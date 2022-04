Сначала Heineken, теперь «Росбанк»: как западные компании сохраняют присутствие в России

Западные компании, объявившие об уходе из России, ищут выход из сложившейся ситуации. Эксперты считают, что самый безболезненный вариант для иностранных предпринимателей — продажа компании российскому партнеру с возможностью обратного выкупа. При этом принятие законопроекта в РФ о введении внешнего управления в уходящих западных компаниях поставлено на паузу. Документ будет дорабатываться правительством.

Законопроект о внешнем управлении в иностранных компаниях, объявивших об уходе из России, требует доработки, сообщили источники «Известий» в правительстве. Документ был разработан в марте на фоне массовых заявлений западных компаний о сворачивании бизнеса в России. Однако в реальности лишь незначительная часть компаний пока что ушла из России.

Большинство компаний приостановили работу «до нормализации внешнеполитической ситуации». Но сейчас западные собственники ведут переговоры с партнерами по бизнесу и с российскими властями о вариантах решения проблемы. Сотрудникам многих западных компаний продолжают платить зарплату.

Правительство в этих условиях решило приостановить принятие законопроекта «О внешней администрации по управлению организацией». Его суть: после ввода внешней администрации иностранным собственникам было бы запрещено распоряжаться активами компании, увольнять работников, совершать сделки, которые имеют существенное значение для будущей деятельности компании. Функции внешней администрации предлагается передать госкорпорации «ВЭБ.РФ» сроком на шесть месяцев. Затем компанию продадут с торгов. Если желающих купить актив не найдется, то покупателем станет государство.

Избежать национализации, кажется, получится у Росбанка. Контрольный пакет его акций принадлежит французской банковской группе Societe Generale. Еще в начале марта французы объявили о прекращении деятельности в России и продаже своей доли в Росбанке.

В понедельник, 11 апреля, о приобретении доли французской банковской группы в российском банковском и страховом бизнесах объявила компания «Интеррос» Владимира Потанина. Детали сделки не раскрываются. Ранее, в 2006-2011 годах Росбанк уже принадлежал «Интерросу», однако позднее контроль над банком получила французская группа.

Через кипрский офшор

Продадут свой бизнес в России новому владельцу и пивоваренные компании Heineken и Carlsberg. До этого момента пивоварни этих компаний продолжат работу. Heineken принадлежит более 300 брендов, включая Heineken, Amstel и другие. В России компания производит также пиво под марками «Охота», «Три Медведя», «Бочкарев», «Жигулевское» и другие.

«При любых обстоятельствах концерн гарантирует сохранение зарплаты для всех российских сотрудников до конца 2022 года», — пообещала 9 марта компания.

Британская табачная компания Imperial Brands (марки Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим») также намерена передать управление российской частью бизнеса местной компании. Ее название не раскрывается, но переговоры уже идут. На территории России у британских собственников два предприятия, и одно на Украине (работа там тоже прекращена).

Производитель табачной продукции British American Tobacco сначала сообщила о продолжении работы в России, но позднее все-таки объявила о прекращении деятельности. На российском рынке BAT представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая». В компании заявили, что «инициировали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса».

17 марта британский девелопер Raven Property Group объявил, что передаст свой бизнес российским менеджерам через кипрскую Prestino Investments. Этой покупающей компанией владеют и управляют российские менеджеры. Это даст возможность группе продолжить функционирование в обычном режиме, сохранить рабочие места.

Ждут релокации

Передача бизнеса российским менеджерам не всегда проходит бесконфликтно. Как сообщили 11 апреля «Ведомости», у российских топ-менеджеров торговой сети магазинов строительных и хозяйственных товаров Obi возник серьезный конфликт с мажоритарным акционером сети — немецким холдингом Obi GmbH. Немецкий собственник объявил о прекращении деятельности в России с 8 марта, но магазины сети продолжали работать до 17 марта.

Позднее последовало объявление от российских собственников: торговые точки Obi в Москве и Санкт-Петербурге откроются через неделю, а через две недели – все остальные магазины. Но в тот же день Obi GmbH выпустила опровержение, назвав эти заявления «спекуляциями».

Пока неизвестно, что будет дальше с российским бизнесом Obi. Один из вариантов — продажа местных активов стороннему покупателю. Второй — топ-менеджерам этой сети. Газета уточняет со ссылкой на свои источники, что изначально мажоритарный акционер Obi планировал получить за актив реальные деньги, но в марте уже был готов уступить контроль над российским ритейлером за символический один евро. Подготовить сделку стороны не успели, так как немецкие топ-менеджеры покинули Россию.

Компания Wargaming (разработчик компьютерных игр World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes и других) сообщила 4 апреля об уходе из России и Белоруссии. Работникам компании дали на ликвидацию офиса в Минске четыре месяца. Пообещали компенсации. Имеется выбор: увольнение или переезд в Литву, Польшу и Чехию. Но релокация доступна только «ценным сотрудникам». При этом оперативное управление своими игровыми проектами в России и Белоруссии Wargaming передал петербургской Lesta Studio.

Терзаются сомнениями

Понятно, что многие западные компании не хотели бы уходить из России, уверен доцент МГИМО партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Илья Рачков. «Вот так вот все бросить сейчас и уйти — очень трудно», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению юриста, это трудно не только с финансовой точки зрения. «И с психологической точки зрения тяжело. Многие западные компании прикипели к России, немало лет проработали здесь, вложили не только много денег, но и усилий. Поэтому многие терзаются сомнениями. Делают, порой, противоречивые заявления», — объяснил Рачков.

На владельцев иностранного бизнеса в России оказывают давление не только власти. «Кроме санкций и официальных запретов давят еще и репутационные риски со стороны Запада. Сейчас все взвинчены, бизнес вынужден считаться с этим тоже», — сообщил Рачков.

По его оценке, самый безболезненный вариант ухода из России — продажа компании с возможностью обратного выкупа.

«Это нормальная схема. Собственник компании продает ее российскому собственнику, российской компании или местному менеджменту», — отметил Рачков.

По его словам, в нынешних условиях такая продажа пройдет, конечно, не по рыночной цене, а с дисконтом. Зато оговаривается возможность обратного выкупа при появлении определенных условий.

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уверен, что 40% компаний, завивших об уходе, вернутся, а 60% компаний уйдут с рынка. «Все будет зависеть от геополитических изменений в ближайшие два-три месяца», — уточнил Остапкович.

При этом различные схемы по передаче бизнеса доверенным лицам или в офшоры эксперт считает рискованными. «Нормальный бизнес, как правило, не занимается такими маневрами. 70% таких схем неэффективны», — заключил он.

Председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов сообщил, что варианты ухода западного бизнеса из России будут отчасти зависеть от доли российского подразделения в глобальной выручке компании.

«Если доля составляет 1-5%, то можно списать в убытки и покинуть этот рынок. Если же доля достигает 10-15% и выше, то компании будут выжидать», — сказал Борисов.

По его словам, ситуация вокруг Obi, когда российский менеджмент противостоит мнению головного офиса, «может стать лакмусовой бумажкой и примером для других компаний».