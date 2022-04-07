«Будем точно знать уже в мае». Новак убежден, что ЕС будет платить за газ рублями

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, ряд стран Евросоюза уже изменили свою позицию по вопросу оплаты российского газа рублями, изучив предлагаемый механизм расчетов. Окончательно должно стать понятно, кто согласится на условия России, а кто откажется от поставок, уже в мае: большая часть счетов за поставляемый в апреле газ оплачивается в следующем месяце. Тем временем Европарламент и Сенат США проголосовали за отказ от российских энергоносителей.

Вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что зарубежные партнеры начнут оплачивать российский газ рублями. По его словам, ряд стран уже дали свое согласие на перевод долларовых контрактов в рублевые. «Максимально безболезненно». Как будет работать новая схема оплаты за российский газ Новая схема оплаты за российский газ в рублях для европейских контрагентов очень выгодна... 01 апреля 19:10

«Мы слышим разные заявления: есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают. Но я уверен, что платежи будут осуществляться в соответствии с тем, как определил президент, как определено указом и тем порядком, который установит правительство», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА «Новости»).

Как заявил Новак, импортеры из стран Евросоюза тоже изучают возможность оплаты в российской валюте.

«Платежи за поставляемый газ в апреле по-разному платятся, в основном они оплачиваются в мае, поэтому будем точно знать уже в этом месяце. Как будет осуществляться, какие страны будут, а какие — нет. Но я уверен, что все будут рассчитываться в соответствии с этим механизмом», — добавил вице-премьер.

Он уточнил, что ряд стран ЕС, изначально выступавших против, уже изменили свою риторику после публикации соответствующего механизма оплаты. «Говорят, что он вполне приемлем», — заключил он.

Новый механизм

28 марта Владимир Путин заявил о необходимости перевести импортеров газа из «недружественных стран» на оплату российского газа в рублях. В Кремле подчеркнули, что Москва не будет «заниматься благотворительностью» и качать газ бесплатно в страны ЕС, если они откажутся расплачиваться российской валютой. «Нет ничего железобетонного». Песков допустил, что решение об оплате газа в рублях отменят Решение о расчетах с «недружественными» странами за газ в рублях может быть отменено... 01 апреля 17:50

Новый порядок оплаты официально вступил в силу 1 апреля. Покупатели, которые согласятся с новыми условиями, должны будут открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для проведения транзакций. Валюта будет конвертироваться на российских биржах. Органы таможни смогут блокировать поставки в случае неполной оплаты.

Если раньше «Газпром» продавал только часть валютной выручки, то теперь он будет продавать ее полностью на Мосбирже, вследствие чего рубль в ближайшие месяцы должен укрепляться к мировым резервным валютам — доллару и евро.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По оценке Еврокомиссии, ЕС требуется до 60 млрд куб. м для снижения зависимости от российского газа.

За, против, может быть

Страны G7 и Европейская комиссия еще в марте выступили против, назвав требование России оплачивать поставки рублями явным нарушением контрактов. За отказ от импорта газа и нефти из России 7 апреля проголосовал Сенат США. Решение поддержали все 100 членов верхней палаты Конгресса.

Европарламент в четверг также принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС ввести эмбарго на российские энергоносители, в том числе газ. «За» проголосовали 513 евродепутатов, 22 высказались «против», 19 — воздержались.

«Члены Европарламента призывают к дополнительным мерам, включая немедленное полное эмбарго на импорт из России нефти, угля, ядерного топлива и газа», – говорится в тексте документа.

Резолюции Европарламента не являются обязательными к исполнению. Некоторые страны ЕС уже заявили, что готовы перейти на рубли в расчетах с «Газпромом».

В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 6 апреля объявил, что Будапешт готов платить за газ в рублях, «в этом нет никаких проблем». «Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», — отметил Орбан.

Он уточнил, что 85% всего потребляемого в Венгрии газа поступает из России, 85% венгерских домохозяйств используют газ, поэтому о запрете на торговлю с РФ энергоносителями «не может быть и речи». «Это будет непосильным бременем для Венгрии», — констатировал он.

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик также заявил о необходимости выполнить условие России по оплате поставок газа рублями. Россия обеспечивает потребности Словакии в природном газе на 85–87%. Осталось три дня. Готовы ли в ЕС платить за российский газ в рублях Президент Владимир Путин потребовал до 31 марта реализовать переход европейских контрагентов... 28 марта 16:40

«Если поставлено условие платить рублями, то давайте платить в рублях», — сказал он в беседе с газетой Pravda. Сулик отметил, что Словакия уже оплатила последний счет-фактуру за поставки газа из РФ, следующий срок оплаты — 20 мая.

В латвийской государственной энергокомпании Latvijas gaze заявили, что обдумывает переход на расчеты в рублях. «Возможно, такой порядок расчетов формально не нарушает санкционный режим», — отметили в Latvijas gaze. Российский трубопроводный газ перестал поступать в Литву, Латвию и Эстонию с апреля.

С апреля рассчитываться рублями за газ будет также не входящая в список «недружественных стран» Белоруссия. «Цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением», — прокомментировала договоренность пресс-служба правительства страны.