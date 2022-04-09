Конашенков, Дерипаска и концерн «Калашников». ЕС пополнил санкционные списки

Личные санкции

Всего под новые ограничения попали 217 физлиц и 18 организаций. Фигурантам списка запрещены поездки в ЕС, также замораживаются все их активы на территории Евросоюза. Персональные санкции вводятся против «олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников сил безопасности и военных», а также членов семей лиц, уже попавших под санкции.

Среди попавших под ограничения – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова. В документе они названы дочерьми президента России Владимира Путина.

В списке также оказались бизнесмены Борис и Игорь Ротенберги. Среди причин, по которым на них распространились санкции, указаны «тесные связи с президентом Путиным», а их действия сочли «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России Пятый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу после публикации в Официальном журнале... 09 апреля 00:36

Дерипаску внесли в список за то, что он – «поставщик военной техники для вооруженных сил России», а один из его заводов «производит бронетранспортеры», которые используются во время военной спецоперации РФ на Украине.

«Следовательно, он несет ответственность за поддержку или реализацию действий и политики, которые… угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — поясняется в документе.

Представителя Минобороны Игоря Конашенкова в Евросоюзе обвинили в «манипулировании информацией» и «распространении дезинформации».

Герман Греф оказался в санкционном списке из-за того, что «вместе с 36 другими бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным и другими членами правительства Российской Федерации для обсуждения плана действий после введения западных санкций». Он также «является одним из ведущих бизнесменов, вовлеченных в экономическую деятельность и предоставляющих существенный источник доходов государственному сектору РФ».

Пятый пакет

Евросоюз заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.

Так, за производство бронетранспортеров под санкции попал Арзамасский машиностроительный завод, принадлежащий Дерипаске. За производство армейской техники ограничения вводятся против концерна «Калашников». В списке также значится ряд судостроительных, военно-промышленных, машиностроительных и транспортных компаний. Запрет на транзит и угольное эмбарго: что вошло в пятый блок санкций ЕС Евросоюз закрыл российским судам доступ в свои порты и откажется от российского угля с августа... 08 апреля 14:30

О том, что Евросоюз утвердил пятый пакет санкций, стало известно утром в пятницу. ЕС закрыл российским судам доступ в свои порты и откажется от российского угля с августа. Под запрет также попал импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков.

«Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России», — говорится в заявлении Совета ЕС.

По словам верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля, «цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, принимающим решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится».

В частности, пятый пакет санкций предусматривает эмбарго на поставки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС с августа 2022 года. Кроме того, вводится запрет на заходы российских судов в порты ЕС. Исключение составят суда, перевозящие гуманитарную помощь, сельскохозяйственную и пищевую продукцию. Евросоюз заморозил российские и белорусские активы почти на €30 млрд Евросоюз заморозил активы российских и белорусских граждан и организаций почти на €30 млрд... 08 апреля 15:45

В сфере энергетики вводится запрет на ввоз в Россию реактивного топлива, квантовых компьютеров, полупроводников и другой высокотехнологичной электроники. Также предусмотрены запреты на импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков.

Запрещаются грузоперевозки российскими и белорусскими компаниями на территории европейских стран. Но эта мера не касается перевозки медицинской продукции, гуманитарной помощи и продовольствия. Российским компаниям возбраняется участвовать в госзакупках в государствах-членах ЕС.

Европейский совет также потребовал, чтобы Россия немедленно прекратила свою военную спецоперацию, вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и «уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее международно признанных границах». Кроме того, в Евросоюзе призвали Москву обеспечить доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные города.