого камбин частично приостановил или отложил этот процесс. По мнению авторов письма, маркировка поможет сдержать рост цен, товары будет легче контролировать и не допускать спекуляций. В правительстве подтвердили получение письма. Представители бизнеса уверены: маркировка не решит этих проблем. Экономисты считают иначе.

Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) выступила за сохранение темпов внедрения системы маркировки для всех категорий товаров. Свою позицию ОПИ изложила в письме председателю правительства Михаилу Мишустину, копия которого есть у «Газеты.Ru».

Ранее правительство частично упростило дальнейшую реализацию внедрения маркировки продукции. 30 марта Михаил Мишустин подписал постановление, по которому начало обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов отложено до 1 декабря 2023 года, ритейлерам дан срок по молоку до сентября текущего года, а по бутилированной воде – до марта 2023 г. При этом уже внедренная для ряда категорий товаров маркировка сохранится. Добровольные эксперименты по маркировке пива, БАДов, антисептиков и медизделий тоже будут продолжены. Справка Маркировку продукции ввели по закону, принятому еще в 2018 году по инициативе премьера Дмитрия Медведева. К 2024 году планируется создать единую систему маркировки большинства значимых товаров. Оператор системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров — Центр развития перспективных технологий, который является оператором системы «Честный знак». Читать дальше

Темпы надо сохранить

ОПИ – против приостановки внедрения маркировки. По мнению организации, она, прежде всего, позволит сдержать рост цен, который вызывает у россиян «небеспричинное беспокойство». Правозащитники указывают на данные Росстата: годовая инфляция в России на 25 марта ускорилась до 15,66% по сравнению с 14,53% неделей ранее, свидетельствуют данные Минэкономразвития. Это рекордный показатель с сентября 2015 года, тогда годовая инфляция составляла 15,7%.

«Бесспорно, инфляция обусловлена многими факторами. Прежде всего, злонамеренными действиями недружественных стран и примкнувших к ним транснациональных корпораций. Они прекратили осуществлять и развивать в России свою производственную, транспортно-логистическую, торговую и прочую деятельность.

Либо продолжают делать это недобросовестно, игнорируя законные интересы российских потребителей и других контрагентов, в том числе устанавливая на свою продукцию произвольные цены и оказывая на потребительское сознание информационное воздействие (анонсируя повышение цен, создавая ажиотаж, подпитывая боязнь дефицита и т.д.)», — следует из письма.

Поэтому, по мнению ОПИ, нужно сохранить темпы внедрения маркировки для всех категорий товаров. Это «позволит государству в режиме реального времени получать объективные и независимые данные по запасам продукции в оптовом и розничном звене и своевременно пресекать манипуляции и спекуляции торговых сетей, посредников и производителей». В ОПИ указали, что потребители также смогут отслеживать наличие товаров в магазинах, а при их отсутствии сообщать в контрольные органы.

«Пользовательская часть системы маркировки – приложение «Честный знак» – позволит вовлечь в процесс независимого контроля каждого потребителя, который сможет следить за наличием товаров в ассортименте магазина, а при их отсутствии сообщать об этом в контрольно-надзорные органы, которые, в свою очередь, будут в режиме реального времени выяснить, какая в действительности продукция есть в наличии у хозяйствующего субъекта, и по какой причине он ее удерживает на складах», — следует из письма.

По мнению ОПИ, данные системы маркировки помогут избежать негативных эффектов при импортозамещении и развитии параллельного импорта: будет доступна информация об объеме производимой в стране продукции и действительных (а не лоббируемых бизнесом) потребностях в импорте. В ОПИ подсчитали, что среди мясных и рыбных консервов, детского питания, алкогольной продукции, кормов для животных процент фальсификата составляет от 20% до 90%. И количество нарушений в этих и других сегментах снизится благодаря маркировке. Речь идет о лекарствах, табаке, изделиях легкой промышленности (одежда и обувь), парфюмерии.

В пресс-службе правительства подтвердили получение письма правозащитников. «Письмо ОПИ поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в установленном порядке в Минпромторг», — сообщили «Газете.Ru» в кабмине.

В Минпромторге «Газете.Ru» сообщили, что ведомство поддерживает инициативы, направленные на противодействие незаконному обороту промышленной продукции. «Цифровая система маркировки позволяет не только автоматизировать и обеспечить полный контроль за объемом поставок и ценами на продукцию в разрезе каждого субъекта Российской Федерации, населенного пункта, посредника и торгового объекта, но и защитить потребителя от необоснованного завышения цен», — уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что с учетом легализации параллельного импорта, а также смягчений в сфере технического регулирования, возрастает роль маркировки по защите потребителей и рынка от потенциально опасной продукции.

«Именно поэтому правительство поддерживает дальнейшее развитие и использование государством, бизнесом и потребителями возможностей системы маркировки товаров. Точечные решения о переносе сроков некоторых этапов обязательной маркировки были приняты лишь в отношении молочной продукции и воды для отдельных участников – ресторанов, фермеров, а также розницы в части требований о предоставлении сведений в систему маркировки о выбытии товаров на кассе», — указали в Минпромторге.

Экономисты — за маркировку, бизнес — против

Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов отметил, что маркировка товаров — не панацея, но в целом польза от нее несомненна.

«Идея ввода маркировки обозначает стремление государства притормозить поток фальсификата: «турецкой» кожаной обуви, сомнительной парфюмерии и прочих товаров. Маркировка нужна, особенно в условиях параллельного импорта. Так мы сможем отличать российские качественные товары от товаров неизвестного происхождения. Да и с дефицитом российских товаров можно будет разбираться быстрее, ведь вместо чиновника-проверяющего, в его роли выступит сам покупатель. Понятно, что ввод маркировки для всех необходимых видов товаров означает значительные траты государства и определенную нагрузку на предпринимателей. Но, если мы хотим жить в прозрачной экономике и пользоваться товарами высокого качества, за это нужно, безусловно, платить», — считает Строганов.

Доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина уверена: на фоне сложившейся экономической ситуации подписанное 30 марта постановление не выглядит критичным для планомерного внедрения маркировки товаров, рассчитанной до 2024 года.

«Сейчас в стране уже промаркировано большое количество групп товаров. Список каждый год пополняется. В плане на 2022 год включено девять групп товаров. Принятие отсрочки маркировки молочной продукции для сельскохозяйственного сектора связано с необходимостью поддержки таких предприятий», — пояснила Панина.

Представители бизнеса уверены, что маркировка не поможет в решении проблем, обозначенных ОПИ.

«Инфляция, действительно, растет, и причины этого прямо связаны с действиями иностранных государств. Но маркировка товаров никоим образом не способна этому помешать. По данным нашего опроса февраля 2022 года 51,6 % предпринимателей из-за маркировки подняли цены, то есть она, наоборот, способствует инфляции. Маркировка – для спокойного времени. Сейчас главное – насытить рынок товарами», — отметил Антон Свириденко, руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене Борисе Титове.

По его словам, мониторинг реальной ситуации необходим, но Федеральная налоговая служба успешно справляется с ним, используя свой действительно современный и продвинутый инструментарий. «А инфляцию считает Росстат, вообще не основываясь на данных системы маркировки. Нам нужна глубокая проработка экономических решений, а не болтовня. В конце концов, новые проекты по маркировке уже приостановлены непосредственно по инициативе штаба по повышению устойчивости экономики – это ли не сигнал», — указал Свириденко.