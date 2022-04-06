«Лучшие курсы для ваших наличных». Валютных спекулянтов будут искать на местах

Федеральная налоговая служба поручила своим территориальным органам активизировать совместную с полицией работу по выявлению валютных спекулянтов. По информации ведомства, в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах продают иностранную валюту «с рук». «Газета.Ru» нашла такие Telegram-каналы — и курсы доллара и евро там существенно отличаются от биржевых.

Союз ФНС и МВД

Как сообщает РБК, центральный аппарат ФНС направил в территориальные органы письмо с поручением организовать взаимодействие с полицией по выявлению нарушений, связанных с куплей-продажей иностранной валюты в обход банков, еще 23 марта. Как отмечается в документе, продажа валюты «с рук» «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — цитирует РБК пресс-службу ФНС.

В ведомстве добавили, что служба на постоянной основе осуществляет контроль за такими операциями, в том числе совместно с органами внутренних дел. ФНС поручила территориальным органам заняться с МВД выявлением валютных спекулянтов Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила территориальным органам власти организовать... 06 апреля 12:18

В начале марта ФНС сообщила, что приостановила проверки соблюдения валютного законодательства «для снижения административной нагрузки на организации и граждан», но в новом поручении ведомства говорится, что валютные спекуляции частных лиц под мораторий на проверки не подпадают. То есть проверки по нарушениям валютного законодательства, связанным с куплей-продажей валюты, минуя уполномоченные банки, должны проводиться в обычном режиме.

В статье отмечается, что в компетенцию ФНС входит контроль за соблюдением валютного законодательства, но полномочия ведомства не распространяются на проведение оперативных мероприятий. Поэтому руководство службы и поручило территориальным органам взаимодействовать с МВД.

Между ведомствами в 2010 году было заключено соглашение, предусматривающее такую совместную работу. Согласно договору, сотрудничество налоговиков и органов внутренних дел в том числе направлено на «выявление и пресечение противоправной деятельности организаций и физических лиц, уклоняющихся от налогообложения, в том числе осуществляющих незаконное предпринимательство».

Ограничение выдачи иностранной валюты

9 марта на сайте Банка России появилось сообщение, что до 9 сентября 2022 года он изменяет порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи», — говорится в сообщении ЦБ.

Также отмечается, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, «то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте».

«В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Получить валюту можно будет в кассе банка», — добавили в организации. Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой Банк России установил временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой... 09 марта 00:33

При этом граждане «могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах». Все их деньги «сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад», а условия по вкладу или счету не меняются. Кроме того, проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

«Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме», — заключили в ЦБ.

Специальный режим был введен через неделю после того, как ЕС запретил ввоз наличных евро в Россию, и за несколько дней до аналогичного запрета Соединенных Штатов на ввоз долларов в РФ.

Введение ограничений на продажу иностранной валюты, а также резкий рост официальных курсов основных валют привели к существенному увеличению числа случаев купли-продажи валюты в обход уполномоченных банков, констатировали в ФНС.

Федеральная налоговая служба напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, минуя уполномоченные банки, является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.

Как сообщили РИА «Новости» в ведомстве, штраф за это для граждан, предпринимателей и юридических лиц может составлять от 75% до 100% процентов суммы такого обмена. А для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Спекулянты в Telegram

«Газета.Ru» нашла в Telegram множество каналов, через которые можно купить иностранную валюту «с рук». Все, что нужно — зайти туда, найти свой город, открыть диалоги, где частные лица размещают свои предложения. Там же могут опубликовать свои объявления желающие купить валюту. Минфин обязал экспортеров продавать валюту. Поможет ли это курсу рубля Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в России. Это поможет стабилизировать курс... 01 марта 09:03

«Покупка и продажа. Лучшие курсы для ваших наличных! Москва и еще 40 городов России! Приглашайте друзей и партнеров», — так завлекают к себе граждан администраторы каналов.

В диалогах часто торгуются. Например, 25 марта участник сообщества объявил, что готов продать 8 тысяч евро по курсу 110 рублей. Потенциальный покупатель уведомил, что готов приобрести эту иностранную валюту по 105 рублей.

В среду, 6 апреля, Павел в Санкт-Петербурге предлагает купить у него 5 тысяч евро, ему предложили продать их по 95 рублей. А его земляк Евгений готов отдать тысячу долларов по 102 рубля, а тысячу евро — за 112 рублей.

В Химках иностранная валюта в среду стоит дороже: Сергей хочет продать евро по 115 рублей, а Максим намерен отдавать доллары за те же деньги.

Согласно данным Мосбиржи, валюта стоит гораздо дешевле: доллар — 83,3 рубля, евро — 90,4 рубля.