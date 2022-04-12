«Госбюджет не досчитается 250 млрд». Чем обернется пересмотр налога с зарплат

Бизнес-сообщество поддерживает идею о снижении на 15% страховых взносов для малого и среднего предпринимательства. Такое поручение дал правительству президент Владимир Путин. Но предприниматели считают эту идею проработанной не до конца. По мнению основателя сети семейных кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой, снижать взносы нужно не только для МСП, а для всего бизнеса, который готов активно подключиться к импортозамещению.

Бизнес-сообщество приступило к обсуждению поручения президента Владимира Путина о снижении размера страховых взносов для малого и среднего предпринимательства (МСП). Оно было дано на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

«Рассмотреть вопрос <…> о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, направленных на установление для плательщиков страховых взносов, <…> включенных в единый реестр субъектов МСП, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 15%», — сообщалось в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

В едином реестре сейчас числится 5,9 млн субъектов МСП. Кроме правительства над поручением должны поработать и профильные комиссии Госсовета. Дедлайн по исполнению поручения президента — 15 июля. Тарифы страховых взносов Для компаний и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр, тариф страховых взносов составляет 15%. Из этих 15%: 10% — это взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), 5% — взносы на обязательное медстрахование (ОМС). Читать дальше

Изначально инициативу по либерализации страховых тарифов выдвигал бизнес-омбудсмен Борис Титов, она нашла поддержку у Минэкономразвития. Предполагалось, что снижение будет временным, только на 2022 год.

Теперь по поручению президента, планируется пересмотреть возможность применения пониженного тарифа ко всей сумме заработка, без ограничителя в виде МРОТ, пояснила заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

«Обсуждаемая мера — это, по сути, снижение уровня обложения МРОТ взносами. Сейчас эта часть зарплаты облагается по 30%, а будет по 15%. В 2022 году МРОТ составляет 13890 руб., поэтому для работодателя снижение нагрузки в этом году составит (в случае принятия нового тарифа) 2084 руб. в месяц на каждого занятого», — подсчитала Кононова.

Она объяснила, что при обложении страховыми взносами зарплату делят на две части: МРОТ и все, что выше. МРОТ облагается 30-процентным сбором, вся сумма выше — 15-процентным. Президент же предложил брать 15% страхового взноса со всей суммы.

В секторе МСП средняя зарплата составляет 30-35 тыс. руб. в месяц. В итоге предлагаемая норма позволит уменьшить нагрузку работодателя в пересчете на одного занятого примерно на 28-32% ежемесячно, подсчитала эксперт.

Кононова подчеркнула, что наиболее заметной эта мера будет для компаний с большим числом низкооплачиваемых сотрудников, поскольку МРОТ в их зарплате составляет значительную часть.

Выгоднее отнести деньги в банк

Идея возможного снижения страховых отчислений нашла поддержку в бизнес-сообществе. «Это гигиенический минимум, который должен быть сделан давно. И самое важное — это должно быть долгосрочным решением. Окончательной бумажкой. Не меньше, чем на 10 лет», — заявила «Газете.Ru» основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова.

Она сказала, что предприниматели сейчас не готовы вкладываться в долгосрочные проекты. «Есть условия вкладываться только в открытие какого-нибудь интернет-магазина для продажи китайской электроники. А промышленное производство — это инвестиционно емкие проекты, длинные. Сейчас выгоднее в банк положить деньги под 20%, чем в бизнес», — сказала Татулова.

Предпринимательница сказала, что она «категорически против», чтобы пониженные страховые взносы распространялись только на малый и средний бизнес. «У нас в стране вообще нет среднего бизнеса: 18 тысяч по официальной статистике из 6 млн от всего МСП. Вы представляете? На всю страну менее 20 тыc. компаний среднего бизнеса. То есть, настолько невыгодно и невозможно расти в бизнесе. Растет только количество самозанятых, курьеров. Вот к чему привели все усилия чиновников, отвечающих за нацпроект по поддержке МСП», — возмутилась Татулова.

По ее мнению, снизить страховые взносы необходимо «для всего несырьевого негосударственного бизнеса, полностью, без исключений».

«И в первую очередь для тех производств, кто уже занят или будет готов работать на импортозамещение. Мое мнение – снижать взносы необходимо для всех, кто теперь должен разгребать последствия неподдержки производств в секторе товаров народного потребления, кто будет устранять издержки обмана с импортозамещением», — сказала Татулова.

При этом она опасается, что чиновники могут исказить указ президента. «В марте 2020 года уже было предложение снижать взносы на 15%, но чей-то извращенный вредительский мозг в последний момент перед публикацией указа добавил туда оговорку: снижение только на сумму, превышающую размер МРОТ. Я всерьез считаю что спецслужбам стоит разобраться, в чьих интересах у нас уже 10 лет принимаются вот такие оговорки? Это же сводит на нет все усилия по развитию предпринимательства», — сказала Татулова.

Пониженные взносы для МСП — это реальная помощь, согласился член ТПП, президент Международной бизнес-ассоциации в Москве Александр Борисов.

«Особенно это полезно для организаций, имеющих большие трудовые коллективы (более 100 сотрудников) и с невысокими зарплатами», — отметил Борисов.

Но он высказал опасения, что налоговые службы получат возможность трактовать новую норму, если она будут временной. «Довольно часто по завершении того или иного льготного периода налоговики говорили, что льгота применялась неправильно, и доначисляли штрафы и пени. Так было во время пандемии. Поэтому решение выходить «из тени» или нет ради готовящейся сейчас льготы будет зависеть от того, станет ли она постоянной или временной», — заключил Борисов.

Стимул для выхода из тени

Любое снижение налоговой или иной финансовой нагрузки на бизнес однозначно правильно и необходимо, подтвердила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

«Многие предприятия смогут пройти break even point, то есть, перейти в положительную рентабельность. Многие просто выйдут из тени по оплате труда», — сказала Минеева.

Она предложила регулировать совокупную налоговую нагрузку по отраслям с тем, чтобы МСП было выгодно работать «в белую». «Необходимо исходить из выгоды самого предпринимателя. Эффект будет мгновенным», — отметила Минеева.

В результате снижения страховых взносов российские малые и средние предприниматели могут сэкономить в год около 250 млрд руб., подсчитал управляющий директор «Аверта Груп» Алексей Шаров. «Именно этой суммы не досчитается госбюджет. Это, конечно, существенный размер бюджетных потерь. Но также полагаю, что искать источник компенсации выпадающих доходов не придется. У правительства имеется избыточная ликвидность», — заключил эксперт.